Mit seinem Romandebüt Unentschlossen hat Benjamin Kunkel im Jahr 2005 einen Bestseller gelandet. Der Held der Geschichte war damals ein junger Mann, der nicht weiß, welchen Lebensweg er einschlagen soll. Nun hat der 42jährige Autor eine Sammlung von Essays veröffentlicht, die bereits in Magazinen wie The Jacobin oder n+1 erschienen sind. Darin knüpft er interessanterweise an das politische Thema in Unentschlossen an: Was bedeutet es, wenn eine Generation gut versorgter Mittelstandskinder ihre Energie nur noch in die persönliche Selbstfindung steckt?

In dem schönen Einleitungskapitel erzählt Kunkel, wie er, der erfolgreiche Schriftsteller und Herausgeber der Kulturzeitschrift n+1, mühsam lernen musste, seine politischen Überzeugungen zu vertreten: "Jahrelang habe ich mich von der enormen beiläufigen Autorität einschüchtern lassen, mit der der journalistische Mainstream, professionelle Ökonomen und wohlhabende männliche Verwandte die unübertrefflichen Vorzüge des Kapitalismus priesen." Dabei ziele der Kapitalismus auf "soziale Polarisierung, Aushöhlung der Demokratie und ökologische Zerstörung". Gerade weil, wie die Finanzkrise von 2008 gezeigt habe, ein Systemzusammenbruch möglich sei, müsse "die möchtegernrevolutionäre Linke" sich endlich konkrete Gedanken über neue Strukturen machen.

Kunkels Buch ist eine Einführung in die Ideen zeitgenössischer linker Denker – von prominenten wie dem Ökonomen Thomas Piketty, dem Ethnologen David Graeber oder dem Philosophiestar Slavoj Žižek hin zu weniger bekannten wie dem Literaturkritiker Frederic Jameson, dem Humangeografen David Harvey und dem Historiker Robert Brenner. Kunkel zeigt, wo sich die Theorien dieser Wissenschaftler berühren.

Dieser Artikel stammt aus der ZEIT No 7 vom 12.02.2015. Hier können Sie die aktuelle Ausgabe lesen.

Kritik am Kapitalismus jenseits der Universität gebe es zwar, sagt Kunkel, aber meist komme sie als Werk eines Narren oder Provokateurs daher. Den Provokateuren Slavoj Žižek und Boris Groys, den einzigen Autoren im Buch, die selbst in kommunistischen Ländern gelebt haben, widmet er jeweils einen Essay. Manche ihrer Gedanken findet er hanebüchen, andere richtig spannend. Groys etwa verstehe unter Kommunismus das Projekt, die Wirtschaft der Politik zu unterstellen: "Die Ökonomie funktioniert im Medium Geld. Sie operiert mit Zahlen. Die Politik operiert im Medium Sprache. Sie operiert mit Worten." Demnach sei die kommunistische Revolution "die Überschreibung der Gesellschaft vom Medium Geld auf das Medium Sprache. Der Kapitalismus dagegen führt dieselbe Operation mit umgekehrten Vorzeichen durch und verwandelt alle vermeintlichen Signifikanten in bloße Preissignale."

Die Rückeroberung der Politik ist Kunkels großes Anliegen. Im Kapitel über Thomas Piketty geht es um die Frage, ob Regierungen in der Lage sind, ihre mächtigsten Bürger unerfreulichen Maßnahmen zu unterwerfen. Piketty schlägt eine progressive jährliche Vermögensteuer für Individuen vor. Solche Ideen interessieren auch Kunkel: Linke Denker und Politiker sollten endlich konkrete Vorschläge machen. Wie Piketty glaubt er, dass die extremen Auswüchse von Armut und Reichtum keine zu behebenden Probleme des Kapitalismus sind, sondern seine Norm.

Glücklicherweise kommt er in seinen Essays ohne marxistisches Retro-Vokabular aus. Was seltsamerweise nicht zur Sprache kommt, ist der Wandel in der Wirtschaft durch digitale Technologien oder Sharing-Economys. Links sein, das funktioniert für Kunkel so: Erst lesen und denken – dann aber auch handeln! Benjamin Kunkel wirkt ziemlich entschlossen.