Wenige Wissenschaften sind so stark mit Klischees behaftet wie die Archäologie. In der Vorstellung vieler kümmert sich die Disziplin primär um mysteriöse Grabkammern, und die Ausgräber sehen aus wie Indiana Jones. Doch die Archäologie ist eine ungemein vielfältige und faszinierende Wissenschaft: international, interdisziplinär und Völker verbindend.

Nahezu jeden interessiert die Frage, woher er kommt, wie das kulturelle Leben entstand. Dabei hören wir ständig von Entdeckungen, unentwegt ändert sich unser Bild von bestimmten Zeitperioden. Archäologie übt eine Faszination auf die Menschen aus, weil auf den ersten Blick unbedeutend wirkende Details unser Geschichtsbild auf den Kopf stellen können.

Archäologie ist die "Kunde von den alten Dingen". Diese alten Dinge, also die materiellen Hinterlassenschaften des Menschen, sind stets in ihrem kulturellen, historischen und geografischen Kontext zu betrachten. Aus diesem Grund gibt es nicht "Archäologie" als Universitätsfach, sondern eine Klassische Archäologie, eine Vorderasiatische, eine Biblische, eine Christliche, eine Byzantinische, eine Provinzialrömische, eine Islamische, eine Chinesische, eine Altamerikanische und eine Naturwissenschaftliche Archäologie. Und neuerdings auch eine Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit. Immer widmen sich diese Fächer bestimmten Zeitepochen, Kulturräumen oder Quellengattungen.

Am universellsten ist die Prähistorische Archäologie oder Ur- und Frühgeschichte. Ihr Untersuchungszeitraum beginnt vor 2,5 Millionen Jahren, als der Mensch erste Werkzeuge fertigte. Schriftliche Zeugnisse gab es damals noch nicht. Treten erste Schriftquellen hinzu, sprechen wir von Frühgeschichte. Für frühgeschichtliche Kulturen wie die Kelten und Germanen ist jedoch charakteristisch, dass andere über sie geschrieben haben: römische Chronisten etwa. Erst wenn Völker eigenständig berichten, endet ihre Frühgeschichte. In Mitteleuropa liegt dieser Zeitpunkt im Frühmittelalter, in Nord- und Osteuropa sogar erst im Hochmittelalter.

Die wissenschaftliche Archäologie begründete der Deutsche Johann Joachim Winckelmann (1717‒1768), der in Rom und Pompeji antike Kunstwerke sammelte, ehe er vom Papst zum Aufseher der Altertümer im Kirchenstaat ernannt wurde. Die Aufgabe der Kunst sah er darin, Schönheit darzustellen. Er prägte die Formel von der "edlen Einfalt und stillen Größe", die ihn mehr beeindruckten als Barock oder Rokoko. Die Perfektion jeglicher Kunst war für ihn die griechische, während er die römische nur als deren Nachahmung sah. Winckelmann erkannte außerdem früh die Notwendigkeit systematischer Ausgrabungen .

Später begründete der dänische Antiquar Christian Jürgensen Thomsen die Gliederung in Stein-, Bronze- und Eisenzeit. Er richtete den Blick auf die gesamte Hinterlassenschaft, auch auf Gerätschaften oder Schmuck, sowie auf den Fundkontext.

Die Anfänge vieler Wissenschaften stecken voller Irrtümer und Fehler. So interpretierte der berühmte Anthropologe Rudolf Virchow die 1856 gefundenen Knochen des Neandertalers als Reste eines durch Krankheit deformierten neuzeitlichen Menschen. Auch der von den Schriften Homers besessene Autodidakt Heinrich Schliemann (1822‒1890) verschätzte sich gehörig, als er die von ihm in Troja entdeckten Schatzfunde dem sagenhaften trojanischen König Priamos zuwies. Zugleich verdanken wir Schliemann die Entwicklung der Stratigrafie, der Schichtenkunde, weil er in Troja einander überlagernde Siedlungsschichten aus unterschiedlichen Epochen freilegte.

Die Archäologie lebt seit jeher von Kontroversen. 2001 tobte in Deutschland der "Troja-Streit": Einer der Nachfolger Schliemanns als Ausgräber von Troja, Manfred Korfmann, war im Umfeld des dortigen Burgberges auf weitere Siedlungsreste gestoßen. Daraus rekonstruierte er eine dicht bebaute Großstadt. Dies erregte heftige Kritik, weil Korfmann den eindeutigen Nachweis schuldig blieb und die spärlichen Überreste eher auf eine dörfliche Außensiedlung hinweisen.

Kontroversen der Archäologie werden umso vehementer ausgetragen, je mehr lieb gewonnene Bilder ins Wanken geraten, insbesondere bei der Einführung neuer Methoden. Früher versuchte man, prähistorische Kulturen in Mitteleuropa auf ein Jahrtausend genau zu datieren, indem man sie in zeitlichen Bezug zu den Dynastien Ägyptens oder Mesopotamiens stellte. Mithilfe der Radiokarbonmethode, die auf dem Zerfall des radioaktiven Kohlenstoffisotops 14C beruht, konnte man in den 1960er Jahren erstmals das Alter organischer Materialien messen. Die meisten Kulturen wurden dadurch um Jahrhunderte älter. Ein Weltbild stürzte ein, was einen erbitterten Streit zur Folge hatte – einige Wissenschaftler kritisierten die Methode als völlig untauglich.

Die Naturwissenschaften haben die Archäologie grundlegend verändert, weil sie erheblich dazu beitragen, ein lebendigeres Bild von der Vergangenheit zu zeichnen. Die Baumring- oder Dendrochronologie ist in der Lage, Hölzer aus den vergangenen 12.000 Jahren auf das Jahr genau zu datieren. Luftbildarchäologie und Satellitentechnik machen im Boden befindliche Strukturen sichtbar. Mit geophysikalischen Prospektionsverfahren lassen sich Mauerzüge, Gruben oder Grabanlagen präzise lokalisieren.

Die Physische Anthropologie wiederum befasst sich mit der Entwicklung des Menschen. Sie untersucht Krankheiten, Verletzungen, Ernährung. Archäozoologie und Archäobotanik werten Tier- und Pflanzenreste aus. Beide Disziplinen sind nicht nur von wirtschaftsgeschichtlicher Bedeutung, sondern sie lassen auch Rückschlüsse auf Vegetation und Klima vergangener Epochen zu.

Die Archäologie trägt aber stets eine politische Dimension in sich. Bedenklich wird es, wenn sich totalitäre Regime ihrer bedienen, um Zielen historische Berechtigung zu verleihen. So begründete das NS-Regime seine Eroberungskriege in Osteuropa mit der Heimholung alter germanischer Siedlungsgebiete.

Tag für Tag gilt es, die Unabhängigkeit der Archäologie zu verteidigen.