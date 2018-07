"Pegida und ich" – die Debatte

In der vergangenen Woche erschien auf diesen Seiten der Essay Pegida und ich von Martin Machowecz. Unser Autor beschrieb darin, was Pegida für ihn verändert hat in seiner Sicht auf Ostdeutschland, in seiner Arbeit als Journalist. Der Beitrag stieß auf ungewöhnlich starke Resonanz. Zahlreiche Leser schrieben uns daraufhin, allein bei ZEIT ONLINE gingen mehr als 600 Kommentare ein. Bei Twitter löste der Text eine rege Debatte aus, an der sich etwa auch Politiker wie Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) oder Thüringens CDU-Chef Mike Mohring beteiligten. Auf diesen Seiten dokumentieren wir einige der Debattenbeiträge. Wer den Text von vergangener Woche noch nicht kennt, findet einige Passagen hier – und ihn in voller Länge online unter: www.zeit.de/osten

"Vor Pegida habe ich den Osten verklärt. Ich habe mich in den vergangenen Jahren von einer ›Hurra, die neuen Länder‹-Stimmung anstecken lassen, die sicherlich ihre Berechtigung hatte. Der Osten hat die harten Zeiten hinter sich, dachte ich. Ein schöner Selbstbetrug. Pegida ist mein großer Kopfschmerz, nach dem Rausch der letzten Jahre."

"Jetzt ist da die bittere Erkenntnis: Auch Pegida gehört zu Ostdeutschland. Die Wut, die Unfreundlichkeit, die Kälte vieler Demonstranten gehören zu Ostdeutschland, ihre Ressentiments ebenso."

"Ich habe das Schillernde am Osten gesehen. Ich habe das Finstere verdrängt. Aber es war dadurch nicht weg. Ziemlich offensichtlich brach bei Pegida etwas an die Oberfläche, das schon immer da war: Man sieht jetzt, dass ein nicht unerheblicher Teil der Ostdeutschen frustriert ist, die Eliten aus Politik und Medien ablehnt, Vorurteile gegen Fremde hegt oder ganz allgemein der Demokratie abgeschworen hat."

"Das, was Politiker schon lange erleben – Ablehnung in übelstem Tonfall –, hat jetzt auch die Medien erwischt. Wenn die eigene Stahlbad-Erfahrung, die wir Journalisten gerade machen, zur Folge hat, dass wir künftig sorgsamer darauf achten, wie wir mit Politikern umgehen; dass wir uns noch klarer machen als bisher, welchen Gewittern wir diejenigen aussetzen, über die wir unangemessen hart berichten? Dann wäre schon was gewonnen."

"Hier kommt die gute Nachricht am schaurigen Pegidistenkram. Der Osten erlebt eine Auseinandersetzung wie wohl noch nie in den vergangenen 25 Jahren, einen inneren Kulturkampf. Das Beste an Pegida ist der Zwang, sich dazu verhalten zu müssen."

25 Jahre lang hat der Osten sich geweigert, den nächsten Schritt zu gehen: offener, bürgerlicher, westlicher, freundlicher, selbstbewusster und toleranter zu werden. Die Wende 1989 war ein unvergessen großer Schritt, einer, den ich manchem Westdeutschen wünschen würde ... Danach legte sich ein Schleier aus Frust, Unzufriedenheit und Nostalgie über dieses Land. ... Jetzt kommen die hässlichen Gespenster des Ostens hervor, und wir können sie nicht länger leugnen. Und es ist der Osten selbst, der anfängt, sich gegen diese Gespenster zu stellen. Pegida trifft auf Nopegida. Man kann nicht mehr alles auf "die Wessis" oder "die Vergangenheit" schieben, kein "wir Ossis müssen zusammenhalten". Es gerät etwas in Bewegung, und ich teile die Hoffnung, dass das Ergebnis ein besserer, demokratischerer Osten sein wird.

Andreas Henicke, via ZEIT ONLINE

Ein toller, verletzlicher Text! Aber aus den (Gründen, d. Red.), die Ihnen gerade durch den Kopf gehen, bin ich nie in den Osten Deutschlands gegangen. Nicht, weil ich mich vor irgendwelchen Nazis fürchte, sondern weil ich mich dieser Stimmung, die sich durch Pegida Bahn gebrochen hat, nicht aussetzen möchte. Dresden, Leipzig, Rostock, vielleicht auch Potsdam oder Frankfurt/Oder wären schöne Orte, die Lausitz. Aber ich denke, als schwarzer Deutscher werde ich das nie besuchen, weil man dort nur Mensch zweiter Klasse bleibt – egal, wie gut man Deutsch spricht, egal, welche Bildung, welchen Pass und welche Qualifikationen man hat. ...

Andreas Hofmann, via Facebook

Kopf hoch! Als Wessi, der in den letzten Jahren regelmäßig in Leipzig ... war, habe ich hier im Ruhrpott auch überall vom Osten geschwärmt – und stets betont: Das mit den seltsamen Ossis, das seien alles Vorurteile. ... Als dann Pegida kam, war ich auch ziemlich überrascht, enttäuscht und irritiert. Hatte ich die Leute denn so falsch eingeschätzt? ... Letzten Endes denke ich, die Dresdner sind nicht alle kalt und böse, die haben einfach noch zu wenig Einwanderer in der Stadt. Die brauchen mal einen ordentlichen Schub Zuwanderung. Das wird die Globalisierung ja sowieso mit sich bringen. Dagegen hilft ja keine Fähnchenschwenkerei. Dann haben die irgendwann auch so viele nette muslimische Nachbarn, Kollegen und Freunde, und dann sehen wir auch wieder mehr von ihrer netten Seite. Lassen wir ihnen noch ein bisschen Zeit!