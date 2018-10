Es ist ein besonderer Fund, den ein globales Journalistenkollektiv diese Woche präsentiert hat: Fakten über 106 458 Kunden, die mehr als 75 Milliarden Euro in der Schweiz deponiert hatten – auf 59 802 Konten und noch mehr Unterkonten. Die Kunden stammten aus 203 Ländern. Es geht um den Verdacht der Steuerhinterziehung oder Geldwäsche, um Promis sowie Leute mit teils menschenverachtenden Geschäften. Im Zentrum steht die Genfer Niederlassung der HSBC, die zu den größten Banken der Welt zählt. Vor allem in Großbritannien, wo die Zentrale der HSBC liegt, schlagen die Wellen hoch. Doch die Aufregung reicht von Venezuela über Deutschland bis Simbabwe.

Schon seit Jahren ist bekannt, dass die HSBC in der Schweiz bei der Verwaltung von Vermögen nicht zimperlich gewesen ist. Im Jahr 2009 machte ein ehemaliger Mitarbeiter, der Franzose Hervé Falciani, publik, dass er vertrauliche Daten geklaut hat. Falciani konnte sich dem Zugriff der Schweizer durch eine nächtliche Flucht entziehen und übergab sein Material den französischen Behörden. Diese reichten es an Ermittler in ganz Europa weiter, die seither gegen Steuersünder vorgehen und etwa eine Milliarde Euro eintreiben konnten. Ende 2014 nahm sich in Belgien und Frankreich die Justiz die HSBC vor, in Argentinien die Steuerbehörde. In Indien platzen die Berichte in eine laufende Untersuchung, die der Oberste Gerichtshof angeordnet hat.

Falciani hat wohl mehr Daten gestohlen als jeder andere. Folgerichtig wurde er im Dezember in der Schweiz unter anderem wegen "unbefugter Datenbeschaffung" angeklagt. Es ist möglich, dass ihm dort in Abwesenheit der Prozess gemacht wird.

Die auf seinem Diebstahl beruhenden Berichte des Internationalen Konsortiums investigativer Journalisten (ICIJ) sind gleichwohl bemerkenswert. Zum einen machen sie die Wucht und die globale Dimension des Falles deutlich – überall auf der Welt entziehen sich Teile der Elite ihrer Steuerpflicht.

Zum anderen zeigen die Berichte, wie eifrig die HSBC ihren Kunden half – selbst wenn es bestenfalls um Halblegales ging. So beschreiben beteiligte Medien, wie Banker neue Konstrukte erfanden, um neue Steuern zu umgehen, wie sie Pseudonyme verwendeten, brisante Unterlagen aufbewahrten und Wünsche von Kunden befolgten, die Bank möge sie bitte nicht kontaktieren. Geld sei oft bar ausgezahlt geworden, in großen Summen und gebrauchten Scheinen.

Was an den Enthüllungen vor allem erschreckt: Sie belegen, was die Welt bisher nur vermutete und Filme von James Bond bis The Wolf of Wall Street genüsslich vorführten – dass Schweizer Banker sich, als das Bankgeheimnis noch als felsenfest galt, keinen Deut darum scherten, mit wem sie es zu tun hatten. Hauptsache, sie machten ihren Schnitt. Unter den Kunden, die das ICIJ nun nennt, finden sich Menschen, die auf Interpols Liste der Wanted Persons stehen oder mit Blutdiamanten, Waffengeschäften und dubiosen Deals in Verbindung gebracht werden. Leute, die autokratischen Herrschern wie Tunesiens Ben Ali, Syriens Assad oder Ägyptens Mubarak nahestanden. Die Geschichte und das Leben lehren, dass viele dieser Herrschaften kaum bei der HSBC Schweiz waren, weil ihnen das Klima am Genfer See so gut gefiel. Eher schon, weil sie so still und leise Geld beiseiteschaffen konnten.

Der Konzern räumt ein, dass die Schweizer Tochter, die auf Übernahmen im Jahr 1999 zurückgeht, zu lange zu viel Freiheit genoss und Standards folgte, die "deutlich niedriger waren, als sie heute sind". Man übernehme die Verantwortung und habe das Haus inzwischen radikal umgekrempelt, das verwaltete Geld um mehr als 40 Prozent, die Zahl der Konten um fast 70 Prozent reduziert. Doch wieso liegt selbst die Zahl der Konten, die HSBC für 2007 nennt, mit 30 412 weit unter den Zahlen des ICIJ? Wohin floss das Geld, wohin gingen die Kunden? Was wusste das Management? Vor allem Stephen Green, der über Jahre an der Spitze der HSBC stand, schuldet der Öffentlichkeit Antworten. Er ist auch Priester und Autor von Büchern über Moral.

Die Schweizer Banker: Wo war ihr Gewissen? Haben sie wirklich alles getan, um ihre Häuser zu säubern? Wieso sollte man ihnen heute mehr glauben als den Beteuerungen ihrer Vorgänger?

Hierzulande wüssten viele gerne, warum die Behörden in 1.136 Fällen dem Verdacht auf Steuerbetrug nachgingen, nun aber von 2.106 Kunden die Rede ist, unter ihnen ein Deutscher mit zwischenzeitlich zwei Milliarden Dollar auf einem HSBC-Konto. Wie viele waren schuldig, wie viel wurde nachgezahlt?

Auch das ICIJ muss sich Fragen gefallen lassen: Wieso nennt es Sportler, Popstars und Schauspieler, selbst wenn die Informationen keine echten Anhaltspunkte für Vergehen liefern? Geht es in solchen Fällen irgendjemanden etwas an, welches Konto einer besaß und wie viel Geld darauf lag? Das ICIJ sagt selbst, dass es legitime Gründe für ein Konto in der Schweiz gebe und es nicht suggerieren wolle, dass alle Personen das Gesetz gebrochen hätten – der Eindruck, der entsteht, ist ein anderer. Vielleicht tritt noch Schmutziges zutage, doch nun tauchen Promis einfach in einem Atemzug mit sinistren Figuren auf.

Zu Ende ist der Fall Falciani noch lange nicht.

