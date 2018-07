Willkommen inmitten dieser Kalenderwoche, die ihren Vorzeichen nach absolut gar nichts Außergewöhnliches bringen wird. Es ist die achte Woche des Jahres 2015, kurz: 08/15.

Was unter dem Label "nullachtfünfzehn" daherkommt, gilt laut Duden als "alltäglich" und, schlimmer noch: "bar jeglicher Originalität". Zu verdanken haben wir die Floskel dem Krieg, konkret einem Maschinengewehr aus dem Jahr 1908, das 1915 technisch verändert wurde und fortan den Namen LMG08/15 trug. Die historische Forschung besagt, dass deutsche Soldaten im Ersten Weltkrieg mit diesem Gewehr eintönige Trainings absolvieren mussten. 08/15 galt bald als Synonym für langweilige Routine.

Eine brutal normale Woche also. Alle Vorkommnisse, die in diesen Tagen irgendwie besonders zu sein schienen, schnurren unter 08/15 zusammen auf alltägliche Begebenheiten, die uns somit zwangsläufig weiterbegleiten werden. Wen darf das freuen? Zunächst die Hamburger Wahlsieger, deren Sonntagsergebnisse in dieser Woche ausgeleuchtet und bewertet wurden. 08/15 münzt das Sieben-Prozent-Wunder der FDP und den Einzug der AfD in ein westdeutsches Parlament zum Automatismus und König Olaf zum Herrscher auf Lebenszeit. Für die arme CDU hingegen ... aber wir wollen nicht nachtreten.

Aus Los Angeles erreicht uns in dieser Woche die Meldung, dass eine Maschine der Alaska Airlines ihren Flug kurz nach dem Start abbrechen musste, weil eine Passagierin an Bord von einem Skorpion gebissen worden war – völlig banale Geschichte. In Frankreich fordert der Staatsanwalt einen Freispruch für den früheren IWF-Chef Dominique Strauss-Kahn? Natürlich tut er das! Oder sind Sexpartys mit Callgirls etwa originell? Und die Griechen und ihr ewiges Tänzeln am Euro-Abgrund – come on: What’s the news?

Die Gewöhnung, auch das lehrt ein Nachdenken über 08/15, droht selbst angesichts der schrecklichsten Ereignisse. In dieser Woche ertrinken wieder Flüchtlinge im Mittelmeer, geht der Terror des IS weiter und der Kampf in der Ostukraine ebenso. Ist 08/15, diese hundert Jahre alte Waffe, auch ein Synonym für Abstumpfung in hoch beschleunigten Krisenzeiten?

Hoffentlich nicht. Im Jahr 2015 meint diese Kennziffer nur eine Woche – und auf die folgt 09/15. Sieben Tage, in denen sich Dinge zum Besseren wenden können. In Zeiten wie diesen wäre das wirklich originell.