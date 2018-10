Kernzielgruppen-Feinjustierung ist ein Begriff aus dem Wörterbuch des PR-Menschen, der sich zuweilen auch in Parteien nachweisen lässt. Vor allem dann, wenn diese Parteien an akuter Überzeugungsschwäche und chronischem Wählerschwund leiden. Womit wir bei der SPD wären. Nicht bei der in Hamburg, der geht’s bestens, sondern bei der im Bund.

Aus der Krankenakte SPD geht hervor, dass deren Kernzielgruppen-Feinjustierung sich nun auf die gestresste Generation ausrichtet. Auf jene Menschen zwischen 30 und 50 Jahren also, die alles zugleich leisten müssen: Kinder erziehen und Eltern pflegen, das Haus abbezahlen und den Malediven-Urlaub finanzieren, rücksichtslos Karriere machen und ein liebevoller Partner sein, zum Chef aufsteigen und den Müll runterbringen. Das stresst natürlich. Gestresst ist die gestresste Generation vor allem deshalb, weil die SPD vor den Gestressten die Agenda-Verdrossenen als Kernzielgruppe feinjustiert hatte. Die Verdrossenen dürfen zwar jetzt mit 63 Jahren in Rente gehen, bleiben aber trotzdem verdrossen, weshalb die Gestressten, die jetzt für sie mitschuften müssen und noch mehr Stress haben, die SPD wählen sollen. Diese strategische Meisterleistung macht deutlich: Der SPD fehlt keine Kernzielgruppe. Ihr fehlt der Kern.