Sie war die Stimme der algerischen Frauen, die Stimme der Frauen des Maghreb, die einzige Frauenstimme, die aus diesen Ländern auch jenseits des Meeres gehört wurde, allein schon das macht den Tod von Assia Djebar so traurig. Eine Romanautorin und Essayistin. Filmemacherin, Übersetzerin, Professorin der Geschichte. Verfasserin von Opernlibretti. Mitglied der Académie Française, aufgenommen als einzige Frau aus den einst beherrschten Kolonialterritorien, trotz ihrer Kritik an den verhassten Herrschern. Dejabar heißt "die Unversöhnliche", in diesem Sinne war sie Chronistin der Aufständischen.

Damit Assia Djebar diese Stimme werden konnte, eine politisch denkende, künstlerisch wirksame, global wahrgenommene Frau, dazu bedurfte es viel. Geboren als Fatima-Zohra Imalayène in eine Lehrerfamilie am 30. Juni 1936 in Cherchell, einem Hafenstädtchen in der Nähe von Algier. Die erste arabische Schülerin ihrer Grundschule, die erste algerische Studentin der École Normale Supérieure von Sèvre. Ihr erster Roman Durst war sofort ein Erfolg, seit seiner Veröffentlichung im Jahre 1957 ist ein großes Werk entstanden, politisch engagiert, im Ton flammend und sinnlich (auf Deutsch im Unionsverlag). Djebar war eine Weltbürgerin, über die Jahre im Transit zwischen Algier, Paris, Tunis, New York. 2000 Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Eine ewige Anwärterin auf den Friedensnobelpreis. Dass ihre kluge Stimme im intellektuellen Diskurs nun verstummt ist, ist eine Tragik in Zeiten erneut so unversöhnlich aufflammender Konflikte zwischen den Welten.