Im Tessin ist großes Wahljahr. Am 19. April finden die kantonalen Gesamterneuerungswahlen statt, und am 18. Oktober wählen auch wir unsere National- und Ständeräte. Die Kampagnen dazu sind in vollem Gang. Die Parteien beschuldigen sich gegenseitig – und alle beschuldigen die Lega. Kurzum: Es ist wie immer im Tessin.

Die größte Sorge bereitet den Politikern unser Finanzplatz und die Stadt Lugano. Diese war wegen der geringeren Steuereinnahmen von den Banken gezwungen, ihren Steuersatz zu erhöhen. Doch man darf sich keinen Illusionen hingeben: Die vergangenen Zeiten kehren nicht zurück. Die Finanzinstitute werden weiter schrumpfen. Dazu steckt Italien in einer Rezession, was auch dem Tessin schadet.

Aber es ist zu billig, diese Probleme als Vorwand für alle möglichen zukünftigen Schwierigkeiten zu benutzen. Denn vergessen wir nicht: In unserem Kanton haben sich während der letzten Jahre die Logistik- und die Modebranche enorm entwickelt. Im Tessin sitzen unter anderem die internationalen Marken Ermenegildo Zegna, Guess, Giorgio Armani, Prada, Hugo Boss, Philipp Plein, Gucci und Akris. Auch die Pharmabranche und die Metall- und Elektroindustrie haben ihre Tätigkeiten ausgebaut. Der Beitrag dieser Sparten zugunsten der Steuereinnahmen des Kantons ist beträchtlich. Ebenso gewachsen ist der Rohstoffhandel. Er beschäftigt bereits gegen 1.000 Mitarbeiter. Kommt hinzu, dass in der Medizinalbranche drei international anerkannte Institute im Tessin forschen: das Institute for Research in Biomedicine, das Oncology Institute of Southern Switzerland und das Cardiocentro Ticino. Rund um diese drei Forschungsinstitute entstehen interessante neue Initiativen und Start-ups.

Tito Tettamanti ist Financier. Er lebt im Tessin.

Und Italien ist trotz seiner Probleme und Krisen immerhin die viertgrößte Volkswirtschaft in Europa. Für viele Unternehmer ist die Möglichkeit, aus dem Tessin heraus zu wirtschaften, immer noch verlockend. Die Lombardei ist wirtschaftlich eine der aktivsten Regionen Europas – und das Tessin ist nur 40 Minuten von Mailand entfernt. Lugano könnte ein Gartenviertel der norditalienischen Metropole sein. Zwar erschweren Staatsinterventionen und andere Hindernisse den Kampf um die unternehmerische Existenz; und der starke Franken kann einen negativen Effekt haben. Trotzdem sind die Voraussetzungen für unsere Wirtschaft besser als in anderen Schweizer Kantonen. Falls wir versagen, wären wir selber schuld.

Wo liegen also unsere schlimmsten Probleme? Ist es wirklich der geschrumpfte Finanzplatz, oder muss sich nicht auch die Politik Fragen gefallen lassen: Wieso hat das Tessin in den fetten Jahren rote Zahlen geschrieben? Wieso belasten mehr als zwei Milliarden Franken Schulden den Kantonshaushalt?

Es ist klar: Ein großer Teil der Schuld ist bei der classe politique des Tessins zu suchen. Diese war in den letzten Jahren eher am Streit als am Konsens interessiert und torpedierte sämtliche Vorschläge aus den gegnerischen Lagern. In der aufgesplitterten Parteienlandschaft war es attraktiv, immer Nein zu sagen.

Unzählige Male haben die Politiker aller Couleur ihren Unwillen bewiesen, endlich mit dem Sparen zu beginnen. Nur ein Beispiel: Um die hohen Spesen der Politiker zu begrenzen, wollte der einzige Vertreter der Partei Area Liberale das Finanzreferendum einführen. So wie es in 15 anderen Kantonen bereits existiert. Mit großer Mehrheit lehnte die vorberatende Kommission des Großen Rates die Initiative ab.

Was mich als Tessiner also viel mehr beunruhigt als die Zukunft unseres Finanzplatzes oder unserer Wirtschaft, ist unsere Parteipolitik.