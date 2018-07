Wie schnell kann ein Superstar abstürzen? Narendra Modi, indischer Premierminister seit Mai vorigen Jahres, hat eine massive Mehrheit im nationalen Parlament und ist immer noch populär. Eben hat er noch beim Indien-Besuch von Barack Obama mit dem amerikanischen Präsidenten wie von Weltmacht zu Weltmacht verkehrt und eine große Show daraus gemacht. Doch jetzt wurde er durch den Ausgang einer schlichten Landtagswahl gedemütigt. Seine Partei hat die Regionalwahlen in der Hauptstadt Delhi und ihrer Umgebung mit einer so krachenden Wucht verloren, dass der Regierungschef zum ersten Mal wirklich herausgefordert wirkt. Das demokratische und soziale Immunsystem der Wählerschaft hat gegen unverkennbare Symptome von Hybris an der Spitze reagiert.

Der Triumph der "Partei des gemeinen Mannes" (AAP) unter ihrem knuddelig-sympathischen Chef Arvind Kejriwal in Delhi bedeutet zunächst, dass es in Indien wieder eine vitale, ernst zu nehmende Opposition gibt. Die Kongresspartei, die das Land jahrzehntelang dominiert hatte, wirkt seit ihrer Niederlage bei der Parlamentswahl von 2014 politisch tot. Man musste schon fürchten, dass Modis hindunationalistische BJP eine Art Einparteienherrschaft errichten würde. Die AAP, die sich aus einer Bürgerbewegung gegen Korruption und Eliten-Arroganz entwickelt hat, könnte nun langfristig zu einem fortschrittlich liberalen oder sozialdemokratischen Gegenpol des rechten Modi-Lagers werden: einer Partei, die gegen die Intoleranz von Hindu-Fanatikern die Interessen der muslimischen (und der christlichen) Minderheit vertritt und die nicht automatisch dem indischen Big Business zu Diensten steht.

Nicht, dass die AAP schon eine überzeugende Mitte-links-Partei wäre. Ihr Programm ist überladen mit Versprechungen (wie der Halbierung der Stromtarife), und außerhalb von Delhi existiert sie bisher nur in Spurenelementen. Aber mit ihr sind Spannung und Konkurrenz in die indische Politik zurückgekehrt. Das ist die demokratische Pointe des AAP-Erfolges.

Dieser Artikel stammt aus der ZEIT No 7 vom 12.02.2015. Hier können Sie die aktuelle Ausgabe lesen.

Die soziale besteht, ein bisschen marxistisch gesprochen, in der Wiederentdeckung der Klassenproblematik. Die Wähler der "Partei des gemeinen Mannes" kommen aus allen Schichten, aber ihren stärksten Rückhalt hat sie in der Tat bei den kleinen Leuten und den Armen. Bei den Slumbewohnern und vielen anderen Menschen in den Vorstädten, die ihr Trinkwasser zu überhöhten Preisen von den Tankwagen mafiöser Unternehmer kaufen müssen, weil ihre Häuser nicht an das Leitungsnetz angeschlossen sind. Oder bei den Straßenhändlern, die den Schikanen und der Schutzgelderpressung durch tyrannische, bestechliche Polizisten ausgeliefert sind. Als Arvind Kejriwal vor einem Jahr schon einmal für anderthalb Monate Regierungschef von Delhi war, sollen die Übergriffe einer korrupten Staatsdienerschaft schlagartig nachgelassen haben. Danach ging alles wieder von Neuem los.

Das sind Realitäten, die das Bürgertum von Delhi in seinen vornehmen Wohnvierteln nicht erlebt und von denen viele wohlhabende, erfolgreiche Inder wenig wissen möchten. Sie erkennen sich selbst und ihr Land lieber in Modi wieder, in seinen futuristischen Träumen von 100 "smarten", technologisch avancierten Weltklasse-Städten, die er im ganzen Land errichten will, oder in seinen glanzvollen internationalen Auftritten, die Indien endlich den ihm zustehenden Platz im Kreise von Großmächten wie den USA, China, Russland oder Japan verschaffen sollen.

Aber viele Inder haben andere Sorgen, und da das Land trotz aller seiner Mängel eine echte Demokratie ist, können die Unzufriedenen und Zurückgelassenen sich Gehör verschaffen. Mit dem Sieg der "Partei des gemeinen Mannes" in Delhi hat sich ein Indien politisch bemerkbar gemacht, das manche gern vergessen würden, aber das sich nicht verdrängen lässt.