Trotz aller Streitigkeiten um die Schnüffelei der NSA: Es war ein Freudenfest, als Barack Obama jüngst im Silicon Valley war. Die dortigen Gründer und Milliardäre lieben die Demokratische Partei Obamas, und sie haben auch ihn selbst oft unterstützt. Unter solchen Freunden greift man schon mal gerne in tiefere Schubladen.

Doch kam dabei auch etwas vom amerikanischen Selbstverständnis zum Vorschein. Ja, sagte Barack Obama, manche Datenschutzsorgen in Europa seien schon echt, gerade in Deutschland. Aber ganz ehrlich seien die Europäer nicht. Wenn sie jetzt Verfahren gegen die großen Internetkonzerne aus Amerika anstrengten, dann auch, um den heimischen Firmen zu helfen, die es sonst mit dem Silicon Valley niemals aufnehmen könnten.

"Zur Verteidigung von Google und Facebook muss man sagen, dass die europäische Antwort mehr kommerziell motiviert ist als alles andere", sagte er wörtlich im Gespräch mit dem Technologiemagazin Re/code. Die europäischen Diensteanbieter würden versuchen, "im Kern Hindernisse für unsere Unternehmen zu schaffen, damit sie dort nicht mehr effektiv arbeiten können".

"Interessant", antwortete die Interviewerin, und Obama legte ob der lakonischen Antwort noch einen drauf: "Wir haben das Internet besessen. Unsere Firmen haben es geschaffen, ausgeweitet und auf eine Art perfektioniert, dass die anderen nicht konkurrenzfähig sind." Das, was als edle Meinung daherkomme, sei oft nur Mittel zum kommerziellen Zweck.

Natürlich handeln Länder samt ihren Gerichten in wirtschaftlichen Dingen mitunter zugunsten ihrer nationalen Unternehmen. Und wahrscheinlich geschieht das in keinem westlichen Land so selbstverständlich wie in Amerika. Man denke nur an den massiven Aufstand, als der europäische Boeing-Konkurrent Airbus mal einen großen Verteidigungsauftrag erhalten sollte.

Aber hinter Obamas Worten steckt auch ein gewisser Hochmut der Nation, die im Internet in Führung ist und deren Wirtschaft gerade schnell wächst. Wenn schon, dann wurde das Netz übrigens in Europa erfunden. Vor allem aber sollte das keine Rolle spielen, weil das Internet seinem Wesen nach grenzübergreifend ist und global.

China sieht das natürlich anders, das Land versucht, Inhalte aus dem Netz zu verbannen. Doch Amerika ist ja gerade so erfolgreich im Netz, weil es der Ort der Freiheit und des Wettbewerbs in der Welt ist – und das Internet tatsächlich ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten, samt Goldrausch. Mit der NSA hat Amerika längst angefangen, diese Werte zu bombardieren. Da sollte es sie auf kommerziellem Gebiet wenigstens hochhalten.

Das aber würde erfordern, dass Obama manche Einwände einfach mal prüft. Auch ein Facebook reüssiert auf Dauer nur, wenn klar ist: Die persönlichen Daten gehören den Bürgern, und die Algorithmen, die diese Daten verwenden, sind nachvollziehbar und transparent. Außerdem sollte der Präsident nicht so arrogant sein. Das Schöne an der schnelllebigen Internetökonomie ist, dass selbst die Großen im Nu abgelöst werden können. Warum nicht auch einmal von einem europäischen Unternehmen?