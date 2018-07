Inhalt Seite 1 — Kein Glück mit Athen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Monarch aus dem Norden tat alles, um sich als wahrer Grieche zu beweisen. Olympische Spiele in Athen! Das erste große Sportfest der Neuzeit, nach 1500 Jahren Pause! Georg I., Spross des Hauses Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg und nun König von Griechenland, wollte die neue Heimat im alten Glanze erstrahlen und sich als Landesvater feiern lassen.

Doch es kam anders: Olympia 1896 wurde teurer als geplant, die Staatsfinanzen gerieten unter Druck. Auch sonst verschlang der Haushalt viel Geld: für Staatsdiener, Soldaten und eine stolze Flotte, die nur leider nie wirklich triumphieren konnte. Und so ging der König nicht als großer Staatsmann, sondern als Schuldenmacher in die Geschichte ein, als der Mann, der Griechenland in den Bankrott – und den europäischen Währungsbund gleich mehrfach an seine Grenzen führte.

Ein europäischer Währungsbund? Im 19. Jahrhundert? Ärger mit Griechenland, und die Schuld trägt – ausgerechnet – ein deutschstämmiger Potentat?

Ganz recht. Aber der Reihe nach.

Tatsächlich ist der Euro nicht der erste Versuch, die Länder Europas wirtschaftlich zu einen. Eine Anstrengung gab es bereits vor 150 Jahren, als man sich im Dezember 1865 mit dem Vertrag von Paris zur sogenannten Lateinischen Münzunion zusammenschloss. Das französische Kaiserreich, die Königreiche Belgien und Italien und die Schweiz handelten diesen Währungsbund aus. Die Münzen hießen danach zwar weiter Franc, Franken und Lira, waren aber in Stückelung sowie Gold- und Silbergehalt einander angeglichen.

1867 widmete man dem Traum vom "Weltgeld" noch eine Konferenz

Das Deutsche Reich war nicht dabei, denn das existierte damals noch nicht und eine einheitliche deutsche Währung schon gar nicht. Dafür schlossen sich dem Münzbund wenig später noch Griechenland und 13 weitere Nationen an. Für kurze Zeit war der Zulauf so groß, dass man bald vom "Weltgeld" träumte und zu einer Internationalen Währungskonferenz nach Paris lud. Doch schon bei diesem Treffen traten die Schwächen so deutlich zutage, dass die Mitglieder fortan nur noch über Reparaturen und Korrekturen konferieren sollten.

Rasch stellte sich heraus, dass bei der Gründung manches festgeschrieben worden war, was dem wahren Wirtschaftsleben nicht standhielt. Gleichzeitig wies der Vertrag auch "große Lücken" auf, wie die Münsteraner Ökonomieprofessorin Theresia Theurl konstatiert. So versäumte man nicht nur, festzulegen, wer wie viel Geld in die Gemeinschaft einbringen sollte: "Es gab auch keinerlei übergeordnete politische Kontrolle." Und so war es dann schon fast konsequent, dass keinerlei Sanktionen für Missverhalten vorgesehen waren.

Das konnte nicht lange gut gehen. Schon weil die Interessen der Mitglieder sich so unterschiedlich entwickelten. Die Regierung Napoleons III. in Paris hatte das Ganze initiiert, um möglichst viele Nachbarn an sich zu binden, auch um Preußens Einfluss zu neutralisieren. Außerdem besaß Frankreich reiche Silbervorkommen und wollte – in einer Zeit, in der die Welt dem Golde zustrebte – so wenigstens eine Bimetall-Währung erhalten.

Den Belgiern war das ganz recht. Sie verarbeiteten – des Prägegewinns wegen – fortan so viel des immer billiger werdenden Silbers zu Münzen, dass sie den gesamten Kontinent mit ihren Fünf-Franc-Stücken fluteten.

Doch die Silberschwemme war nicht das einzige Problem. Es gab noch andere Inflationsgefahren: Italien und Griechenland begannen nämlich, Münzen mit minderwertigen Metallen zu strecken und schließlich gar Papiergeld zu drucken, um den Haushalt zu finanzieren.

Banknoten waren bei der Gründung der Münzunion noch ziemlich exotisch gewesen (und die Assignaten der Französischen Revolution noch in schlechter Erinnerung), weshalb das Papiergeld im Vertragstext schlicht keine Erwähnung gefunden hatte. Doch als sich im Süden des Kontinents die Haushaltsnöte häuften, lief die Notenpresse immer schneller. Im Rest Europas dagegen wollte keiner die billigen Lappen haben.

