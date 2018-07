Es ist so eine Sache mit der Ironie. Man kann mit ihr das miefigste Thema aufmöbeln, die stumpfeste Idee zum Glitzern bringen. Fürs Theater übersetzt: Mit Ironie lässt sich aus einer Bühnenklamotte eine frische Inszenierung zaubern. John Osbornes Entertainer ist eine Antiquität: Uraufgeführt mit Laurence Olivier 1957 in London, sollte es der englischen Mittelklasse die Leviten lesen. Die Hauptfigur: Archie Rice, ein abgewrackter Varietéstar. Die Mitspieler: Archies Familie, allesamt versoffen und depraviert, die traurige Restbesetzung eines einstmals großen Stücks namens Entertainment.

Die Gescheiterten der Unterhaltungsbranche sind reizvoll für die Dramaturgie: Unsere vergnügungssüchtige Gegenwart ergötzt sich am ausgestellten Scheitern, und natürlich ist der derangierte Bühnenmensch die ideale Chiffre, solche Untergänge darzustellen.

Was passiert nun, wenn man dieses Versagen ironisch überzieht? Wird es dann komisch? Tragisch? Beides? Christoph Marthaler setzt in seiner dreistündigen Adaption des Osborne-Stoffs auf diesen Kniff: dass in der Überzeichnung eine kulturkritische Haltung deutlich wird. Tut sie aber nicht. Stattdessen tappt die Inszenierung in jene Falle, die sie der spießig-bürgerlichen Realität aufgestellt hat: Anstatt sich selbst zu verlachen, amüsiert sich das Publikum über die Peinlichkeit des Komikers, der sich mit jeder Pointe weiter in die Selbstentblößung schraubt.

Wir wohnen bei: einem das Bühnenelend zugegebenermaßen überragend verkörpernden Michael Wittenborn als Archie Rice. Weißer Showanzug, blonde Aufreißer-Matte. Da steht er an der Bühnenrampe und erzählt die schlechtesten Gags, die die Humorgeschichte zu bieten hat. "Guter Mann, Sie müssen aufhören zu masturbieren!" – "Ja, warum denn, Herr Doktor?" – "Weil ich Sie sonst nicht untersuchen kann." Man lacht halb entrüstet, halb genervt über den Gag, und diese Mischung aus angetäuschter Provokation und Schenkelklopfen gibt bis zum Schluss die Tonlage vor.

"Wo sind meine Golfsocken, die mit den 18 Löchern?", "Der Mann ist ein Wesen mit Masturbationshintergrund", "Ich bin eine Sexbombe, nur die Zündschnur ist defekt" – Archie Rice ist der Stand-up-Komiker, den das Leben in die Knie gezwungen hat, und über seine miesen Gags lässt sich nur mit gespaltenem, eben ironischem Bewusstsein lachen. Klar ist der Witz hanebüchen, aber es ist ja nur ein Witz zur Illustration einer sehr traurigen Pointe – dass die Unterhalter alten Stils den grellen Helden der YouTube-Videos und Selbstkasteiungsshows gewichen sind.

Aber zu dieser ganz unironischen Ironie-Rezeption dringt man nicht wirklich vor, in den drei Stunden wird alles zermahlen in Witzen und noch mehr Witzen und dazwischen Songeinlagen und kuriose Regieeinfälle. Warum sich zum Beispiel immer irgendwer über den Bühnenboden räkeln muss, ist ebenso unverständlich wie das Herausfischen von toten Ratten aus Damendekolletés.

Ironie ist die Aufladung einer Sache mit widersprüchlichem Sinn. Deshalb wohl auch die Aufteilung der Bühne in zwei Bereiche. Der vordere, einem Varietéhaus nachempfundene Teil erscheint im Hintergrund spiegelverkehrt.

In diesem Theater im Theater gibt es eine zweite Showfamilie, die Zerrfom von Archies Entourage, noch kaputter, noch peinlicher. Josef Ostendorf als fetter Schwadroneur, Bettina Stucky als feiste Varietémamsell, Bastian Reiber in der Rolle des Möchtegern-Comedians, den ein gebrochenes Bein zur Reglosigkeit verdammt. "Das heißt nicht, dass ich mein Publikum nicht doch verzaubern kann", sagt er, und das ist einer der wenigen Scherze, in dem die Selbstverkennung nicht gleich mit ihrer eigenen ironischen Brechung serviert wird, sondern nur das ist: ein Witz auf eigene Kosten.

Warum schaute man dem Treiben auf der Hinterbühne lieber zu? Weil dort unter Ächzen und Fluchen ein Klavier die Treppen hochgewuchtet wurde. Weil ein Fiesling seine Mitspielerin mit Schlägen traktierte. Kurz: weil dort Slapstick zu sehen war. Slapstick ist nicht programmatisch, er zielt auf einen Bereich hinter dem Diskurs, hinter der Dramaturgie. Auch für diese Form des Humors hat Marthaler ein Talent, aber er spielt es nicht aus. Dieses Mal sollen wir anders lachen, ernster, reflektierter. Mit weniger Spaß an der Sache.

Der Entertainer, Schauspielhaus, Kirchenallee 39. Nächste Aufführungen: 4. und 24. März