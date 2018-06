DIE ZEIT: Beim Kampf um den Meistertitel rechneten viele auch in dieser Saison mit Dortmund als dem großen Konkurrenten des FC Bayern. Es ist anders gekommen. Trotz des Triumphs am vergangenen Wochenende in Freiburg steckt Ihr ehemaliger Verein mitten im Abstiegskampf. Wie lässt sich die Abwärtsspirale erklären?

Ottmar Hitzfeld: Es ist nicht zu erklären, dass ein Verein wie Dortmund eine solche Negativserie hinlegt. Man kann zwei- oder dreimal verlieren, aber dann spätestens muss man die Richtung ändern. Und dies ist Dortmund nicht gelungen. Entscheidend war der Fehlstart in die Saison, eine Weile hielt sich die Hoffnung, doch noch die Bayern angreifen zu können. Aber dann ging die Motivation auch ein Stück weit verloren, die deutsche Meisterschaft war plötzlich außer Reichweite, der Abstand zu den Bayern wurde immer größer ...

ZEIT: ... es demoralisiert, wenn der Kontakt zu der taktgebenden Mannschaft abreißt?

Hitzfeld: So muss man sich das vorstellen. Plötzlich geht es nur noch um die Europa League; das führt zu einem Motivationsabfall, das heißt, es werden nur noch achtzig oder neunzig Prozent der Leistung gebracht. Das geht natürlich nicht lange gut. Unversehens findet man sich in der Tabelle auf den hinteren Rängen wieder. Eine Mannschaft wie Dortmund ist das nicht gewohnt. Auch der Trainer war das nicht mehr gewohnt. Wer nicht aufpasst, wird fahrlässig und unterschätzt die Gefährlichkeit der Situation weiter. Irgendwann aber hat auch der letzte Spieler den Ernst der Lage kapiert – und plötzlich kommt Angst auf.

ZEIT: Angst?

Hitzfeld: Eine Angst, die man nicht einfach abstreifen kann. Die Spieler kommen sicher nicht mit einem Angstgefühl auf das Feld, aber wenn man dann wieder in Rückstand gerät, packt einen dieses ängstliche Gefühl. Anders ist es nicht zu erklären, dass Dortmund – wie auch andere Mannschaften, wenn sie wieder in Rückstand geraten – förmlich auseinanderfällt. Niemand wird das zugeben, über Angst spricht man nicht gerne, das klingt negativ. Aber es handelt sich genau um dieses Gefühl, wenn die einfachsten Pässe nicht mehr gelingen, wenn einfach nichts mehr funktioniert.

ZEIT: Was hilft in einer solchen Situation?

Hitzfeld: Es gibt keinen Ersatz für Siege – dieser schlichte Satz trifft das Problem im Kern. Ein Trainer kann intensive Einzelgespräche führen, Teamsitzungen abhalten, in denen er seine Mannschaft motiviert, aber er muss auch gewinnen. Nur mit einem Sieg, wie dem der Dortmunder gegen Freiburg am vergangenen Wochenende, holt man sich das Selbstbewusstsein langsam zurück.

ZEIT: Sie sprachen davon, dass manche Spieler in den entscheidenden Partien nur noch achtzig Prozent ihres Könnens bringen. Wie kann ein Trainer diesem Leistungseinbruch entgegenwirken?

Hitzfeld: Das ist nicht einfach. Die Entwicklung zeugt von Verschleißerscheinungen der Mannschaft. Jeder Spieler hat mit sich selber individuelle Probleme. Selbst die Führungsspieler zeigen plötzlich Nerven. Das ist das Gefährliche an einem solchen Strudel, irgendwann werden alle mit hineingerissen.

ZEIT: Kann es sein, dass sich Spieler wie Ciro Immobile oder Kevin Kampl doch nicht so einfach von einem Verein zum anderen verpflanzen lassen?

Hitzfeld: Nein, das muss man von Profis erwarten können, so läuft das Geschäft. Trotzdem ist es für diese Spieler schwierig, sich in eine verunsicherte Mannschaft einzufügen. Man kann nicht erwarten, dass gerade die Neuzugänge das Team mitreißen.

ZEIT: Wenn Sie Jürgen Klopp am Spielfeldrand sehen, oder während eines Interviews nach Erklärungen suchend, empfinden Sie dann Mitgefühl?

Hitzfeld: Ich sehe nicht jedes Interview. Aber es ist doch klar: Auch der Trainer muss mit sich kämpfen, in einer solchen Situation muss man alle Kräfte mobilisieren. Klopp ist der Leader, er muss sich selbst motivieren – aber wer motiviert in einer solchen Situation eigentlich den Trainer? Jeder Coach wird sagen, ich brauche niemanden, ich kann das alleine – aber wir Fußballtrainer sind auch nur Menschen. Glauben Sie mir, erhobenen Hauptes voranzumarschieren kostet viel Kraft.