Hier ist das Christentum des Orients noch lebendig: Die Dörfer am Fluss Chabur im Norden Syriens liegen in einer der letzten Regionen, wo die Christen des Nahen Ostens ein geschlossenes Siedlungsgebiet haben. Die christlichen Assyrer gehören einer der ältesten Kirchen an und haben sich durch die Geschichte hindurch ihre traditionelle Liturgie und Spiritualität bewahrt – trotz Flucht und Vertreibung im 20. Jahrhundert. Wenn wir demnächst des Genozids an den Armeniern im Jahr 1915 gedenken, werden die Deportationen und Massaker an Assyrern und Chaldäern wohl wieder unerwähnt bleiben, gegen die im Ersten Weltkrieg die Türken und Kurden des Osmanischen Reiches schrecklich wüteten.

Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts lebten in der Gebirgsregion des Hakkari, heute südöstlichster Punkt der Türkei, etwa 150.000 Assyrer. Der Kirche gehörten mehr als ein Dutzend christlicher Stämme an. Westliche Gelehrte und Missionare prägten für sie den Namen "Bergnestorianer", während sie sich selbst schlicht "Christen" (mshihaye) nannten. "Assyrisch" wurden sie von Anglikanern des 19. Jahrhunderts genannt, die auf ein Volk des alten Orients Bezug nahmen. Erst durch die assyrische Nationalbewegung wurde das Attribut zur Eigenbezeichnung.

Der Erste Weltkrieg brachte dann den Genozid: Zuerst wurden die assyrischen Christen sowohl von der türkisch-kurdischen Allianz als auch von den Alliierten in den Krieg gezogen. Im hoffnungslosen Kampf gegen osmanische Verbände flüchteten sie 1915 aus ihrem heimatlichen Bergland und schlossen sich den Engländern an. Die nutzten die Assyrer jedoch für ihre Machtinteressen aus, am Ende verloren diese nicht nur das Hakkari-Gebiet als ihr Kernland, sondern mehr als die Hälfte ihres Volkes.

Der Sieg der Alliierten 1918 brachte neue Hoffnung für die Assyrer. Manche erträumten einen autonomen Staat, andere zumindest die Rückkehr in ihre Heimat. Britische, russische und französische Diplomaten hatten ihnen Autonomie zugesichert. Doch in Versailles spielte das keine Rolle mehr. Bald widersetzte sich auch die neu gegründete Türkei einer Rückkehr der Assyrer in die Berge. So blieben sie als Flüchtlinge im Irak. Sowohl auf türkischem wie auf irakischem Gebiet wurden sie im Zuge weiterer Kämpfe massakriert, sodass der Völkerbund über eine neue Heimstätte für sie nachdenken musste. Merkwürdigste Pläne für die Umsiedlung nach Ostafrika, Lateinamerika, Kanada wurden erwogen. Eine Lösung hieß Syrien: 9.000 Assyrer fanden Zuflucht am Fluss Chabur. Die meisten zerstreuten sich jedoch in Gebiete des Iraks, des Irans, des Libanon und Syriens oder wanderten nach Europa und Nordamerika aus.

Nun werden die Assyrer am Chabur Opfer des IS – zusammen mit missliebigen Muslimen, Jesiden und Christen aller Bekenntnisse. Gemordet und exekutiert wird religions- und konfessionsübergreifend. Doch seit der medial inszenierten Enthauptung koptischer Christen in Libyen geraten vermehrt orientalische Christen ins Visier der Terroristen. Und seit der Vertreibung der Christen aus Mossul im Juli 2014 sind auch Kulturschätze in Gefahr, etwa ein Kloster und eine Bibliothek voll alter Handschriften und liturgischer Bücher – Zeugnisse jahrhundertelangen muslimisch-christlichen Zusammenlebens. Der Sitz des syrisch-katholischen Erzbischofs im Stadtzentrum von Mossul wurde niedergebrannt, und vor drei Wochen erst wurde die chaldäisch-katholische Kirche von Mossul gesprengt. Das Christentum im Orient ist in den vom IS kontrollierten Gebieten nun von der Auslöschung bedroht.

