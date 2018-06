Hat es das je gegeben? Tausend Fragen und keine Antwort. Fußball-Deutschland hat eine seiner letzten Gewissheiten verloren: Vom Zauber des schwarz-gelben Reviervereins Borussia Dortmund ist nicht mehr viel übrig. Die Mannschaft balgt sich neuerdings im Keller der Tabelle mit Vereinen wie Freiburg, Stuttgart oder Paderborn. Keine Rede mehr von den hochfliegenden Plänen, sich europaweit neben dem FC Bayern München, Real Madrid oder Chelsea zu etablieren. Das verstehe, wer will. Und jeder sagt etwas anderes, wenn er die Gründe der Talfahrt zu benennen versucht: Zu viele verletzte Spieler, zu viele falsche Spieler, zu viele kleine Spieler, zu wenig große – mittlerweile kommt alles als möglicher Grund der Misere infrage. Auch der Trainer übrigens. Zu laut, zu leise, zu gefühlvoll, nein, ein Rohling!

Um die Situation Borussia Dortmunds zu verstehen, muss man verschiedene Meinungen sammeln und diese wie ein Puzzle zusammenfügen. Deshalb haben wir uns zu dieser zweiteiligen Serie über den BVB entschlossen. Zum Auftakt baten wir auf dieser Seite Ottmar Hitzfeld um seine Einschätzung: Folgt dem rasanten Absturz eine allmähliche Wiederbelebung? Hitzfeld führte die Mannschaft zum größten Erfolg in der Vereinsgeschichte, gewann die Champions League und zweimal die deutsche Meisterschaft.

Dieser Außenansicht soll in der nächsten Ausgabe der ZEIT eine Reportage folgen. Wir beschreiben die Entwicklung aus Sicht der Mannschaft. Wie fühlt es sich an, plötzlich vom Jäger zum Gejagten zu werden? Was geht in den Köpfen der Spieler vor, wenn sie vor dem nächsten Überlebenskampf in der Kabine des Stadions von Dortmund sitzen? An diesem Ort der Ruhe – trotz allem –, tief unter den Tribünen gelegen, an dem man nichts mitbekommt vom Jubel oder dem Geschrei der 80.000 Zuschauer, nur das Atmen der Mitspieler und das Klacken der Stollen auf den Fliesen sind zu hören.

Dieser Artikel stammt aus der ZEIT No 7 vom 12.02.2015. Hier können Sie die aktuelle Ausgabe lesen.

Und was bewegt den Trainer? Kloppo nannte man ihn früher liebevoll, heute heißt er wieder Klopp. Nehme man der Mannschaft diesen Trainer, heißt es, dann sei die Nabelschnur durchtrennt, dann breche das Team zusammen. Stimmt das? Kann es sein, dass ein 47 Jahre alter Fußballlehrer über das Wohl eines Unternehmens entscheidet, das im Jahr gut 260 Millionen Euro umsetzt? Nach außen wirkt der sonst so eloquente Coach, der als Erster mit elektronischen TV-Diagrammen auch dem Laien ein Abseits erklären konnte, wie verstummt. Strahlt er noch nach innen? Hat den Mann, der den Fußball zur Show kultivierte, der Alltag eingeholt? Oder ist die Häme, die ihm entgegenstürmt, auch nur ein Ausdruck von Unverständnis?

Borussia Dortmund bietet in diesen Tagen ein Lehrstück über die Mechanismen des professionellen Fußballbetriebes. Es erlaubt Einblick in eine normalerweise verschlossene Welt, in der viel Kraft investiert wird, um Gefühle genauso zu vermeiden wie Niederlagen. Der BVB hat diese Energie momentan nicht, denn der Verein befindet sich auf einer Achterbahnfahrt der Gefühle. Herrschte vor dem Spiel in Freiburg noch die blanke Abstiegsangst, wurde diese von ehrlicher Freude nach dem Sieg abgelöst. Es folgte die Vertragsverlängerung von Marco Reus bis 2019: Seht her, einer der besten Stürmer Deutschlands glaubt noch an den BVB! Durchatmen. Am Freitag folgt das Heimspiel gegen Mainz. Ein Sieg könnte das Team aus dem Tabellenkeller katapultieren, eine Niederlage den nächsten Absturz bedeuten. Wir werden Ihnen nicht den einen, entscheidenden Grund für die Situation liefern können, aber wir haben die Chance, gemeinsam die Dynamik des Fußballgeschäfts mit seiner Unberechenbarkeit zu verstehen.