Als Ina W. am 5. Februar 2014 nach Feierabend ihr Haus betritt, hängt, kaum merklich, ein schlechter Geruch in der Luft. Bewusst wird ihr das erst im Nachhinein. Sie sagt, sie kennt diesen Geruch, aber nicht von zu Hause. Es ist der nach speckiger, ungewaschener Kleidung. So riecht es einmal im Monat an Ina W.s Arbeitsplatz, in der Sparkasse in Düsseldorf, wenn die Gestrandeten der Stadt anstehen und sich ihre Stütze ausbezahlen lassen.

Ina W. geht weiter in ihr Haus hinein, ein frei stehendes Eigenheim mit recht großem Garten, gebaut 1953. Im Flur sieht sie die ausgezogene Schublade des Eckschränkchens. Sie stutzt. Hatte sie es denn am Morgen eilig gehabt? Die Katze versteckt sich verstört vor ihr, ungewöhnlich.

Jetzt erfasst Ina W.s Blick das leer geräumte Fensterbrett in der kleinen, zum Wohnzimmer hin offenen Küche, das weit geöffnete Fenster darüber. Da begreift sie und rennt im selben Augenblick, so schnell sie kann, vor die Haustür, das Handy in der Manteltasche umklammert.

Angst fällt sie an: Was, wenn die noch drin sind? Wenn die sie niederschlagen? Ina W. ruft die Polizei an, dann ihren Mann und eine ihrer Töchter. Es dauert fast eine Stunde, bis die Beamten kommen.

Im Polizeibericht dieses Tages wird der Einbruch in Ina W.s Haus nur eine Notiz sein, die Fortsetzung einer Einbruchserie in Krefeld, diesmal im Ortsteil Benrad-Süd, Siedlergemeinschaft Edelstahl.

Den Spuren zufolge suchten die Diebe kaum im Erdgeschoss, sie müssen zügig in den ersten Stock gegangen sein, in das Schlafzimmer und in Ina W.s Ankleide- und Nähzimmer, das mal ein Raum der drei Mädchen war, bevor eins nach dem anderen ausgezogen ist.

Ina W.s Schmuck, bis dahin hübsch verpackt und drapiert in Dosen und Schachteln: weg. Ein Medaillon aus 750er-Gold mit Tropfendiamant, ein Geschenk zur Geburt eines Kindes. Ina W.s Ringe, teils Unikate aus schwerem Gold. Der Ehering! Die Digitalkamera, Bargeld. Nur etwas Silber und die goldenen Kinderohrstecker der heute erwachsenen Töchter ließen die Räuber liegen.

Ina W. sagt, leise entrüstet: "Da sehen Sie mal, was hier jetzt für ein Volk durchgeht!"

Es geht ein armes Volk durch die Häuser eines reichen. Es streifen Männer, seltener Frauen, aus dem Osten Europas durch die Flure, Schlafzimmer, Keller des deutschen Westens. Sie kommen aus Rumänien und Bulgarien, aus Serbien und dem Kosovo, aus Albanien und Mazedonien. Sie fordern sich untereinander am Handy auf, "zur Saison nach Deutschland zu fahren". So hat es die Kriminalpolizei in Krefeld einmal am Telefon mitgehört. Sie kommen, um zu stehlen.

Victor H. reiste Ende Dezember 2013 aus der Republik Moldau an. Er war 21, Student für Energietechnik an der Technischen Universität in der Hauptstadt Chişinău, verliebt in eine Mariana und chronisch klamm. Er fuhr mit dem Bus bis nach Mönchengladbach. Dort wohnte Anton I., ein Landsmann aus der gemeinsamen Heimatstadt Leova und doppelt so alt wie er. Anton hatte Victor einen gut bezahlten Job in Aussicht gestellt, auf dem Bau oder bei einer Aufzugsfirma. Sagt Victor.

Selbst wenn das stimmt, wofür im Nachhinein wenig spricht, so muss Victor H. doch schnell klar geworden sein, wozu er eigentlich da war. Der erste Einbruch, den die Polizei ihm später zuordnete, fand am 30. oder 31. Januar 2014 in Mönchengladbach-Rheindahlen statt. In einem Einfamilienhaus wurden ein Navigationsgerät, ein Laptop, eine Sofortbildkamera, Bargeld und jede Menge Schmuck gestohlen. Gesamtwert des Diebesguts: 54.000 Euro. Nach dem Einbruch in Mönchengladbach stieg Victor noch in mindestens sieben weitere Häuser ein, auch in das von Ina W. Das jedenfalls sagt die Polizei.

Ina W. und Victor H. wissen jetzt voneinander. Beiden behagt das nicht. Ihm nicht, weil er nun im Gefängnis sitzt. Ihr nicht, weil die Diebe nun auch noch ihr Gesicht kennen.

Ina W. musste als Zeugin in dem Prozess aussagen, der vom September vergangenen Jahres an gegen Victor H., Anton I. und einen dritten Mann, Valeriu S., geführt wurde. Dieser Prozess kam zustande, weil der Krefelder Kriminalpolizist Uwe Laußmann nicht lockerließ und unbedingt herausfinden wollte, wer die Täter sind.