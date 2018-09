Im südkoreanischen Changwon wurde eine 52-jährige Frau, die – wie es zur Landessitte gehört – etwas auf dem Fußboden geschlummert hatte, von ihrem Hausroboter angegriffen. Der vollautomatische Staubsauger hatte ihre Haare für Dreck gehalten, sie beseitigen wollen und war vom Kopf nicht mehr zu entfernen gewesen. Die Frau, vermutlich lag ihr Mobiltelefon griffbereit, rief mit letzter Kraft die Feuerwehr an. Sie wurde schließlich mit großem Aufwand von Sanitätern befreit, die ihre Rettungsaktion fotografieren ließen.

Die Bilder kursieren im Netz. Man sieht, wie die kleine, runde Maschine den gesamten Haarschopf verschlungen hat. Wie mit schwerem Gerät angerückt worden war, um den gefräßigen kleinen Roboter von seinem Opfer zu entfernen. Wie aber schließlich eine handelsübliche Schere ausgereicht hatte, um das Drama zu beenden – man war auf die schnelle und einfach Lösung offenbar nicht gleich gekommen. Dabei drängte die Zeit! Wäre die Feuerwehr nicht rechtzeitig gekommen, die Frau, in dem Fall darf die Floskel einmal angewendet werden, hätte mit Haut und Haaren verschlungen werden können. Ein bisschen so wie manche Pythons ganze Rinder, Krokodile und kleine Kinder verschlingen. Auch hier ist immer diese rätselhafte Unverhältnismäßigkeit zu bewundern: Wie passt das bloß alles hinein? Wo soll das hinführen? Warum dieser übergroße Appetit?

Man weiß nicht, was letztlich fortschrittlicher ist: Nordkorea mag kein Mekka für tückische Haushaltsgeräte sein (wenn diese Floskel benutzt werden darf), ist aber berühmt für seine staatlich organisierten Restaurants auf der ganzen Welt. In Amsterdam gibt es seit einiger Zeit bereits das Haedanghwa Restaurant, jetzt sollen Ableger in Edinburgh und Berlin eröffnen. Auf den Speisekarten werden, heißt es, auch Hundefleisch und ein Brei aus Pinienkernen stehen, ein nordkoreanisches Nationalgericht, und natürlich Python- und Klapperschlangenfleisch, das gebraten und gegrillt ziemlich schmackhaft sein soll (und variantenreich im Abgang: je nachdem, was die Schlange gerade verspeist hat – egal). Die staatlichen Restaurants im Ausland sollen Devisen bringen. Wie der nordkoreanische Nachrichtensender KCNA gerade mitteilte, schlafe der große und dicke Führer Kim Jong Un nämlich wahnsinnig schlecht, weil die Versorgungslage des Landes so miserabel sei.

Essen gehen, damit andere essen können, das klingt doch humaner als im Kapitalismus, wo es immer nur ums Fressen und Gefressenwerden geht.

