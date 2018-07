Staatsanwalt Frédéric Fèvre nahm in seinem Plädoyer vom Dienstag das Urteil der Richter vorweg: Er forderte von den Strafrichtern in Lille "schlicht und einfach" den Freispruch von Dominique Strauss-Kahn (weithin DSK genannt). Am Mittwoch sollen die Plädoyers der Verteidigung folgen. Doch Frankreichs prominentester Angeklagter, einst Chef des Internationalen Währungsfonds (IWF) und aussichtsreicher Präsidentschaftsanwärter der Sozialisten, kann sich jetzt ausrechnen, bald wieder ein von allem strafrechtlichen Verdacht gereinigter Bürger zu sein.

Das hatte sich Frankreich, ja die Welt einmal anders vorgestellt. Galt der Sexsünder DSK nicht schon längst als überführt? Doch nur so viel gestand der Angeklagte vor Gericht ein: "Ich muss wohl ein groberes Sexualverhalten als der Durchschnitt der Männer haben, und ich räume ein, dass manche Frauen es nicht schätzen." DSK sprach diese Sätze auf eine Art und Weise, wie sie die Öffentlichkeit von dem früher vor Selbstbewusstsein strotzenden ehemaligen IWF-Chef nicht kannte: leise und stockend, als wisse er sehr gut, dass diese Worte nicht zu seiner Ehre gereichten. Das war nach den Aussagen einer Prostituierten namens Jade, die von brutalem Analsex sprach; nicht alle überzeugten ihre Tränen, aber die Boulevardmedien hatten harten Stoff. DSK blickte währenddessen kleinlaut drein.

Prozesstaktisch befand er sich da allerdings schon auf der Gewinnerstraße.

Organisierte Zuhälterei war ihm vorgeworfen worden, weil er eigens für ihn organisierte Sexpartys mit Prostituierten besuchte; Zuhälterei ist in Frankreich verboten, legale Bordelle gibt es praktisch nicht. DSK indes hatte Freunde und Bekannte, darunter erfolgreiche Unternehmer, die zwischen 2008 und 2011 insgesamt zwölf Orgien für ihre Ikone DSK veranstalteten. Nicht ohne Eigeninteresse: Sie versprachen sich davon, mit dem zukünftigen Präsidenten Frankreichs auf gutem Fuß zu stehen. Er erschien ja damals, vor der New Yorker Sofitel-Affäre, nicht nur ihnen wie der zukünftige Sieger gegen Sarkozy. Jedenfalls nahm DSK, der als IWF-Chef sonst für nichts Privates Zeit hatte, gern die Einladungen seiner Unternehmerfreunde an. Aber wusste er, dass es sich um Veranstaltungen mit Prostituierten handelte? Wenn ja, hätte ein Gericht – bei weiter Auslegung – auf Zuhälterei erkennen können. Vielleicht.

Dominique Strauss-Kahn Der Fall DSK Der 1949 geborene sozialistische Politiker Dominique Strauss-Kahn überlebte als Kind ein Erdbeben in Marokko. Er studierte auf zwei Elitehochschulen und machte sich einen Namen als Minister zweier Regierungen unter François Mitterrand. Der Starökonom stand für eine sozialdemokratische Politik. Chef des IWF wurde er 2007. Er hätte alles werden können – bis er zum Mittelpunkt von Sexskandalen wurde.

Die Untersuchungsrichter in Lille, Stéphanie Ausbart und Mathieu Vignau, waren sich ihrer Sache erstaunlich sicher. Sie legten nach zweijährigen Ermittlungen im August 2013 eine mehrere Hundert Seiten umfassende Anklageschrift gegen Strauss-Kahn und ein Dutzend mutmaßliche Mittäter vor. Vieles daraus wurde vorab in der Presse zitiert: etwa eine SMS-Botschaft, in der DSK Frauen als "Material" bezeichnete. Musste er damit nicht Prostituierte gemeint haben?

