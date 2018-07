Unsere älteren Leser werden sich an jene Zeit erinnern können, als der 14. Februar noch ein stinknormaler Tag war, der im Kalender zwischen Neujahrskater und Frühlingsgefühlen unbeachtet vor sich hin dümpelte, ohne jemandem wehzutun (vergleiche: 12. Januar, 3. März ff.). Das ging eine Weile gut. Bis man nicht nur in Amerika, sondern auch in Europa dazu überging, dieses schmuddelige Stückchen Februar als Valentinstag zu bezeichnen. Seitdem wird zu diesem Datum geherzt, geküsst und gedichtet, was das Zeug hält. Menschen verschenken Pralinen, Gedichte und üppige Blumenbouquets, andere Menschen bekommen üppige Blumenbouquets, Gedichte und Pralinen geschenkt, was die Beschenkten glücklich und Floristen reich macht. Während die, die leer ausgehen, darauf hoffen müssen, dass auf der Bank neben Charlie Brown noch ein Platz für sie frei ist.

In desperaten Situationen empfiehlt es sich seit je, die Flucht zu ergreifen, auch wenn Psycho-Ratgeber häufig das Gegenteil behaupten. Reisen rettet! Am liebsten zur Leckt-mich-doch-alle-Destination schlechthin: der einsamen Insel. Lange bot sich dafür zum Beispiel das Eiland Galesnjak an, ein 132 Quadratmeter großer Fleck vor der kroatischen Küste. Weit und breit kein Mensch, keine Schokolade, im Februar vermutlich nicht einmal Blumen.

Leider ist es damit jedoch vorbei, seit irgendwer (vermutlich verliebt) bei Google Maps 2009 bemerkte, dass unter den vielen herzförmigen Inseln der Welt die Insel Galesnjak ganz besonders herzförmig ist. Der Eigentümer sagt, er könne sich vor Kaufangeboten kaum retten.

Was bleibt den Singles dieser Erde? Setzen Sie sich mit einer Schachtel Pralinen in die Abflughalle des nächstgelegenen Flughafens (heute, morgen, völlig egal), und genießen Sie die Abschiedstränen der Liebenden. Wenigstens das ist Ihnen erspart geblieben. Wer mag, darf dazu den alten Lassie-Singers-Klassiker Pärchenlüge summen. Das allerdings nur am Valentinstag.