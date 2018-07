Am schönsten ist Oberbayern, wenn es seinem Klischee entspricht. Blauer Himmel, verschneite Landschaft – ein Traum in Blau-Weiß. So wie an diesem Februartag, an dem sich die Regionalbahn von Traunstein durch den kniehohen Pulverschnee in den letzten Zipfel Deutschlands wühlt. Das Ziel heißt Ruhpolding, am Fuße der Alpen, kurz vor der österreichischen Grenze. Ruhpolding: bekannt als Wintersport-, Wander- und Wohlfühlort, als Hochburg des Biathlons – und als dunkelster Ort der ganzen Republik. So sagt es die amtliche Wetterstatistik.

Und damit hat Ruhpolding ein Problem. Denn das Image vom Dunkeldorf wird man so leicht nicht wieder los. Dabei sei alles nur ein Missverständnis, ärgern sich die Ruhpoldinger. Schuld sei nur der Deutsche Wetterdienst (DWD). In dessen offizieller Liste der Wetterrekorde belegt Ruhpolding in der Kategorie "Sonnenschein" tatsächlich den letzten Platz: Nur 929 Stunden schien sie hier im Jahr 1995, so selten wie nirgendwo sonst seit Beginn der standardisierten Aufzeichnungen im Jahr 1951. Deutscher Dunkelrekord. Und auch im langjährigen Mittel liegt der Ort mit 1.159 Sonnenstunden weit unter dem deutschen Durchschnitt von 1.530 Stunden. Das nur 20 Kilometer entfernte Reit im Winkl glänzt hingegen mit 1.721 Sonnenstunden, selbst das angeblich verregnete Hamburg kommt auf fast 1.500 Jahressonnenstunden. Da kann doch irgendetwas nicht stimmen! Zeit für einen Ortstermin.

Zur Ankunft am Bahnhof strahlt die Sonne so grell vom wolkenfreien Himmel, dass der Schnee blendet. Der Anführer der Sonnenrebellen sitzt im Café Chiemgau hinter blütenweißen Gardinen am Stammtisch. Herbert Ohl bestellt Kaffee im Kännchen und einen Apfelkrapfen. Dann legt er los. Ruhpolding dunkelster Ort Deutschlands? Schmarrn. Hier sei es sogar sonniger als in den Nachbargemeinden. Auch Nebel gebe es eher selten, wie er Herbst für Herbst von seinem Arbeitszimmer aus beobachte. "Ich könnte mich zurücklehnen und sagen: Das interessiert mich alles nicht mehr", sagt der 82-Jährige. Aber der Ohl Herbert ist keiner, der sich zurücklehnt. Den Kampf gegen die Finsternis hat er zu seiner persönlichen Sache erklärt.

Denn Ohl ist nicht nur Altbürgermeister und CSU-Mitglied, sondern auch Dorfhistoriker und Dorfschreiber. Exakt 220 Artikel hat er für den Ruhpoldinger Gemeindeanzeiger verfasst. Er war Chef des Skiclubs, das ist lange her. Er ist mit Skiern gesprungen, gelaufen, gefahren. Er war Kampfrichter. Er hat einen Golfplatz nach Ruhpolding geholt. Beckenbauer war zur Eröffnung da. Und noch immer betreut er die Ehrengäste beim Biathlon. Ohls Augen leuchten, wenn er davon erzählt.

Kommt er aber auf das Sonnenthema zu sprechen, verschwindet das Leuchten. Das sei einfach zu ärgerlich. Dazu muss man wissen, dass in Deutschland rund 2000 Wetterstationen regelmäßig den Zustand der Atmosphäre aufzeichnen. Aber nur 299 davon zählen auch die Sonnenstunden. Diese Erhebung ist von wissenschaftlicher Relevanz, aber auch – sofern das Ergebnis erfreulich ausfällt – für die örtliche Tourismusbranche interessant. Früher benutzte man für die Messung noch einen Glaskörper, der die auftreffenden Strahlen so bündelte, dass sie eine Spur in einen Papierstreifen einbrannten. Heute misst ein fotoelektrischer Sensor, wie viel Licht einfällt.

