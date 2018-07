In dem Film ... denn sie wissen nicht, was sie tun gibt es eine Szene, in der James Dean von seinem Rivalen zu einem ganz besonderen Duell herausgefordert wird: Die beiden rasen mit ihren Autos auf einen Abgrund zu. Wer zuerst bremst, hat verloren. In der Spieltheorie wird eine solche Konstellation chicken game – Feiglingsspiel – genannt: Wer nachgibt, verliert, aber wenn niemand nachgibt, verlieren alle. Sie stürzen über die Klippe.

Der neue griechische Premierminister Alexis Tsipras hat ganz Europa in ein solches Spiel gezwungen. Tsipras will die Brüsseler Sparauflagen abschütteln und hat mit seinem kompromisslosen Auftreten den Rest des Kontinents – inklusive seiner Verbündeten in Rom und Paris – gegen sich aufgebracht. Es kommt nicht gut an, wenn der griechische Finanzminister seinem italienischen Kollegen ausrichten lässt, dessen Land sei in Wahrheit ebenfalls pleite.

Als Folge dieses diplomatischen Fiaskos hat sich das Kräfteverhältnis in Europa verschoben: Auf einmal ist nicht mehr Berlin isoliert, sondern Athen – und die Lage erscheint so verfahren, dass nun eintreten könnte, was alle vermeiden wollen: der Austritt Griechenlands aus dem Währungsraum. Schließlich droht den Griechen ohne frisches Geld die Zahlungsunfähigkeit – und dann sind sie möglicherweise dazu gezwungen, eine eigene Währung einzuführen, um ihre Rechnungen zu bezahlen. Dass die britische Regierung ein solches Szenario schon einmal durchgespielt hat, zeigt, wie nahe der Abgrund ist – und verleiht dem EU-Gipfel an diesem Donnerstag eine besondere Dramatik.

Für Europa wäre der Grexit eine ökonomische und politische Katastrophe ersten Ranges. Griechenland muss bleiben, selbst wenn das Land in einem Jahr weniger erwirtschaftet, als Volkswagen Umsatz macht. Das liegt daran, dass es wie immer in dieser Krise auch ums Prinzipielle geht. Eine gemeinsame Währung muss auf Ewigkeit angelegt sein, sonst besteht die Gefahr, dass die Sparer in wirtschaftlich schwachen Staaten ihr Geld ins Ausland schaffen.

Mit einem Austritt Griechenlands wäre klar, dass der Euro diese Voraussetzung nicht erfüllt. Die Währungsunion wäre keine Währungsunion mehr – und ein Europa, das seine wichtigsten wirtschaftspolitischen Errungenschaften aufs Spiel setzt und die Griechen den geopolitischen Wirren des südlichen Balkans aussetzt, würde auch als globale Ordnungsmacht an Glaubwürdigkeit verlieren. Der Euro mit all seinen Verpflichtungen ist eben auch das: ein monetärer Schutzwall gegen äußere Einflussnahme.

Der griechische Kollisionskurs ist zudem nicht ganz so irrational, wie es zunächst erscheinen mag. Denn indem sie nach außen austeilt, eröffnet sich die neue Regierung nach innen Handlungsspielräume. Tsipras will sein Land radikal umbauen, dazu braucht er die maximale Rückendeckung der Bevölkerung. Die bekommt er nur, wenn er nicht wie alle seine Vorgänger beim ersten Widerwort von Angela Merkel einknickt. Die Tiraden gegen die Troika – sie sind immer auch politische Kommunikation.

An dieser Stelle könnte ein Kompromiss ansetzen: Die Griechen werden – zum Beispiel durch Finanzspritzen der Europäischen Zentralbank – finanziell für einige Monate über Wasser gehalten und können künftig etwas mehr Geld ausgeben. Dazu müsste man die bestehenden Regeln etwas zurechtbiegen, aber das wäre ja nicht das erste Mal in dieser Krise. Im Gegenzug bekommt Tsipras eine Frist gesetzt, innerhalb derer er ein Reformprogramm vorlegen muss, das das Land wirklich voranbringt. Tut er das nicht, werden alle Zahlungen gestoppt.

Für einen solchen Deal müssten sich beide Seiten bewegen, was zumindest einen Versuch wert wäre. Inzwischen räumt selbst der in solchen Dingen nicht zimperliche Internationale Währungsfonds ein, dass der harte Sparkurs für den wirtschaftlichen Niedergang Griechenlands mitverantwortlich ist. Und Tsipras will eben nicht nur die Renten erhöhen, sondern hat die Industrieländerorganisation OECD eingeladen, ein Reformpaket auszuarbeiten – und die ist bislang wirklich nicht durch linksradikale Umtriebe aufgefallen.

Deshalb greift auch das Argument zu kurz, Zugeständnisse gegenüber den Griechen würden Begehrlichkeiten in Italien, Spanien oder Frankreich wecken und seien deshalb grundsätzlich nicht möglich. Denn welche Folgen ein Kompromiss im Rest Europas hat, hängt wesentlich davon ab, worin diese Zugeständnisse bestehen und was sie in Griechenland auslösen. Nutzt das Land seine Chance, dann wäre es kein Anlass zur Sorge, sondern zur Hoffnung, wenn sich andere daran ein Beispiel nehmen.

Die Rechnung sieht also ungefähr so aus: Die Europäer müssen mit ein paar Milliarden ins Risiko gehen, dafür schafft Griechenland möglicherweise den Neuanfang, und Europa hätte seine Handlungsfähigkeit bewiesen. Ohne einen Deal könnten die Griechen die Währungsunion verlassen, ihre Schulden nie zurückzahlen, und der Euro wäre in seiner jetzigen Form vielleicht bald Geschichte.

Man muss kein Spieltheoretiker sein, um zu der richtigen Lösung zu gelangen: Griechenland hat eine letzte Chance verdient.

