Garri Kasparow spielte zwischen seinen ersten WM-Kämpfen gegen Anatoli Karpow 1985 bei der ZEIT in Hamburg ein Blindsimultan an zehn Brettern, erstmals sogar mit einer Zeitbegrenzung von 90 Minuten für alle Partien.

Unter den starken "sehenden" Gegnern, die im Gegensatz zu ihm alle das Brett vor ihren Augen hatten, war auch das damals stärkste Computerprogramm "Mephisto". Ich selbst übermittelte die Züge und sah, wie plötzlich ein Strahlen über sein ansonsten äußerst angespanntes Gesicht huschte – ausgerechnet gegen den Computer hatte er unter Figurenopfern ein vielzügiges Matt entdeckt.

Daran musste ich denken, als ich das Problem von Julius Mendheim (Berlin 1832) sah: Weiß zieht an und setzt im 12. Zug matt. Das schon deutlich dezimierte weiße Restheer wirkt erbärmlich im Vergleich zur schwarzen Streitmacht, der nackte weiße König am Rand weit bedrohter als der wohlgeschützte schwarze. Doch nun schlägt die Stunde des weißen Springers, der in einem üppigen Beutezug unter der schwarzen Streitmacht wütet und dabei den schwarzen König hin und her taumeln lässt, ohnmächtig den Springer-Eskapaden ausgeliefert. Ein Königreich für solch ein Pferd! Endlich hat der Springer genug Beute geschlagen und opfert sich heldenhaft selbst auf. Nach einem weiteren Opfer setzt schließlich das letzte weiße Aufgebot den schwarzen König matt, wobei die immer noch stattliche schwarze Übermacht nur hilflos zuschauen kann. Wie geht’s? Strahlen Sie auch?

Lösung aus Nr. 8:

Mit welch verstecktem Zug hätte Schwarz nach 1.h7 gewonnen? Nur mit dem seltsamen 1...Lh8! Danach scheitert Weiß sowohl mit 2.Kf7 Kxg5 3.Ke6 Kg6 4.Kd5 Kxh7 5.Kc6 Lf6! 6.Kb5 Ld8 als auch mit 2.Kh6 Kf5 3.g6 (3.Kh5 Lg7!) Kf6 4.Kh5 Lg7 (Zugzwang!)



Hinweis der Redaktion, 26.02.2015: Im Originaltext stand "ein Strahlen über Karpows ansonsten äußerst angespanntes Gesicht huschte". Das Strahlen huschte jedoch über Garri Kasparows Gesicht. Wir haben das korrigiert.