Entscheidend ist natürlich der Standort des Sensors. Weder sollten Schatten werfende Bäume oder Häuser im Weg stehen, noch sollte die Station direkt am Berg errichtet werden, wo die Sonne im Winter komplett abgeschirmt ist. Doch genau das sei in Ruhpolding geschehen, klagt Ohl. Der Wetterdienst habe einen falschen Standort für die Wetterstation gewählt. Er bittet hinaus ins Auto. "Schauen S’ selbst."

Zehn Minuten dauert die Fahrt in den Ortsteil Waich am Fuße des 1.425 Meter hohen Unternbergs. Lange zeigt die Februarsonne, welche Kraft bereits in ihr steckt. Doch kurz vor Waich ziehen Nebelschwaden auf, Ohl biegt rechts ab, auf den Hof von Ernst Baumgartner. Es ist später Nachmittag, die Sonne hat sich bereits verabschiedet. Baumgartners Hof liegt im Schatten. Das ist das Dilemma.

Von 1972 bis ins Jahr 2000 war Baumgartner der offizielle Wetterwart von Ruhpolding. 94 Jahre alt ist er jetzt. An das berüchtigte Jahr 1995 kann er sich gut erinnern. "Im Dorf haben s’ mit mir gschumpfen", sagt er und grinst. Dabei habe er einfach nur seine Arbeit gemacht und das Wetter aufgezeichnet. Die Messung selbst war korrekt. Aber auch Baumgartner dämmerte, dass sie nicht wirklich repräsentativ für den gesamten Ort war.

Denn im Winter herrschen in Waich geradezu skandinavische Verhältnisse: Die Sonne geht erst um elf Uhr auf und verschwindet um halb drei wieder. Sogar im Sommer endet der Tag um halb sechs. "Das Wetteramt wusste, dass hier zu wenig Sonne ist", sagt Baumgartner. Herbert Ohl nickt zufrieden.

Trotzdem ist der Dunkelrekord in der Welt. Denn die 929 Stunden gelten bis heute als offizielle Negativmarke. Und zwar so lange, bis ein anderer Ort ein noch dunkleres Jahr erlebt – theoretisch. Wahrscheinlich ist das jedoch nicht. Mit großem Abstand folgen in der offiziellen Dunkel-Liste das schwäbische Nebelloch Albstadt-Onstmettingen (1.012 Sonnenstunden im Jahr 1987) und Freiburg an der Elbe (1.022 Sonnenstunden im Jahr 1981) auf den Plätzen.

Anfrage beim Deutschen Wetterdienst: Weiß man um den falschen Standort? Ja, gibt Frank Kaspar zu, der Rekordwert habe bereits zu internen Diskussionen geführt. Man wisse, sagt der Leiter der Abteilung Nationale Klimadatenbank, dass der Unternberg die Wetterstation 1.800 Stunden pro Jahr abschatte. Wird also der Wetterdienst den Ruhpoldinger Messwert aus der Liste entfernen? Langes Durchschnaufen im Telefonhörer. "Wir sind nicht der Meinung, dass der Standort falsch gewählt wurde", sagt Kaspar. Allerdings gelte der Negativrekord eben nicht für alle Orte Deutschlands, sondern nur für die 299 gemessenen. Und die Aussage beziehe sich korrekterweise nicht auf Ruhpolding insgesamt, sondern nur auf den Ortsteil Waich. Nach Angaben des Einwohnermeldeamts leben dort ganze 54 der 6.770 Ruhpoldinger.

Ironischerweise steht die örtliche Messstation heute längst anderswo. Seidem der Wetterwart Ernst Baumgartner im Jahr 2000 in den Ruhestand ging, wurde sie zweimal verlegt. Heute steht sie in der Nähe des Klärwerks. Dort ist es deutlich heller. Allerdings werden heute in Ruhpolding offiziell gar keine Sonnenstunden mehr gemessen. Wer sich von der sonnigen Seite des blau-weißen Wintersportorts überzeugen will, muss selbst dorthin fahren.

Aber immerhin hat der DWD seine Liste nach der Anfrage der ZEIT präzisiert. Als dunkelster Ort Deutschlands taucht dort nun auf: Ruhpolding-Waich.