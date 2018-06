DIE ZEIT: "Ich bin hier, um eine Umgebung der Liebe zu schaffen". So steht es in großen, geschwungenen Lettern auf Ihrer Website – als Teil Ihrer "Mission". Wie schafft man als Hoteldesigner eine "Umgebung der Liebe"?

Marcel Wanders: Sie dürfen diese Wendung nicht zu eng auslegen. Ich hoffe, meine gesamte Arbeit wird von dieser Mission geprägt und sie steckt auch alle Beteiligten an – nicht zuletzt das Hotelpersonal. Bevor ein Gast sich in einem Design wohlfühlen kann, müssen erst mal die Angestellten des Hotels das Gefühl haben, gebraucht und respektiert zu werden.

ZEIT: Aber nennen Sie mal ein Stück Design, das mich als Gast in die richtige Richtung stupst – am besten aus Ihrem aktuellen Projekt, dem Kameha Grand Zürich, das Ende des Monats eröffnet.

Wanders: Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus dem Andaz in Amsterdam, das schon zwei Jahre in Betrieb ist. Dort wird das Check-in nicht mehr an einem Rezeptionstresen erledigt, sondern ganz ungezwungen hier und da in der Lobby. Wir wollten nicht, dass sich ein Tresen zwischen Gast und Gastgeber schiebt und beide sich dann wieder sehr formell gegenüberstehen. Jetzt sitzt man wie bei Freunden gemeinsam auf dem Sofa und wickelt alles Nötige am iPad ab.

ZEIT: Ich kenne das Hotel – erinnere mich aber sehr wohl an einen Check-in-Counter.

Wanders: Sie täuschen sich. An dem Ort, an den Sie wahrscheinlich denken, stehen drei runde, weiße Tische, an denen man genauso gut einen Drink nehmen könnte. Trotzdem liegen Sie nicht ganz falsch. Denn so toll wir die Idee finden, das Check-in informell vom Sofa aus zu erledigen – wir müssen auch an alle Gäste denken, die das Hotel zum ersten Mal betreten und instinktiv einen Check-in-Tresen suchen. Die sollen natürlich nicht hilflos umherblicken. Also haben wir es folgendermaßen gemacht: Es gibt keinen Check-in-Counter. Aber wenn Sie danach suchen, dann finden Sie einen.

ZEIT: Man merkt Ihren Entwürfen die Lust an der Überraschung an. Im Hotel müssen Sie aber vor allem die Erwartungen der Gäste erfüllen. Wie findet man da die richtige Balance?

Wanders: In der Designmöbel-Firma Moooi, an der ich beteiligt bin, haben wir ein Motto, das heißt: "Moooi gives the unexpected welcome!" Der Kunde erwartet, Möbel zu bekommen, und die bekommt er auch. Aber er sollte noch etwas bekommen, das seine Erwartung übertrifft. Das ist das unerwartete Hallo! Oft funktioniert das ähnlich wie ein Witz. Ein Witz ist ja eine winzige Story, die zunächst ganz bekannte Koordinaten hat – und dann plötzlich eine überraschende Wendung nimmt. Beim Design, auch beim Hoteldesign, arbeite ich sehr viel mit Archetypen, mit bekannten Formen und Elementen. Ich will, dass die Gäste Dinge wiedererkennen. Dass ihnen Elemente gefallen, weil sie zu ihrer Kultur, zu ihrer Tradition gehören. Sie finden sich also ins Bekannte, wir haben sie auf unserer Seite – und dann sorgen wir für ein Extra, das sie überrascht, vielleicht sogar beglückt. Indem wir eine schräge Kombination wagen oder in klassische Dekorationen neue Motive einschmuggeln.

ZEIT: Auch wenn mancher Witz ähnlich funktionieren mag: Ein Hotel können Sie kaum designen wie einen Stuhl.

Wanders: Das stimmt. Produktdesign und Innenarchitektur sind zwei komplett verschiedene Dinge. Beim Produktdesign konzentriert man sich auf eine Idee und arbeitet die möglichst klar heraus – so wie Michelangelo einen Stein von allem Unwesentlichen befreit, bis die perfekte Skulptur übrig bleibt. Als Hoteldesigner darf man nicht so reduktionistisch vorgehen. Da muss man additiv arbeiten. Eher wie ein Komponist, weniger wie ein Bildhauer – weil man es mit vielen verschiedenen "Instrumenten" zu tun hat. Die Umgebung spielt eine Rolle, die Klangkulisse, das Licht, die Tageszeiten, unterschiedliche Gäste. Eine Hotellobby am Montagmorgen und eine Hotellobby am Freitagabend, das sind zwei Welten. Anfangs hat mich, den gelernten Produktdesigner, die irre Komplexität einer solchen Aufgabe überwältigt und frustriert. Inzwischen begeistert sie mich.

ZEIT: Müssen Sie eigentlich, egal, wo das Hotel stehen wird, vor allem ein typisches Marcel-Wanders-Hotel abliefern, um Ihrer Marke gerecht zu werden?

Wanders: Natürlich. Der Kunde will ein Marcel-Wanders-Hotel, und ich bin wild entschlossen, ihm eins zu geben. Trotzdem sehen natürlich alle unsere Hotels sehr unterschiedlich aus. Denn sie müssen ja von dem Ort handeln, an dem sie stehen. Sie müssen auf die Neugier des Gastes reagieren, der sich fragt: Wo bin ich? In was für einer Art von Stadt? In was für einer Art von Kultur? Der ist womöglich von weit her angereist und will ankommen. Und wenn er nach Shanghai kommt, will er nicht in einem Hotel landen, das sich wie Las Vegas anfühlt. Ein iPhone sieht überall auf der Welt gleich aus – und soll es auch. Ein Hotel muss überall auf der Welt anders aussehen.

ZEIT: Dann muss das Hotel in Zürich eine Herausforderung gewesen sein. Ihr überbordender Stil – in einem Land, das eher als bieder und steif gilt ...

Wanders: Wenn Sie eine Liste mit Begriffen aufsetzen, die angeblich die Schweiz charakterisieren, dann werden, ganz klar, auch die Wörter langweilig, steif und bieder auftauchen. Aber ebenso Geld, Tradition, Handwerk. Ich nehme mir die Freiheit, mich auf das zu konzentrieren, was mir am besten gefällt. Wir haben eine Wand voller goldener Münzen gestaltet, eine Minibar in Form eines Safes. Andere Wände sehen aus wie Schokoladenpapier. Wir feiern, was wir lieben, und lassen alles Langweilige einfach weg.