Es kann einem wahrscheinlich nichts Besseres passieren, als Jungfrau zu sein und ein Kind zu bekommen. Ohne Absicht, ohne Wissen, ohne Fragen. Eines Tages klingelt es, und das Kind steht vor der Tür. Man reibt sich die Augen, man freut sich, man ist ein bisschen schockiert. Ein Kind, was, jetzt, wirklich, geht das denn? Kann man es zurückgeben? Kann man nicht.

So ungefähr muss es Martino Stierli ergangen sein. Die Jungfrau Stierli erhielt letzten Februar aus dem Nichts einen Anruf, einen Ruf in den Olymp der Kunstmoderne. Von März an wird er als einer von sechs Kuratoren am Museum of Modern Art (MoMA) in New York arbeiten. Als Chef der weltberühmten Architektur- und Designsammlung.

Der Berufene erzählt die Geschichte in seinem kleinen Büro am Kunsthistorischen Institut der Universität Zürich, wo er eine Förderungsprofessur des Schweizerischen Nationalfonds bekleidet. In seinem eleganten Anzug entschwindet er farblich in die Kulisse seiner Bibliothek. Doch man ahnt: Glänzen kann dieser Stierli auch, das Gesellschaftsparkett bezirzen. Denn bei aller Fähigkeit zur Anpassung, hier spricht kein Anpasser. In seiner Innenhof-Klause rekapituliert der Architekturhistoriker die Geschichte seiner Karriere so, dass man ihm glauben muss: Für Eitelkeiten ist dieser Mann zu eitel. Und zu selbstbewusst.

Er, Martino Stierli, Jahrgang 1974, seit seiner Gymnasialzeit in Zug von Kunstgeschichte begeistert, kommt nicht aus einer Akademikerfamilie. Er, Martino Stierli, hat sich seinen Weg mit Fellowships, Preisen, Stipendien, Auszeichnungen erkämpft. Wobei, zwei "Glücksfälle" gab es doch, und er benennt sie namentlich. Der eine ist der Schweizer Architekturtheoretiker Stanislaus von Moos, bei dem der Student Stierli an der Universität Zürich die Faszination für zeitgenössische Architektur entdeckte sowie seine späteren Forschungsgegenstände: die amerikanischen Architekten Robert Venturi und Denise Scott Brown. Der zweite "Glücksfall" ist der umtriebige Philip Ursprung, dessen Oberassistent Stierli wird, als jener als Professor für Kunst- und Architekturgeschichte 2011 an die ETH kommt.

Den dritten Glücksfall lässt er unerwähnt: Es ist seine Dissertation, Las Vegas im Rückspiegel. Die Stadt in Theorie, Fotografie und Film. Stierli, interessiert am Bild der Stadt, hat eine der großen architektonischen Streitschriften der Moderne neu interpretiert, Learning from Las Vegas. Die Autoren sind besagte Venturi und Brown, sie verfassten ihr Opus 1972, inzwischen ist es ein Klassiker der Kulturkritik. Für ihre Forschung montierten sie eine Kamera auf die Kühlerhaube ihres Autos und fuhren so über den Strip. Anhand von Bildsequenzen und Fotografien suchten sie nach einem neuen Blick auf die moderne, am Auto orientierte Stadt; eine Stadt, die so gar nichts mehr gemein hatte mit der Idealvorstellung der mittelalterlichen europäischen. Stierlis Weiterschreibung der Publikation hat in Amerika für Furore gesorgt. Sie brachte ihm unter anderem ein Forschungsstipendium an der Columbia-Universität in New York. Und dort machte er 2006 auch die Bekanntschaft mit dem MoMA-Kurator Berry Bergdoll, den er nächstens beerben wird.