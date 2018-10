Die promovierte Archäologin Annette Böhm betreibt im westfälischen Haltern am See einen besonderen Cateringservice: Sie bietet ihren Gästen für deren Partys nicht nur römische Küche und römische Kleidung an, sondern auch eine "waschechte Orgie". Sie versucht sich dabei möglichst genau an historische Vorlagen zu halten – und natürlich kennt sie die Geschichte von den Nachtigallenzungen, die angeblich den Gipfel der Dekadenz bei diesen Gelagen darstellten.

Nun werden zwar in Italien bis heute Singvögel als Delikatesse angesehen, und schon die Römer aßen alles, was Flügel hatte. Außerdem ging es bei den Festmählern tatsächlich oft nicht so sehr um delikaten Geschmack, sondern einfach um möglichst exotische, teure Zutaten. An den Vogelzungen darf man allerdings zweifeln.

Im Standardwerk der römischen Küche, Apicius’ De re coquinaria, ist von ihnen jedenfalls keine Rede. Allerdings unterstellen zwei zeitgenössische Schriften römischen Kaisern diese seltsame Vorliebe. Der Biograf des Kaisers Vitellius (ca. 15 bis 69) berichtet von einer Pastete, die jener kreiert habe und die unter anderem Flamingozungen, Fasanenhirn und Muränenmilch enthalten habe. In der Historia Augusta wurden die kulinarischen Vorlieben des Kaisers Elagabal (204 bis 222) beschrieben: Kamelfersen, Hahnenkämme, Wildschweineuter und eben auch Nachtigallenzungen. Oft seien die Gerichte statt mit Pfeffer mit weißen Perlen bestreut worden.

Das Problem mit diesen Biografien: Sie legten es darauf an, die Dekadenz der Kaiser darzustellen, ihre Glaubwürdigkeit ist unter Historikern umstritten. Selbst wenn es ein- oder zweimal vorkam – zum Standardessen der römischen Oberschicht gehörten die Vogelzungen nicht, und auch Annette Böhm verzichtet bei ihren Gelagen darauf: "Das gäbe Ärger mit den Tierschützern, und satt machen sie auch nicht."

