Politik und Medien leben eine Hassliebe. Miteinander geht es nicht, ohne einander auch nicht. Als Politiker, zumal als Oppositionspolitiker, ist man darauf angewiesen, dass die Medien die eigenen Themen aufgreifen (alleine das Wort schon, als lege man seine Arbeit den Medien zum Aufheben vor die Füße). Das Aufgreifen ist notwendig, damit sich in der viel beschworenen Mediendemokratie überhaupt noch irgendetwas bewegt. Dabei droht allerdings, wie von Bernhard Pörksen in der vorigen Ausgabe der ZEIT richtig beschrieben, ständig die Skandalisierung.

Ich denke aber nicht, dass Internet und Smartphone dazu geführt haben, dass mehr und vor allem Belangloseres skandalisiert wird. Ich sehe verschobene Standards in den Medien und eine damit verbundene Bereitschaft, Politiker, also: Menschen, ohne Rücksicht auf Verluste öffentlich zu demontieren.

Pörksen bringt Beispiele der jüngeren Vergangenheit, die belegen sollen, wie die moderne Kommunikationstechnik Skandalberichterstattung hervorruft, ja geradezu provoziert. Doch, und das wäre jetzt das Gegenbeispiel: Wer erinnert sich an Dagmar Döring? Dagmar Döring war im Bundestagswahlkampf 2013 Direktkandidatin der FDP im Wahlkreis Wiesbaden und zog ihre Kandidatur zurück, nachdem sie mit einem Aufsatz aus dem Jahr 1980 (also lange vor dem Internet) konfrontiert worden war, in dem sie sich im Alter von 19 Jahren für eine Straffreiheit von Pädophilie ausgesprochen hatte. Döring wurde von einem 33 Jahre alten Text eingeholt, den sie nach eigener Aussage verdrängt hatte, weil er ihr unangenehm und peinlich war, den sie, so Döring, geschrieben hatte, weil sie ihren damaligen, offen pädophilen Freund beeindrucken wollte. Natürlich wäre es für die Öffentlichkeit relevant, zu erfahren, ob eine Bundestagskandidatin pädophil ist. Natürlich gab es 2013, aufgrund der Pädophilendebatte bei Bündnis 90/Die Grünen, einen medialen Rahmen für die Geschichte. Aber: Worin lag die Relevanz einer bundesweiten Berichterstattung über eine mitnichten pädophile Direktkandidatin, die ohnehin keine Aussicht auf Erfolg hatte, da die FDP noch nie Direktwahlkreise bei der Bundestagswahl geholt hat? Hier ging es nicht um Rainer Brüderle oder Philipp Rösler, hier wurde mit Döring eine Person auf die große Bühne gezerrt, bei der selbst der Begriff Hinterbänklerin eine Übertreibung ihrer politischen Wirkmächtigkeit gewesen wäre.

Ja, Twitter, YouTube, Instagram und andere Soziale Netze und Veröffentlichungsplattformen bescheren nicht nur der Politikberichterstattung eine Fülle von neuen Quellen. Aber gerne wird vergessen, dass diese Quellen oft erst durch die klassischen Medien überhaupt eine öffentliche Relevanz bekommen. Es braucht immer noch die Printmedien oder das Fernsehen, um bestimmte Nichtigkeiten einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Bei den Piraten lief es immer so: Mandatsträger oder Vorstandsmitglied XY macht irgendetwas, auf Twitter gibt es einen Shitstorm, klassische Medien greifen das Thema auf und zitieren wahllos irgendwelche Tweets, die wenig mit dem eigentlichen Sachverhalt zu tun haben. Genauso gut könnte man jede Aussage Horst Seehofers noch mal von irgendeinem Stammtisch im hintersten Bayern kommentieren lassen, diese Aussagen neben Seehofers stellen und so tun, als hätte hier nicht der hinterste Stammtisch, sondern der Parteitag gesprochen. Komplett ad absurdum wurde diese Form der Berichterstattung immer dann geführt, wenn es nach einem Bericht noch mal einen Bericht darüber gab, wie das Internet auf den ersten Bericht reagiert hatte.

Christopher Lauer 30, zog 2011 für die Piratenpartei ins Berliner Abgeordnetenhaus ein. Im September 2014 trat er aus der Partei aus. Seit Januar berät er den Axel Springer Verlag in Fragen des Datenschutzes und der Datensicherheit.

Es ist eine Lust an der Neutralisierung, die sich da manifestiert. Neutralisierung geht so: Helmut Schmidt sagt über Peer Steinbrück: "Er kann es" – und sofort findet sich irgendjemand, der "nicht" sagt. Dieses "nicht" steht dann gleichberechtigt neben der Aussage eines Altkanzlers. Je größer die Fallhöhe zwischen der aussagenden und der konternden Person, desto besser. Ein befreundeter Schauspieler regt sich manchmal darüber auf, was die Leute über ihn auf Twitter oder Facebook schreiben. Ich sage ihm dann immer, dass er vor 20 Jahren nicht durch die U-Bahn gezogen wäre, um wildfremde Menschen zu fragen, wie sie seinen letzten Film fanden. Vor 20 Jahren wäre er einfach nur ein Filmschauspieler gewesen, er hätte sich großartig gefunden und allerhöchstens mit Filmkritiken auseinandergesetzt.