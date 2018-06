Kupfer und kupferhaltige Legierungen, die Bronze, gehören zu den ersten vom Menschen genutzten Metallen. Sie beeinflussten massiv die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Verhältnisse. Metalle veränderten die Welt.

Aufmerksam auf diese Stoffe wurde der Mensch im 9. Jahrtausend vor Christus im Nahen Osten. Er baute Malachit ab, das er aufgrund seiner grünlichen Farbe zu Perlen verarbeitete. Anfangs hielt man Erze für farbiges Gestein. Die Menschen wussten nichts über die erstaunlichen Eigenschaften der darin enthaltenen Elemente.

Die ältesten Kupferobjekte hämmerten Südosteuropäer vor mehr als 7.000 Jahren in kaltem Zustand. Das Kupfer war noch nicht in einem metallurgischen Prozess gewonnen und verarbeitet worden. Vom frühen 5. Jahrtausend vor Christus an aber ist die Kupfermetallurgie, die Gewinnung des Metalls aus Erzen, in Südosteuropa nachgewiesen.

Der Abbau von Kupfererz und seine Verarbeitung benötigten Arbeitskräfte – die von der Gesellschaft freigestellt und ernährt werden mussten. Unterschiedliche Gruppen einer Gemeinschaft befassten sich entweder mit der Suche nach dem Erz, mit ihrem Abbau, mit der Verhüttung des Rohmaterials oder mit dem Gießen von Endprodukten. In dieser Zeit bildeten sich erstmals regelrechte Berufsgruppen heraus – wir wissen von Gräbern, in denen Metallhandwerker bestattet wurden.

Wer damals den Abbau und die Verteilung von Kupfer und Gold kontrollierte, gelangte zu Wohlstand und Reichtum und gehörte bald zur Elite. Beleg für solche gesellschaftlichen Entwicklungen ist das Gräberfeld von Varna in Bulgarien: Goldschmuck und andere Prestigeobjekte wurden den Angehörigen der Führungselite ins Jenseits mitgegeben.

Nach Beginn der Metallurgie kam es im 4. und frühen 3. Jahrtausend vor Christus zu weiteren Innovationen. Eine Erfindung war, Rinder als Zugtiere vor Karren mit Scheibenrädern zu spannen. Der Hakenpflug revolutionierte die Landwirtschaft. Der Mensch domestizierte das Wollschaf, und das Pferd machte er sowohl zum Zug- als auch zum Reittier. Die Mobilität erreichte eine völlig neue Dimension, hoch zu Ross ließen sich riesige Strecken in kurzer Zeit überwinden.

In Mitteleuropa suchte man damals neue Lebensräume auf. Im Umfeld der Alpen konstruierten die Menschen sogenannte Feuchtbodensiedlungen. Bekannt geworden sind die Holzhäuser an den Uferrändern der Seen als "Pfahlbauten". Die Dendrochronologie hilft den Forschern heute, die gut erhaltenen Holzreste anhand der Baumringe präzise zu datieren. So erhalten wir einen detaillierten Einblick in Aufbau und Entwicklung dieser Siedlungen. Die rechteckigen und standardisiert wirkenden Häuser waren jeweils von einer Kleinfamilie bewohnt und in Reihen angeordnet. Im Umfeld der Pfahlbauten stieß man auf die ersten Bohlenwege – die ältesten Straßen Europas.

Zu jener Zeit drangen die Bewohner des Alpenraums verstärkt ins Hochgebirge vor, wie der 1991 in den Ötztaler Alpen entdeckte "Ötzi" belegt. Die Gletschermumie datiert in das späte 4. Jahrtausend vor Christus. Zu Ötzis Ausrüstung gehörte ein Kupferbeil aus dem Salzburger Land, während der Dolch und die Pfeilspitzen aus Feuerstein nach Oberitalien weisen. Der Mann aus dem Eis war also zu Lebzeiten ein Wanderer zwischen den Welten.

Wäre Ötzi nicht ermordet worden, hätte er die Alpen in nördlicher Richtung überquert und wäre womöglich bis in die Norddeutsche Tiefebene weitergewandert. Er wäre dort auf gewaltige Grabbauten gestoßen, denn in weiten Teilen West- und Nordeuropas entwickelte sich zu Ötzis Zeiten die Megalithkultur, von Spanien bis Skandinavien. Gräber wurden damals zu gigantischen Erinnerungsmonumenten für die Ewigkeit. Der materielle, technische und logistische Aufwand, um solche Denkmäler zu errichten, muss enorm gewesen sein. Bis zu 25 Tonnen wogen die Gesteinsklötze. Experimentalarchäologen konnten aber demonstrieren, dass es mithilfe von einfachen Gerüsten, Flaschenzügen, Kränen und schiefen Ebenen durchaus gelingen kann, solche Brocken zu transportieren, sie aufzurichten und am Ende noch einen Deckstein oben draufzusetzen. Stonehenge zeigt, dass sich mit dieser Bautechnik ganze Tempel und Observatorien errichten ließen.

In der frühen Bronzezeit vom späten 3. Jahrtausend vor Christus an kam es dann zur Anlage regelrechter Fürstengräber: Monumentalbauten mit teuren Beigaben. Zu den bekanntesten gehört das Fürstengrab von Leubingen in Thüringen. Goldener Schmuck und bronzene Waffen unter einem mächtigen Grabhügel symbolisieren, wie viel Macht und Einfluss in der Person des Verstorbenen konzentriert war.

Ein Objekt aus Sachsen-Anhalt unterstreicht den ungeheuren Wissensstand der frühen Bronzezeit besonders: die Himmelsscheibe von Nebra. Dabei handelt es sich um die älteste bislang bekannte Himmelsdarstellung weltweit. Die Scheibe zeigt einen Ausschnitt des Firmaments (unter anderem wohl die Plejaden) sowie Vollmond und zunehmenden Mond. Horizontbögen markieren vermutlich die Position der Sonne zwischen der Winter- und der Sommersonnenwende.

Die Darstellungen auf der Scheibe wurden von Wissenschaftlern unterschiedlich, teils spekulativ gedeutet. Sicher aber ist, dass das Stück von einer genauen Beobachtung der Gestirne zeugt. Vielleicht diente die Scheibe als Erinnerungshilfe zur Bestimmung des bäuerlichen Jahres. Dieser Fund wirft insgesamt ein neues Licht auf die Bronzezeit in Mitteleuropa. Von einer Hochkultur war man zwar noch weit entfernt, doch das Erfahrungswissen der Menschen war bereits enorm. Es bündelte sich in dieser Bronzeplatte zu einer geradezu unglaublichen Abstraktionsleistung.