Neun Uhr im gediegenen Café Siesmayer im Frankfurter Westend. Am Abend zuvor hatte im Schauspielhaus Frankfurt ein quälendes Gespräch zwischen Michel Friedman und Martin Walser stattgefunden, bei dem es natürlich auch um Walsers Paulskirchen-Rede von 1998 gegangen war. Friedman, 59, Anwalt, Fernsehjournalist, Mitglied des Zentralrats der Juden in Deutschland, zeitweise dessen Vizepräsident: Vor zwölf Jahren zerlegte er sein Leben wegen eines Kokainskandals. Seither hat er ein Philosophiestudium absolviert (Promotion über Neurobiologie und das Thema des freien Willens), moderiert heute bei N24 eine Talkshow. Seine langen Augendeckel. Sein wunderbar eleganter Stil (lila Seidenschlips), der für den deutschen Spießer immer noch eine Herausforderung darstellt.

Lieber Michel Friedman, war das gestern nicht ein deprimierender Abend? Er schweigt lange. "Ich wollte gestern wirklich den Martin Walser des Jahres 2015 kennenlernen, und ich bin tieftraurig, dass das nicht gelungen ist."

Gekochtes Ei. Man ist ja bei ihm immer gleich in der Falle, dass das Gespräch über Israel und das Judentum zu gehen hat, man könnte doch genauso gut über Kinofilme oder die Liebe reden. Und tatsächlich, ginge es nach ihm, er spräche lieber über die Finanzkrise und den Krieg in der Ukraine: "Europa ist im furchtbarsten Zustand seit Ende des Kalten Krieges." Wir stellen eine Kinderfrage: Warum gibt es Antisemitismus? Was soll dieser Wahnsinn? Er korrigiert mit dem genervten Gesichtsausdruck, den er so unvergleichlich schön draufhat: "Ich spreche ja nicht mehr von Antisemitismus, weil dieses Wort verharmlosend ist. Es geht um Judenhass, um Judenvernichtung." Nach seiner Erfahrung: Kann man einem Schwulenhasser, Ausländerfeind, Antisemiten beibringen, kein Schwulenhasser, Ausländerfeind, Antisemit zu sein? Ach Gott. "Es gibt viele Motive, warum Menschen Menschen hassen. In der Regel hassen diese Menschen sich erst mal selbst."

Friedman sieht Deutschland, was die Fremdenfeindlichkeit und den Judenhass angeht, derzeit in einer enthemmten Phase. Und ja, das Phänomen der Enthemmung liege in der Mitte der Gesellschaft, es beginne mit der Missverständlichkeit von Walsers Rede, es gehe über Sarrazins Bücher bis zum Programm der AfD. Das Leben in Europa, sagt Friedman, sei für Juden wieder gefährlich geworden: "Juden in Europa erleben zum ersten Mal seit Jahrzehnten, dass man sie beleidigt, bespuckt, schlägt, ja tötet, nur weil sie Juden sind." Und er zieht einen in seiner Klarheit irgendwie schockierenden Schluss: "Ich frage: Muss man sich die körperliche Gefahr antun, dass man in Berlin oder in Frankfurt geschlagen wird, nur weil man Jude ist?"

Moritz von Uslar Moritz von Uslar, geboren 1970 in Köln, war Redakteur beim SZ-Magazin und beim Spiegel und arbeitet heute als Autor für die ZEIT. Bekannt ist er unter anderem für seine Interviews 99 Fragen, die regelmäßig im ZEITmagazin erscheinen. Von Uslar schrieb mehrere Theaterstücke, sein jüngstes Buch Deutschboden erschien 2010 bei Kiepenheuer und Witsch. Alle vier Wochen erscheint im Feuilleton seine Kolumne Auf ein Frühstücksei mit.

Und gleich noch so eine brutal anstrengende Frage: Wie würde er eine Kritik an der Palästinenserpolitik Israels formulieren? Seine überakzentuierte Art des Sprechens: Er setzt einem nun auseinander, warum es für ihn einen komischen Beigeschmack habe, nach der Politik Israels, nicht nach der Politik Netanjahus gefragt zu werden. Der Nahostkonflikt sei nicht allein eine palästinensisch-israelische Frage: "Es ist das Problem der gesamten arabischen Welt."

Kitschfrage zum Ende: Wenn er ein Lied singen sollte, das all seinen Lebensmut ausdrückt, welches Lied wäre das? "Nein", sagt Friedman, "meine Lieder, Bücher und Filme sind allesamt traurig." Und das ist dann wirklich ein berührender Moment. Um zehn Uhr trifft Martin Walser am Frühstückstisch ein: ein vorsichtiges Lächeln im Gesicht des Dichters. Das Gespräch geht weiter.