Doch die Untersuchungsrichter übersahen die Schwäche ihrer Zeuginnen. Das waren im Wesentlichen zwei Prostituierte, die auch als Zivilklägerinnen auftraten. Ihre Geschichten sollten nachweisen, dass Strauss-Kahn wusste, worauf und auf wen er sich einließ. Tatsächlich aber belegte das Verfahren in Lille an vielen Stellen lediglich, wie sehr sich alle Beteiligten mühten, dem prominenten Kunden die wahre, bezahlte Natur dieser Abende zu verheimlichen. Der Hauptorganisator war ein alter Freund des Sozialisten, der vor Gericht erklärte, wie er die Prostituierten angewiesen habe, sich DSK gegenüber als "zweisprachige Sekretärin" oder "Clubtänzerin" auszugeben, damit dieser keinen Verdacht schöpfe. Und genau so verhielten sich die Prostituierten, wie sie dem Gericht wiederholt berichteten. Die Untersuchungsrichter aber hatten von den Aussagen der Zivilklägerinnen erwartet, dass sie DSK des Vorsatzes und der Mittäterschaft an der Zuhälterei überführten. Das konnte nicht aufgehen. Sogar die Anwälte der Prostituierten zogen zu Wochenbeginn ihre Zivilklage zurück.

Da kommen Erinnerungen an die Einstellung des Verfahrens gegen DSK im Frühjahr 2011 in New York auf. Damals war sich der Staatsanwalt von Manhattan, Cyrus Vance, mit seiner Vergewaltigungsklage gegen Strauss-Kahn zunächst sicher. Dann aber verzweifelte er an den Aussagen seiner Hauptzeugin, der Hotelangestellten Nafissatou Diallo. Zu viel stimmte da nicht: was sie der Polizei über ihr Verhalten unmittelbar nach der angeblichen Vergewaltigungstat erzählte, was sie früher den US-Behörden bei ihrer Einreise erzählte, wie sie mit ihrem Freund, einem Drogendealer, die Tat besprach. Vance gab das Strafverfahren auf, und die anschließende Zivilklage Diallos führte zu einer außergerichtlichen Einigung. Heute führt Diallo ein Restaurant in New York, das sie mit dem aus der Einigung erstandenen Geld Strauss-Kahns kaufte.

In Lille nun hat der Ruf Strauss-Kahns weiteren Schaden genommen, was der Staatsanwalt Fèvre in seinem Plädoyer ausdrücklich bedauerte: "Mich hat es gestört, ja, gestört, dass Dominique Strauss-Kahns Sexpraktiken wiederholt erwähnt wurden, während das bei keiner anderen Person so detailliert gemacht wurde."

Die öffentliche Schmach wandelte sich in den Händen der DSK-Anwälte allerdings zu einer Waffe. Ihnen zufolge wurde nur einer freien Sexualmoral der Prozess gemacht. Weshalb der alte, wortmächtige Henri Leclerc, Strauss-Kahns 79-jähriger Staranwalt, in Lille sagte: "Ich verteidige hier die sexuelle Freiheit."

Klugerweise beschrieb der Angeklagte seine sexuellen Vorlieben allerdings nicht mit Prätention, sondern eher demütig.

Außerdem sprach er von "libertinen Abenden, wo Männer, Frauen, manchmal Paare sich für das Vergnügen am Sex treffen", und spielte damit auf ein Motiv der französischen Kulturgeschichte an. Die Libertinage gehörte einst zum Zeitvertreib der höfischen Gesellschaft.

Die Aristokratie existiert nicht mehr, die Libertinage indes ist geblieben und wird auch akzeptiert – unter Leuten, die "erwachsen und geimpft" sind, wie eine französische Redewendung geht. Mit käuflichem Sex oder gar mit dem Bruch der Freiwilligkeit hat das aber nichts zu tun.

DSK wurde nicht wegen Vergewaltigung verurteilt, ein Zuhälter ist er selbstverständlich auch nicht, aber dennoch wird er im Gedächtnis vieler Franzosen bleiben als jemand, der Schmuddelsex mag und nicht genau hinhört, wenn eine Frau Nein sagt.

Außerdem als typischer Vertreter einer Kaviar-Linken, die fern vom Volk lebt und alles hat, was auch die Aristokraten hatten: feine Salons, teuren Sex, große Macht – und wenig Skrupel.