Im Netz gibt es keinen Valentinstag. Im Netz gibt es nur die Vorbereitung auf Valentinstage, die dann aber nie kommen. Partnerbörsen sind dafür da, Paare zu bilden. Vor allem aber sind sie dafür da, Paare zu verhindern. Wenn Datingportale so erfolgreich wären, müssten sie sich dann nicht selbst abschaffen? Sie werben aber mit wachsenden Nutzerzahlen.

Wo kommen die ganzen Singles her? Sind es Leute, die sich vorher im Büro versteckt haben? Die auf einmal sagen: Hey, das Leben allein zwischen Zimmerpflanzen und Hauskatzen und Videospielen, das war jetzt drei Jahre lang unglaublich anregend, aber es könnte auch mal wieder eine Beziehung sein? Nein, es sind oft einfach dieselben Menschen, die im Hamsterrad des Onlinedatings immer weiterhecheln. Partnerbörsen halten das Begehren in Gang und die Beteiligten auf Trab. Noch eine Mail, noch ein Chat. Und wieder von vorn. Die Jagd auf Valentin, 365 Tage im Jahr.

Ist das schlimm? Kulturverfall? Zerstörung des Gemeinwesens? Viele Kritiker und Soziologen beurteilen das so. Die Partnerschaft als Gebrauchsgegenstand. Shopping mit Menschen. So gesehen, wäre Hamburg eine einzige pathologische Veranstaltung. Denn Hamburg ist die deutsche Hauptstadt des Onlinedatings. Vier von fünf Alleinstehenden sind in einem Portal angemeldet. 176 Onlinedater kommen auf 1.000 Einwohner. Wenn jeder Sechste im Netz nach einer Beziehung sucht, kann man lamentieren: Ausverkauf! Man könnte die Lage aber auch als Chance nutzen, das digitale Kuppelgewerbe anders zu betreiben, mit Subversion und Witz und Selbstironie. Denn ob das Ganze funktioniert, ob sich wirklich stabile, zukunftsträchtige Beziehungen errechnen lassen, ist sowieso unklar. Eli Finkel, der führende US-Spezialist in der Onlinedatingforschung, kommt in seiner neuen Studie zum Ergebnis: "Es gibt letztlich keine überzeugenden Beweise dafür, dass Algorithmen funktionieren."

Das bedeutet nicht, dass man das Netz verteufeln sollte. Es ist heute immens schwierig, als Single jemanden kennenzulernen. Wer keine Arbeit hat, schämt sich. Wer Arbeit hat, knechtet sich unter Umständen in die Totalerschöfpung. Welcher Normalbürger geht nach einem Zehn-Stunden-Tag noch in eine Bar und zwinkert Fremden zu?

Aber die konventionelle Datinghatz im Netz ist selbst oft wie ein zweiter Job. Profile lesen, Leute anschreiben, Mails von Interessenten beantworten, das eigene Profil verbessern. Es gibt mittlerweile Ghostwriter für Onlineportale – das kann man schäbig finden, aber eigentlich ist es vollkommen logisch. Wer nicht eloquent ist, dessen Chancen sinken im Web rapide.

Überhaupt ist der Anspruch an Onlinedater enorm: Du musst eine Mischung aus Profiler, Stand-up-Komiker und Therapeut sein. Dezent, aber nicht zu schüchtern. Offenherzig, aber nicht indiskret. So werden aus Partnersuchenden Experten im Ausspitzeln des Gegenübers, NSA-Agenten der Liebe. Informationen sammeln, Daten interpretieren, Muster erkennen. Und wie bei den Geheimdiensten gilt: Viel wissen, wenig begreifen.

Deshalb ein Vorschlag für den Valentinstag: Hebeln wir die Datingkonvention aus! Schreiben wir nicht diejenigen an, mit denen wir die meisten Matchingpunkte haben – Matchingpunkte verteilt der Algorithmus für errechnete Gemeinsamkeiten –, sondern jene, die ganz unten auf der Ähnlichkeitsskala stehen. "Hey, du bist so komplett anders als ich, ich frage mich, wie jemand wie du existieren kann. Hut ab!"

Posten wir nicht die ewig gleichen Bilder von: Ich, mit Hauskatze. Ich, vor mutmaßlich asiatischem Bergmassiv (weit gereist!). Ich, mit Mountainbike (sportlich!). Zeigen wir Bilder von unseren Lieblingsmenschen ("Meine Oma, die coolste Socke auf dem Planeten"), unseren Lieblingsgegnern ("Ryan Gosling, weil er cool ist und auch noch ein Waschbrett hat").

Notieren wir in unserem Profil nicht Lieblingsfilme, Lieblingsessen, Lieblingsbücher, sondern Lieblingsmomente: Wenn mein Kollege "Geil, ey!" ruft. Wenn meine Schwester Bushido nachmacht. Wenn mein fünfjähriger Neffe sagt: "Ja, so kann man es sehen."

Machen wir wenigstens kurz mal Ernst mit unserer Verehrung für die Verwandlungskünstler von Borat bis Horst Schlämmer, von Cindy Sherman bis Cro. Und verwandeln wir uns selbst – nicht in das vermeintlich bessere Image, das wir im Netz zu Markte tragen. Sondern in ein eigensinniges, riskantes, nicht durch tausend romantische Comedys à la Friends und How I Met Your Mother bestätigtes Ich. Profilbilder raus und Karikaturen rein!

Oder Kunstwerke. Ein Porträt von Francis Bacon. Und dazu die Zeile: "So zerbeult fühl ich mich manchmal am Wochenende. Wenn es dir auch so geht, schreib doch eine Zeile."

Der Gipfel der Subversion: Wir gehen raus, in die Welt jenseits der Bits und Bytes. Starren in der U-Bahn nicht aufs Handy, sondern schauen uns um. Gar nicht so übel, der Typ. Von wegen der Hipsterbart ist out. Sehr sympathisch, die Lady, tolles Haar. Wie heißt doch gleich der Farbton? Und dann nimmt man allen Mut zusammen, geht hin und sagt: "Sie sind wirklich ganz reizend, aus Ihnen wird sicher mal ein tolles Onlineprofil. Das sollten wir verhindern."