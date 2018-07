"Welch eine merkwürdige Spezies wir doch sind", stellt der Psychologieprofessor Paul Rozin fest. Wir tun alles, um Schmerz zu vermeiden; doch manchmal suchen und genießen wir ihn geradezu. Im Hochland von Mexiko besuchte der Wissenschaftler von der University of Pennsylvania ein Dorf nahe der malerischen Stadt Oaxaca, in dem die Bürger ganz versessen sind auf Scharfes. Fünfjährige Kinder greifen dort lieber zu einer Salz-Chili-Mischung als zu süßen Bonbons. Und die Tortillas sind so scharf, dass selbst die ortsansässigen Schweine und Hunde einen Bogen um sie machen. Schmerzhaft bekommen die Tiere zu spüren, dass Chilischoten Capsaicin enthalten, einen Stoff, der direkt auf die Schmerzrezeptoren losgeht.

Millionen Kinogänger begeistern sich gerade am Sadomasofilm Fifty Shades of Grey, der vergangene Woche angelaufen ist. Immer mehr Menschen nehmen beim intensiven Sport oder unter der Nadel eines Tätowierers Schmerzen bewusst in Kauf. Warum quält sich Homo sapiens freiwillig?

Rozin meint, weil wir zu einer Art von gutartigem Masochismus tendierten, bei dem wir ohne Gefahr und für überschaubare Zeit über den Schmerz triumphierten. Solch kleine Siege lösen eine regelrechte Euphorie aus. "Ich schnappe nach Luft, als mich der köstliche, lustvolle Schmerz durchzuckt", haucht die Protagonistin Anastasia Steele in Fifty Shades of Grey.

Ganz anders als um diesen unterhaltsamen "U-Schmerz" ist es hingegen um den ernsten "E-Schmerz" bestellt. Bösen, krankheitsbedingten Schmerz bekämpfen wir mit allen Mitteln. 153 Millionen Packungen Schmerzmittel, sogenannte Analgetika, wurden bei uns 2013 verkauft, etwa zwei Drittel davon ohne Rezept. Sechs Millionen Deutsche fühlen sich von Schmerzen beeinträchtigt, zwei Millionen von ihnen leiden psychisch und körperlich stark. Doch die herkömmliche Schmerzmedizin steckt in der Sackgasse: In vielen Fällen helfen die Tabletten nicht mehr. Zugleich nimmt dank steigender Lebenserwartung die Zahl der schwer zu behandelnden chronischen Beschwerden zu. Und bei längerer Einnahme von Analgetika steigt das Risiko für Nebenwirkungen: Magen-Darm-Blutungen, Herzinfarkte.

Schon heute werden starke Analgetika wie Morphin und dessen künstliche Verwandte, die Opioide, nicht nur bei lebensbedrohlichen Krebskrankheiten verschrieben, sondern zunehmend auch bei weniger dramatischen Leiden wie chronischer Hüftarthrose, Rücken- oder Knieschmerzen. So registrierte die AOK Hessen zwischen 2000 und 2010 einen atemberaubenden Zuwachs von 400 Prozent bei der Verschreibung hochpotenter Kombinationspräparate mit Opioiden. Die sind aber nicht gedacht für den Dauergebrauch. Die Folgen der Opioidkonjunktur zeigen sich in den Vereinigten Staaten, wo allein 2012 über 16.000 Amerikaner durch Opioide starben, die ihnen von Ärzten verschrieben worden waren – mehr Todesopfer, als der Drogenmissbrauch forderte.

In ein vergleichbares Dilemma wie Medikamente führen Operationen, die als Alternative zu den Schmerzmitteln oder als "letzter Ausweg" gelten. Bei Knie- und Hüftgelenkoperationen belegt Deutschland seit Jahren weltweit Spitzenplätze, auch die Zahl der Wirbelsäuleneingriffe hat massiv zugenommen. Doch die Hoffnungen werden oft bitter enttäuscht. Etwa jeder fünfte Behandelte klagt nach dem Austausch eines Kniegelenks weiterhin über Beschwerden. Viele Hüftprothesen müssen nach einigen Jahren in einer weiteren OP ersetzt werden. Und häufig erweisen sich Wirbelsäuleneingriffe als so fruchtlos, dass Mediziner bereits vom failed back surgery syndrome sprechen, vom "Syndrom der fehlgeschlagenen Rücken-OP".