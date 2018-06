Pianisten sind harte Konkurrenz gewohnt. Von Kindesbeinen an wird ihr einsames Üben am Klavier unterbrochen vom öffentlichen Auftritt. Über ihr Schicksal entscheiden früh viele renommierte Wettbewerbe und deren Jurys, die, selbst aus Profimusikern bestehend, die Besten auszeichnen. Auch der Pianist Markus Hinterhäuser hat Wettbewerbe überstanden – nun entscheidet er über den wichtigsten Buchpreis des Landes, als Jurymitglied für den diesjährigen Deutschen Buchpreis 2015. Solange Hinterhäuser für die Preisvergabe im Oktober in Frankfurt nicht das öffentliche Konzert der Shortlist-Finalisten zur Entscheidungsfindung fordert, ist an diesem Jury-Quereinsteiger gar nichts zu monieren. Schließlich ist er einer der intelligentesten Musikmanager, mit ausgeprägter Neigung zur Literatur, momentan verantwortet er die Wiener Festwochen, von 2017 an die Salzburger Festspiele. Und die Literaturbetriebsroutine verträgt durchaus den Blick des belesenen Betriebsfremden auf die Konkurrenz um den besten Roman des Jahres – ohne dass wir jetzt gleich umgekehrt einen Platz für Daniel Kehlmann oder Nora Bossong in Musikjurys fordern wollten.

Generell ist ja in der Buchwelt nichts populärer als die Diskussion über Juryentscheidungen – wie vergleichsweise willig werden hingegen Oscar-Entscheidungen oder Klavierpreise akzeptiert, wo das Gemurre meist verhaltener ausfällt. So gut wie jedes Büchnerpreisträger-Votum von Martin Mosebach über F. C. Delius bis zu Jürgen Becker löste in den vergangenen Jahren Kontroversen aus, über den Deutschen Buchpreis wird ebenso gern debattiert, sobald die Longlist der 20 Kandidaten bekannt ist und mancher dort "seine Kandidaten" vermisst. Interessanterweise sind zwei Frontlinien von Buchkontroversen inzwischen Standard: Entweder ist eine Entscheidung zu experimentell oder zu populär. Und: Entweder wurden genügend Autorinnen berücksichtigt, oder das könne doch letztlich kein Kriterium sein.

Nun erscheinen vier Frauen unter den 15 Kandidaten der drei Kategorien für den diesjährigen Preis der Leipziger Buchmesse, davon keine im Bereich Sachbuch, alles in allem tatsächlich mysteriös wenige (womit dem klassischen Genre Kandidatenkontroverse, siehe oben, Genüge getan sei). Wer aber einen Schritt zurücktritt, findet eigentlich etwas anderes an den jährlichen Preisvergaben entscheidender: Die beiden großen deutschen Buchpreise – Leipzig im Frühjahr, Frankfurt im Herbst – haben im zurückliegenden Jahrzehnt ihrer Existenz keineswegs für die von vielen damals befürchtete Trivialisierung und Kommerzialisierung der deutschsprachigen Literatur gesorgt. Sondern die Jurys, in denen oft ja ziemlich viel schiefgehen kann, haben erstaunlicherweise Missgriffe vermieden und fast jedes Mal preiswürdige Bücher ausgezeichnet. Es ist zwar unpopulär, aber bevor sie dann wieder geprügelt und gebasht werden, haben sie es sich wenigstens ein Mal verdient: Gelobt seien die literarischen Jurys hierzulande, ob mit oder ohne Pianist.