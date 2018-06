Der Held von Michael Wildenhains neuem Roman, so viel lässt sich immerhin mit Sicherheit sagen, hat ein bitteres Schicksal. Er ist noch klein, da stößt er seinen Bruder nächtens aus dem Bett. Es ist nichts Böses dabei, es ist nur eine kleine Rangelei, aber der Bruder erleidet ein Hirntrauma, das ihn zum geistig behinderten Autisten macht. Der Vater verlässt daraufhin die Familie aus Kummer, die Mutter stirbt an Krebs. Die rettende Freundin, die der Held als Pflegerin des Bruders kennenlernt, entwickelt sich zur RAF-Terroristin. Der Onkel, der ihn an Vaters statt aufgenommen hat, wird von ihr erschossen. Und als er in den Papieren des Verstorbenen liest, muss er erkennen, dass dieser zu NS-Zeiten an Kinderhirnen forschte.

Ist so viel Unheil für einen Roman gesund? Der Spannung, sogar der Erschütterung und mitleidenden Empathie des Lesers schadet es nicht. Es ist mehr als eine Häufung des Bitteren, es ist wirkliches Schicksal, in dem vieles mit vielem zusammenwirkt. Die ursprünglich unschuldige Kinderschuld verwickelt sich in eine immer größere, monströs wachsende Schuld, der hirnkranke Bruder führt zum hirnsezierenden Onkel, aber auch zur Terroristin, die gegen das Unrechtssystem der Nazi-Väter anmordet. Und schließlich – wer hat ihr den Schlüssel zur Onkelwohnung verschafft? Auch das hat unabsichtlich, schuldlos schuldig unser Held getan, indem er sich in einer der heißen Liebesnächte berauben ließ.

Aber ahnte er nichts? Er wusste ja wohl, dass seine Flamme in geheimen Zirkeln verkehrte, über konspirative Wohnungen verfügte, die mehr als nur dem ersehnten Beischlaf dienten. Er hatte auch Waffen gesehen, er hatte Proben von der Kälte und manipulativen Begabung der schönen Dame bekommen. Er war gewarnt; und übrigens ebenso vor einem dunklen Geheimnis in der Vergangenheit des Onkels, der sich, nebenbei bemerkt, schon als verdächtig zynischer Anhänger Carl Schmitts geoutet hatte. Die Frage ist aber: gegenüber wem? Nur gegenüber dem Leser, der die Indizien und Anspielungen zu würdigen weiß? Oder auch erkennbar für den Helden, der vom Autor über lange Strecken in jugendlich naiver Gimpelhaftigkeit gehalten wird?

Von der Beantwortung dieser Frage hängt leider für das Verständnis des Romans viel ab – ob es sich bloß um passives Erleiden von vergifteter Zeitgeschichte handelt oder um parsifalhaftes Wegschauen und Nicht-wissen-Wollen. Der Titel spricht vom Lächeln der Alligatoren, aber für den Fall, die Figuren seien als solche gedacht, wird man sagen müssen, dass sie eher zum Beißen neigen, und zwar ziemlich schnell, nicht erst nach längerem Charmieren.

Mit Sicherheit lässt sich für die Deutung des Romans überhaupt nur weniges feststellen, und der Streit in der Jury des Leipziger Buchpreises, für den der Roman nominiert ist, könnte auch darum gehen, ob hier lediglich ein Thriller vorliegt, der sich mit moral- und geschichtsphilosophischen Elementen schmückt (mit Elementen eines leeren Tiefsinns), oder ob eine wirklich drängende Frage (aber welche?) virtuos in die Form eines Thrillers gebracht wurde.

Erzählen und eine Erzählung wirkungsvoll aufbauen kann der Autor jedenfalls; und er kennt sich auch mit den Motiven von Terror, Gewalt und deutscher Verstrickung aus. Michael Wildenhain hat den Linksextremismus zuerst in der Hausbesetzerszene Berlin-Kreuzbergs kennengelernt, aber nicht nur diesen für seine Literatur genutzt, sondern mit den einmal erlebten Denkmustern auch schon mehrfach die RAF in Romanform nacherlebbar machen können. Er weiß Bescheid, das ist angenehm.

Aber was will er sagen? Man könnte versucht sein, das Buch allegorisch zu nehmen und den Helden als den unglückselig verträumten deutschen Geist, wenigstens deutschen Michel zu sehen, zu dem immer ein harmlos verrückter Bruder, also wohl Künstler, und ein gefährlich verrückter Onkel, das heißt Verbrecher, gehören und der die entsprechenden Rachegeister nicht loswird – die Terroristen, die seinem schlechten Gewissen entspringen, weil er den Kriminellen nicht erkannt und dem Künstler nicht geholfen hat. So oder ähnlich ließe sich der Roman lesen – oder auch noch brutaler auf die allegorische Frage zuspitzen, ob der Deutsche, wenn er vom Terror nur eindrücklich genug gefickt wird, sofort bereit ist, mitzutun oder wenigstens wegzuschauen.

Manches spricht dafür, dass es Wildenhains Sprache ist, die nicht geeignet ist, solchen überschießenden Deutungen hinreichend haltbare Riegel vorzuschieben – oder sie im Gegenteil zu ermuntern und zu erhärten. Es ist eine bewusst flach gehaltene, mit den alltagsüblichen Floskeln arbeitende Sprache, die sehr zum Erzählen taugt, weil sie keine ablenkende Aufmerksamkeit auf sich zieht, die jedoch kaum dazu taugt, ihre gedanklichen Wirkungen und Weiterungen zu kontrollieren.

Wildenhains Sprache liebt, auch hierin der Alltagssprache verwandt, einfache Metaphern und das vielsagende Andeuten, aber da der Leser, anders als in der alltäglichen Gesprächssituation, nicht nachfragen kann, bleibt nur ein unheilschwangerer Dunst im Raum hängen, in dem jeder seine eigenen Gespenster erkennt. Vielleicht auch deswegen ist man als Leser spontan ergriffen.

Solche Effekte erzeugen zu können kennzeichnet selbstverständlich auch Literatur, sogar eine große, kunstfertige, nicht leicht erzeugbare Literatur. Aber sie hat doch zugleich eine beängstigende Verwandtschaft mit der Gefühlsdrüsen drückenden, um nicht zu sagen Gefühlspickel ausdrückenden Kitschkunst deutscher Vergangenheitsbewältigung im Fernsehen.