Aus der Ferne betrachtete man das Phänomen mit großem Interesse. So wunderte sich der Amerikaner Henry Parker Willis 1901 in einer ökonomischen Analyse, warum man Griechenland überhaupt habe beitreten lassen. Es sei "von politischen Kämpfen zerrissen, mit einer schwachen Wirtschaft und verrotteten Staatsfinanzen" belastet. Eine Mitgliedschaft sei, urteilte der Wirtschaftsprofessor und spätere Zentralbanker, "in keinster Weise erstrebenswert".

Tatsächlich war der Beitritt Griechenlands zum Münzbund 1868 eher eine politische Entscheidung gewesen, ähnlich wie rund hundert Jahre später die Aufnahme des Landes in die Europäische Gemeinschaft. Nur mit umgekehrten Vorzeichen: Während die Europäer Griechenland 1974 zügig beitreten ließen, um dort nach dem Zusammenbruch der Militärdiktatur die Demokratie zu stabilisieren, wollte man eine Demokratisierung im 19. Jahrhundert um jeden Preis verhindern. Zum Schrecken der Monarchen kursierte das republikanische Gedankengut heftig in Europa – und als Griechenland, das Geburtsland der antiken Demokratie, sich 1830 die Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich erkämpft hatte, fürchteten die Fürstenhäuser des Kontinents, dass die Griechen nun auch noch die Freiheit im Inneren verwirklichen könnten. Wie Korinna Schönhärl, Historikerin an der Universität Duisburg-Essen, berichtet, begannen sie deshalb sofort nach einem passenden König zu suchen.

Die Wahl fiel zunächst auf Otto, den zweitgeborenen Sohn des bayerischen Königs Ludwig I. Doch obwohl der Wittelsbacher als Antrittsgeschenk eine von den Großmächten garantierte Anleihe mitbrachte, hatte er es schwer. Die Griechen empfanden seine Regentschaft rasch als Besatzungsregime, denn Otto importierte reichlich deutsche Beamte und Berater. Die Griechen selbst erhielten im Kabinett keine Stimme. Auch die Steuern, die der neue Herrscher erhob, erzürnten das Volk, das so lange den Türken Tribut gezollt hatte. So vertrieben die Griechen erst die bayerischen Beamten – und dann den König selbst.

Ottos Nachfolger stammte aus dem Haus Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, das schon die Könige von Dänemark und Norwegen stellte. Aber auch Prinz Christian, den man 1863 unter dem Namen Georg I. auf den griechischen Thron hob, schaffte die Modernisierung nicht. Griechenland blieb ein Agrarstaat, der die Rückzahlung der sich mehrenden Anleihen vorwiegend mit dem Export von Korinthen bestritt.

Ende der 1870er Jahre, als die konkurrierenden französischen Weinberge von Mehltau befallen wurden, funktionierte das noch recht gut. Als in Frankreich aber gesunde Reben nachwuchsen, wurde es wieder eng. Zudem geriet die Weltwirtschaft nach dem Konkurs der britischen Barings Bank 1890 insgesamt ins Stocken. 1893 war Griechenland bankrott.

Nach 40 Jahren war Schluss: Griechenland flog aus der Münzunion

Schuld daran waren nicht zuletzt die imperialistischen Abenteuer, mit denen der König die konservativen Kräfte des Landes für sich einzunehmen versuchte. Weite Teile des Reiches waren 1830 bei der Erklärung der Unabhängigkeit unter osmanischer Herrschaft geblieben. Damit wollten sich die Militärs nicht abfinden. Sie warben für die Aufrüstung und wollten ihre Waffen dann auch einsetzen: So kam es, dass Griechenland 1885 versuchte, das nördlich der Grenze gelegene Epirus zurückzuerobern – was die europäischen Großmächte aber schnell unterbanden.

1897 spitzte sich die Lage zu: Nach einem weiteren Scharmützel (mit dem die Griechen eigentlich Kreta zurückgewinnen wollten) besetzten die Türken Thessalien und verlangten für die Rückgabe ein hohes Lösegeld. Griechenland brauchte also Kredit, traf aber auf Gläubiger, die noch aus der Zeit des Staatsbankrotts Rechnungen offen hatten: Diese stellten das Land unter internationale Aufsicht. Und das wiederum belastete das Verhältnis Griechenlands zur Münzunion.