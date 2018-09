Vor gut einem Jahr (ZEIT Nr. 50/13) habe ich an dieser Stelle die Frage behandelt, ob eine Erkältung nur in den ersten Tagen ansteckend sei (nein, ist sie nicht), und am Ende schrieb ich: "Wenn jemand am anderen Ende des Raums niest, dann kommt der Virenschwall nicht weit, weil die Erreger sich an Tröpfchen heften, die schnell zu Boden fallen."

Das ist nicht ganz korrekt. Zwar fallen die meisten sichtbaren Tropfen eines Niesers tatsächlich zu Boden, aber es gibt auch ganz kleine, feine, die als sogenannte Aerosole in der Luft schweben. Und die können nicht nur weite Strecken zurücklegen, sondern sich auch mehrere Stunden im Raum halten, nachdem die niesende Person schon längst gegangen ist. US-Forscher vom Virginia Polytechnic Institute untersuchten im Jahr 2011 Luftproben aus Kindertagesstätten und Flugzeugen. Die Hälfte der Proben enthielt Influenza-Viren, im Durchschnitt 15.000 pro Kubikmeter, auch wenn sich dort gerade gar keine infizierte Person aufhielt. Und in solchen Konzentrationen können Viren tatsächlich ansteckend wirken.

Nun zur Frage des Lüftens: Moderne Büros und auch Kliniken haben dicht schließende Fenster, die den Luftaustausch behindern. Der aber kann helfen, die schwebenen Viren aus dem Zimmer zu bekommen. Peruanische Forscher haben die Lüftung von Krankenhäusern untersucht und sind zu dem Schluss gekommen, dass das Risiko einer Infektion gewaltig sinkt, wenn man ab und zu mal das Fenster öffnet. Ein Ratschlag, den man sicherlich auch aufs Büro übertragen kann.

