Ausgerechnet ein Richter wird sie zum Delikt ihres Lebens anstiften. Es ist ein Tag im März 2014, als sich die Referendarin mit dem Richter Jörg L. in dessen Büro trifft. Der Raum liegt im niedersächsischen Landesjustizprüfungsamt in Celle. Hier nimmt Özlem G. zweimal pro Woche an einem Vorbereitungskurs für das Zweite Staatsexamen teil. Ein paar Monate zuvor ist sie bei der Staatsexamensprüfung bereits durchgefallen. Es ist also ihre letzte Chance.

Jura ist ein hartes Fach. Jahrelang büffeln Studenten Paragrafen, am Ende entscheiden zwei Prüfungen, das Erste und das Zweite Staatsexamen, über ihre Zukunft. Beide dürfen nur einmal wiederholt werden. Wer gut abschneidet, steht vor einer Karriere in einer Topkanzlei oder im Staatsdienst. Wer durchfällt, steht vor dem Nichts. Ausnahmen gibt es kaum. Auch nicht für Özlem G., deren Mutter vor ein paar Wochen schwer krank geworden ist. Özlem ist ihre einzige Tochter.

Deshalb sitzt sie jetzt hier, in diesem Büro, bei diesem Jörg L., der immer da ist für die Nöte der Referendare. Er nimmt in Celle nicht nur die Prüfungen ab, er hat auch den Vorbereitungskurs entworfen und leitet ihn. Özlem G. erzählt ihm von ihrer Mutter, dem Druck, der letzten Chance. Jörg L. sagt, er verstehe sie gut. Seine Mutter sei auch sehr krank gewesen und gestorben. Jetzt, behauptet er, sei gerade seine Frau erkrankt. Dann fragt er: "Was wollen Sie machen?"

"Ich will trotzdem schreiben, unbedingt", antwortet Özlem G. "Ich bin schon 30."

"Sie werden nicht bestehen", prophezeit L. "Die Klausuren für das Examen sind zu schwierig."

In Özlem G. steigt Panik auf. Jörg L. spricht weiter: "Ich kann Ihnen helfen. Ich kann Ihnen vier der Klausuren vorher geben, auch mehr, wenn sie wollen."

L. wirkt dabei ganz ruhig. Dann redet er über seine Frau und sagt, dass er mit ihr eine "letzte Reise" machen wolle. "Sie wissen doch, wie viel so eine Reise kostet." Zum Abschied gibt er ihr noch eine Drohung mit auf den Weg: Wenn die Referendarin jemandem von diesem Angebot erzählen sollte, werde er sie verklagen. Wegen Verleumdung.

Özlem G. taumelt aus dem Prüfungsamt. Sie hat Angst. Vor Jörg L., vor der Prüfung. Gleichzeitig muss sie an sein Angebot denken. Mit vier Klausuren hätte sie auch das Examen bestanden.

Neun Monate später sitzt der Richter, der Özlem G. das unmoralische Angebot gemacht hat, als Angeklagter im Lüneburger Landgericht. Ein großer, breitschultriger Mann mit Vollbart und dichtem dunkelgrauem Haar. Auch im Anzug und mit schwarz gerahmter Lesebrille hat Jörg L. die Aura eines freundlichen Holzfällers. Ein Mann, der im Leben steht, an den man sich anlehnen kann. Und: ein Richter. An manchen Tagen hat er die Strafprozessordnung vor sich liegen oder Dokumente, auf die er Notizen an seine Verteidiger Oliver Sahan und Johannes Altenburg schreibt. An anderen Tagen hört er den Zeugenaussagen bloß zu. Jörg L., ein kundiger Beobachter des eigenen Hauptverfahrens. Ein Richter, angeklagt wegen Nötigung, Bestechung und Verrat von Dienstgeheimnissen.

Infobox Der angeklagte Richter Der Ablauf Schon vor seiner Zeit in Celle hatte Jörg L. in Hamburg als Repetitor gearbeitet. Auch in Celle richtete er einen Nachhilfekurs für angehende Juristen ein. Aus diesem Kreis sollen die Referendare stammen, denen er Lösungsskizzen verkauft hat. Starke Notenverbesserungen bei Prüflingen im Frühjahr 2013 ließen die Behörden aufmerksam werden. Nach Ermittlungen wurde Jörg L. in einem Luxushotel in Mailand am 31. März 2014 verhaftet. Der Angeklagte Bevor Jörg L. in die Justiz wechselte, absolvierte der heute 48-Jährige eine Lehre zum Industriekaufmann. Danach studierte er Jura, arbeitete erst als Richter am Amtsgericht Dannenberg und wechselte 2011 in das Landesjustizprüfungsamt in Celle, wo er Klausuren für das Staatsexamen entwarf und prüfte. Die Anklage Bestechung, Verrat des Dienstgeheimnisses, Nötigung – das wirft die Staatsanwaltschaft Jörg L. vor. Der Ex-Richter soll Referendaren zwischen März 2012 und März 2014 gegen Geld und Sex die Lösungen für Klausuren verkauft haben.

So einen Prozess hat es in Deutschland noch nie gegeben. Vordergründig geht es darum, dass L. laut Anklage zwölf Referendaren zwischen März 2012 und März 2014 Aufgaben und Lösungen fürs Zweite Staatsexamen angeboten hat – mal gegen Geld, mal gegen sexuelle Dienste. Doch werden hier nicht nur Schicksale verhandelt, sondern auch die dazugehörigen Institutionen: Angeklagt ist auch das Jurastudium, das junge Menschen derart unter Druck setzt. Das Staatsexamen, das Prüfer zu allmächtigen Autoritäten macht. Und eine Justiz, die nun gegen sich selbst ermitteln muss.

In diesem Prozess kennen sich alle Beteiligten aus mit der Situation der Referendare. Die Vorsitzende Richterin Sabine Philipp arbeitete einst als Prüferin, der Verteidiger als Repetitor, der Gerichtssprecher war sogar beides. Das Urteil wird voraussichtlich nächste Woche fallen. Jörg L. drohen mehrere Jahre Haft.

Das Gericht befindet sich im ehemaligen Lüneburger Schloss am Marktplatz. Das Gefängnis, in dem Jörg L. sitzt, liegt direkt daneben. Einmal pro Woche kommt seine Frau für eine halbe Stunde zu Besuch. Der 48-jährige Richter stammt aus dem Kreis Schaumburg-Lippe. Nach dem Abitur zog er nach Wuppertal, um eine Ausbildung bei einem Elektrogerätehersteller zu beginnen, für den auch schon sein Vater arbeitete. Jörg L. nahm sich eine kleine Wohnung in der Nähe der Firma und heiratete. Eine Kleinbürger-Idylle, so eng wie das Tal um die Wupper.