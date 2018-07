Scheitern gehört zum Unternehmertum wie Muskelkater zum Sport. Wer ein Unternehmen gründet, geht das Risiko des Misserfolgs ein. Das erfordert Mut. Vielleicht wären mehr Menschen in diesem Land mutig, wenn Scheitern nicht als Versagen, sondern als Versuch wahrgenommen würde.

2006, ich hatte gerade mein Wirtschaftsinformatikstudium begonnen, gründete ich einen Internetmusikdienst. Justaloud funktionierte wie eine Börse: Lieder konnten zunächst gratis heruntergeladen werden; stieg ihre Nachfrage, stieg ihr Preis. Unsere Plattform bot so noch unbekannten Bands eine Bühne und Musikliebhabern frischen Stoff. Doch der Markt war begrenzt, es fehlte an neuen Titeln, an Usern und an Geld. Als ich mein Studium beendete, hatten wir Justaloud bereits eingestellt – mehr als zwei Jahre lang hatte ich in etwas investiert, das nun nicht mehr existierte.

Trotzdem war es für mich keine Frage, einen zweiten Versuch als Unternehmer zu wagen. Auch wenn meine erste Gründung nicht erfolgreich war, habe ich gerade dadurch viel darüber gelernt, was Unternehmertum ausmacht – wahrscheinlich mehr als in meinem Studium. RegioHelden heißt mein zweites Unternehmen, das seit 2009 lokale Firmen, zum Beispiel Rechtsanwälte und Ärzte, bei der Onlinevermarktung unterstützt und heute mehr als hundert Mitarbeiter beschäftigt. Zwei Jahre nach Gründung lief RegioHelden so gut, dass Investoren uns mit einem siebenstelligen Betrag finanzierten. Dass ich zuvor gescheitert war, spielte keine Rolle. Für Investoren zählt das Jetzt.

Feliks Eyser 27, ist Gründer. Erfolgreich war er im zweiten Anlauf.

Wer erfolgreich ist, muss seine Strategie nicht überdenken. Wer scheitert, der lernt zu reflektieren. So gesehen, ist Misserfolg die bessere Schule, auch wenn sie schmerzhaft ist. Mich hat mein erstes Unternehmen gelehrt, Entscheidungen zu treffen – und zwar rechtzeitig. Im Nachhinein weiß ich, dass wir uns zu spät eingestanden haben, dass unsere Musikbörse nicht erfolgreich sein konnte.

Bei RegioHelden haben wir einen Heldenkodex: Wir können Fehler machen, solange wir daraus lernen und sie nicht wiederholen. Wer keine Fehler macht, hat wahrscheinlich zu wenig ausprobiert. Bei uns werden ständig neue Vorschläge getestet, und viele funktionieren nicht. Von 15 Ideen wird manchmal nur eine weiterverfolgt, aber es wäre falsch, allen anderen vierzehn erst gar keine Chance zu geben.

Ich bekomme häufig mit, dass Freunde oder Geschäftspartner spannende Ideen haben, aber sie nicht umsetzen – aus Angst vor einem Misserfolg, mit dem immer auch die Angst einhergeht, als Versager wahrgenommen zu werden. Das hat FDP-Chef Christian Lindner in einer Rede vor dem NRW-Landtag auf den Punkt gebracht: Er kritisierte den Spott und die Häme, die erfolglose Gründer aushalten müssen. Auf YouTube ist diese Rede millionenfach geklickt worden.

In den USA ist Scheitern ein selbstverständlicher Teil der Gründerkultur. Eine Diskussion, ob ein Misserfolg positiv oder negativ zu werten ist, würde es dort nicht geben. Scheitert ein Gründer in Silicon Valley fünf Mal, wundert sich niemand, dass er es ein sechstes Mal versucht. Im Gegenteil: In den USA ist jemand ohne Vorgeschichte eher verdächtig. Die Investoren in Deutschland denken häufig ähnlich: Meine ersten Geldgeber für RegioHelden waren dieselben, die in Justaloud investiert hatten und nach wie vor an mich glaubten.

In der Politik und in der öffentlichen Meinung hat sich diese Haltung noch nicht durchgesetzt. Förderprogramme werden skeptisch beäugt, wer gefördert wurde und scheitert, gilt dann schnell als Steuergeldverschwender. Dabei ist gerade für junge Menschen, die sich selbstständig machen wollen, Unterstützung wichtig – auch finanzielle. Zumal die nur bekommt, wer mit seiner Idee überzeugt.

Hierzulande aber ist ein lückenloser, geradliniger Lebenslauf oft immer noch mehr wert als unternehmerische Erfahrung. In der Schule und an der Universität wird den Studierenden eingetrichtert, gute Noten zu schreiben, ihr Pensum schnell und zielgerichtet abzuarbeiten und sich bloß keine Fehler zu leisten. Ich wünsche mir eine Gesellschaft und eine Politik, die weniger Furcht vor dem Risiko und mehr Toleranz für Fehler haben. Denn wie passt es zusammen, dass sich Deutschland rühmt, das Land der Erfinder und Denker zu sein, und sich zugleich viele Menschen nicht trauen, Neues zu wagen?

Vielleicht geht es uns zu gut. Wer Besitzstände wahren will, der ist nicht bereit, etwas zu riskieren. Ich lebe in Stuttgart, hier erhalten die Leute nach dem Studium von großen Firmen so sichere Jobangebote, dass sie gar nicht über eine Selbstständigkeit nachdenken. Ein Traineeship mit Aufenthalt in China mutet da schon wie ein Abenteuer an. In Berlin ist das anders, dort ist Gründergeist zu spüren. Eventuell ist der Drang stärker, Neues zu schaffen, wenn die Struktur schwächer ist.

Wir jedenfalls, die schon mal gescheitert sind, verstecken uns nicht. FuckUp Nights heißt eine Veranstaltungsreihe, auf der Unternehmer wie ich über unsere Fehlversuche erzählen – nicht verschämt, sondern selbstbewusst. Vor ein paar Monaten war das Interesse noch nicht sonderlich groß, doch die FuckUp Night vergangene Woche in Stuttgart war ausverkauft. Vielleicht ist der volle Saal ja ein Zeichen, dass etwas in Bewegung geraten ist. An diesem Abend in Stuttgart jedenfalls sind wir Gescheiterten nicht als Verlierer empfangen worden, sondern als Menschen, die auch Misserfolg erlebt haben und dadurch gewachsen sind – Unternehmer eben.