Attacke gegen Christen Infobox Die neueste Attacke gegen Christen Am Montagmorgen überfielen Truppen des "Islamischen Staates" Tausende assyrische Christen. Auf einer 40 Kilometer langen Frontline von Tel Schamiram bis Tel Hormisid attackierten sie viele der 35 Dörfer am Fluss Chabur. Der IS nutzte den Vorteil, dass die kurdischen Truppen in andere Kämpfe verwickelt waren. Sunnitische Muslime aus den Nachbardörfern unterstützten den IS, allerdings retteten bei Kabr Schamya auch Sunniten 15 Assyrer. Etwa 600 christliche Familien konnten nach Hassaka und Kamischli fliehen. Bis zum Dienstag wurden aber auch etwa 100 Familien vom IS gefangen genommen, getrennt und verschleppt. Mindestens zwei Dörfer, Tel Schamiram und Tel Hormisid wurden umzingelt. Die Stadt Tel Tamar verteidigte sich heftig. Im Laufe des Dienstags marschierten kurdische Truppen gegen den IS, unterstützt von der syrischen Luftwaffe.

Betroffen sind die syrisch-orthodoxe, die assyrische und die chaldäische Kirche als allesamt syrische Kirchen. Der Begriff "syrisch" hat hier nichts mit dem Staat Syrien zu tun, sondern bezeichnet den Hauptdialekt des Aramäischen, der in der Region des antiken Edessa (heute Urfa, Türkei) gesprochen wurde. Dieser Dialekt wurde als Bibel- und Liturgiesprache für einen ganzen Zweig des Christentums maßgebend. So gehört die syrische Tradition neben der griechischen (byzantinisch orthodoxen) und der lateinischen (katholischen und protestantischen) zu den großen Strömungen der Christenheit.

Die christliche Gemeinde von Edessa dürfte wohl etwa zur gleichen Zeit wie jene in Antiochien (heute Antakya, Türkei) entstanden sein. Dort wurden nach der biblischen Apostelgeschichte die Anhänger Jesu zum ersten Mal "Christen" genannt. Von hier breitete sich das Evangelium nach Ost und West aus. Zwar war im alten Antiochien das Griechische die Umgangssprache, aber im Umland bestand die Bevölkerung mehrheitlich aus aramäisch sprechenden Semiten, und so war das Aramäische dort die Verkehrssprache und die Sprache des Gottesdienstes.

Dogmatische und politische Auseinandersetzungen ab dem 5. Jahrhundert führten zu einer ersten Trennung der Kirche von Antiochien. Daraus gingen vor allem die syrisch-orthodoxe Kirche (in Syrien, der Türkei und dem Libanon), die maronitische Kirche (heute hauptsächlich im Libanon) und die griechisch-orthodoxe Kirche von Antiochien (in Syrien, dem Irak und Jordanien) hervor. Alle diese Kirchen haben heute mehr Gläubige in der Diaspora als in ihren Heimatländern.

Werden die Christen aus dem Orient verschwinden? In Mesopotamien, dem Gebiet des heutigen Iraks, fasste das Christentum bereits im 1. Jahrhundert Fuß. Diese Kirche, die sich jenseits des Römischen Reichs ausdehnte, nannte sich in der Antike "Kirche des Ostens". Bereits im 7. Jahrhundert erreichte sie entlang der Seidenstraße Zentralasien und den chinesischen Kaiserhof der Tang-Dynastie und erlebte ihren Höhepunkt zur Zeit der Kalifen von Bagdad und der Mongolen. Im Mittelalter hatte sie die größte Ausdehnung aller christlichen Kirchen. Heute ist sie getrennt in die chaldäische Kirche, die mit der römisch-katholischen in Gemeinschaft steht, und in die assyrische Kirche des Ostens.

Das syrisch-aramäische Christentum mit seiner reichen monastischen Tradition gebar ein herausragendes theologisches Schrifttum, das im Gegensatz zu den griechisch-lateinischen, spekulativen Schriften mit poetischer Sprache den Glauben durchdrang. Seit der arabischen Eroberung im 7. Jahrhundert schufen syrische Christen außerdem ein umfangreiches arabischsprachiges Werk. Sie übersetzten das griechische Wissen der Antike ins Arabische und legten der islamischen Kultur die Basis für eine philosophische und theologische Terminologie. Die Muslime vermittelten dieses antike Gedankengut wiederum dem Abendland, indem sie im 12. Jahrhundert die auf Arabisch vorliegenden Schriften des Aristoteles ins Lateinische übersetzten.

Dietmar W. Winkler lehrt Kirchengeschichte an der Universität Salzburg.

Das Ende der Christen im Orient wäre auch eine kulturelle Katastrophe. Durch die Weltkriege, den Nahostkonflikt und die Irakkriege litten besonders die Assyrer. Dass sie einst in das verlassene und gänzlich unkultivierte Gebiet des Chabur umgesiedelt und auf 35 Dörfer aufgeteilt wurden, dass sie nach Kamischli, Hassaka und Aleppo fliehen mussten, war bitter genug. Jetzt sind sie wieder auf der Flucht.