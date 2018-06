Und dann lacht er wieder. Lacht, und es läuft einem kalt den Rücken runter. Die eigenen Hände werden klamm, der Atem stockt. Denn immer wenn er lacht, erzählt er nachher grauenhafte Dinge; in harmlosen Worten, in Sätzen voller Untertreibungen, Auslassungen und Andeutungen. Er, das ist ein Mann Mitte dreißig, der hier Yassin G. heißt. Ihm gegenüber sitzt an einem kleinen Tisch am Ambulatorium für Folter- und Kriegsopfer (AFK) des Universitätsspitals Zürich seine Therapeutin, die Ärztin Alexa Kuenburg.

Yassin G.: Erst nach und nach habe ich gemerkt, um was es geht. Ein kleines bisschen war ich schockiert. Dann kamen die Typen, elegant angezogen. Sie haben die Polizisten gefragt, ob sie sich um mich kümmern müssen. Dann haben sie mich mitgenommen. Und die Zeitungen natürlich auch. Von beiden Seiten haben sie mich an den Armen gehalten und mitgenommen. Im Auto hat man mir die Augen verbunden.

Alexa Kuenburg: Was haben Sie gespürt in dem Moment?

Yassin G.: Ich hatte natürlich schlechte Gefühle. Auch weil man weiß, was sie eventuell mit dir machen. Dass sie jeden Tag Menschen entführen, vernichten. Oder ganz brutal verletzen. Ich wusste, dass mir auch etwas passieren konnte.

Kuenburg: Und dann?

Wie können Menschen weiterleben, die gefoltert wurden? Gefoltert, weil sie eine Gewerkschaftszeitung verkauften, so wie Yassin G. Gefoltert und eingesperrt wie der kurdische Journalist Azad Z., der eine Stunde später im Raum auf der anderen Seite des Ganges sitzen und sagen wird: "Wenn ich vergessen würde, würde ich meine Menschlichkeit verlieren."

Flüchtlinge landen nicht im Paradies, wenn sie in der Schweiz um Asyl bitten. Viele werden verfolgt von dem, was sie zu Flüchtlingen gemacht hat: Krieg, Folter, Vergewaltigung. Sie leiden an den körperlichen Folgen, aber auch an den seelischen: Angstzuständen, Albträumen, Aggressionen, Taubheitsgefühlen und an Konzentrationsstörungen, die sie ein ums andere Mal im Deutschkurs scheitern lassen. Sie fürchten sich davor, dass die Erinnerung wie ein Film vor dem inneren Auge abzulaufen beginnt. Ausgelöst von einem Flugzeug am Himmel, einem Duft im Supermarkt, einem Bild in der Zeitung. Lauter Symptome, die zum Krankheitsbild gehören, das am AFK und an seinen Schwesterzentren in Bern, Lausanne und Genf behandelt wird: die posttraumatische Belastungsstörung. 667 Patienten wurden vorletztes Jahr an den vier Standorten therapiert. So viele wie möglich, aber längst nicht alle, die Hilfe brauchten. Wer es in Zürich auf die Warteliste schafft, wartet noch ein gutes Jahr, bis er zum ersten Gespräch geladen wird. Gut möglich, dass der Ansturm noch größer wird, wenn nur ein Bruchteil der 51 Millionen Menschen, die dieser Tage auf der Flucht sind, den Weg bis in die Schweiz findet.

Das Therapiezimmer von Alexa Kuenburg ist spärlich eingerichtet. Sie sitzt links, auf der Seite der Dolmetscher und rechts der Patient, Yassin G. Tiefschwarz sein Haar, tiefgründig der Blick, modisch das Sweatshirt, die Turnschuhe und die schwarze Brille. Am kleinen Finger trägt er einen silbernen Ring. Würde er nicht hier sitzen, sondern irgendwo in der Stadt unten in einem Lokal, man würde ihn in die Schublade "attraktiver, urbaner Mittdreißiger" stecken. Bald aber erfährt man: Der Mann war zehn Jahre seines Lebens in einem türkischen Hochsicherheitsgefängnis eingesperrt. Einem Gefängnis vom Typ F, berüchtigt für seine grauenvollen Foltermethoden. Sein Fall ist typisch: Jeder dritte der 157 Patienten, die 2013 in Zürich behandelt wurden, war ein türkischer Kurde, viele von ihnen wurden in den Typ-F-Gefängnissen drangsaliert.

Der Psychiater Matthis Schick leitet das Ambulatorium in Zürich. Er und seine zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind längst zu Experten darin geworden, in welchem Konflikt mit welcher Methode mit welchen Instrumenten gefoltert wird. Was fasziniert ihn an dieser Arbeit? "Die Faszination von Gewalt verliert sich schnell, wenn man andauernd mit ihren zerstörerischen Folgen konfrontiert wird", sagt er. Faszinierend seien vielmehr die "interessanten Menschen", mit denen er hier zu tun habe und deren Lebenserfahrung seine eigene bei Weitem übersteige. "Oft sind es namenlose Asylsuchende, die enorme Opfer erbracht haben, um sich für ihre moralischen oder politischen Wertvorstellungen einzusetzen."