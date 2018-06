Als sein Herzschlag aus dem Takt geriet, saß Peter Tiedeken gerade im ICE in Richtung Hamburg. "Plötzlich ist dieses seltsame Gefühl in deinem Körper", sagt er. "Natürlich wird man da panisch." Nachdem sein Zug im Hauptbahnhof eingerollt war, lief Tiedeken ins Klinikum in St. Georg. "Sie konnten nichts finden", sagt er. Während seine Herzrhythmusstörungen anhielten und die Ungewissheit wuchs, tat Tiedeken, der seit vielen Jahren in Clubs auflegt, in Bands spielt und an einer musiktheoretischen Dissertation arbeitet, das Naheliegende. Er schrieb einen Song über sein Symptom: Cardiac Dysrhythmia, er klingt ein bisschen wie Last Christmas von Wham!.

Zwei Jahre später steht Peter Tiedeken beim Soundcheck auf der Bühne des Golden Pudel Clubs und zögert, das Mikrofon anzufassen. Inzwischen wurde festgestellt: Der 35-Jährige leidet unter Hashimoto-Thyreoiditis, einer Autoimmunerkrankung. Seine Schilddrüse funktioniert nicht richtig, aber seit er Tabletten nimmt, hat er die Krankheit im Griff. Bis Diagnose und Therapie gefunden waren, hat Tiedeken weiter Texte geschrieben. Zusammen mit seiner Band Thai Wolf ist genug Material für ein ganzes Konzeptalbum zusammengekommen, Songs mit Titeln wie Autoimmune at Night und Zeilen, die von Arztgesprächen inspiriert sind: "They say it doesn’t mean it’s cancer, they say it doesn’t mean it’s real."

Tiedeken singt seine Texte ohne Selbstmitleid, mit Falsettstimme über einen Disco-Beat, während die beiden Keyboarder Elektrosounds wie aus den frühen Achtzigern abfeuern. Die Songs von Thai Wolf behandeln ein existenzielles Unbehagen – aber sie klingen wie unverschämt freundlicher Synthie-Pop, der auch im Morgenprogramm von NDR 90,3 laufen könnte. Ohne Angst vor der Peinlichkeit beziehen sich Thai Wolf auf Coolness-mäßig so abgemeldete Vorbilder wie Scritti Politti, Prefab Sprout oder eben Wham! (Tiedeken: "Ich stehe total auf Last Christmas!").

Jetzt hat die Band aber erst mal ein anderes Problem: Im Pudel Club steht das Mikrofon unter Strom. Schuld ist irgendeine Spannungsdifferenz zwischen dem Verstärker, dem Mischpult und dem halben Dutzend alter Effektgeräte, die Peter Tiedeken vor sich ausgebreitet hat. "Du musst das Mikro mit den Lippen berühren", sagt der Tonmann des Clubs, "feuchte die am besten mal an." Tiedeken verzieht das Gesicht. "Moment, ich mach das schnell für dich", sagt der Techniker, steigt auf die Bühne, küsst das Mikro und holt sich einen Stromschlag.

Man kann das sinnbildlich deuten: Elektrisierende Dinge passieren dieser Tage im Hamburger Pop. In den vergangenen Jahren drohte der Name dieser Stadt zu einem Synonym zu werden für die bedrückend konventionelle Musik von Großstadtjungs mit verstrubbelten Haaren, die auf Gitarren herumschrammeln und konfektionierte Innerlichkeiten besingen. Natürlich gab es immer Ausnahmen. "Indierock, I hate you so much", kreischte Knarf Rellöm 2006 auf seiner programmatisch betitelten Platte Move Your Ass & Your Mind Will Follow . Aber wer wollte das damals hören?

Auch Thai Wolf waren mal eine Indierockband. Sie hießen Saboteur, ihr erstes Album erschien 2008. "Es waren immer dieselben Gitarrenwände", sagt Peter Tiedeken heute über diese Zeit. Dann entdeckten seine Bandkollegen und er einen gemeinsamen, bis dahin aber unausgesprochenen Traum: den Sound ihrer Jugend zu spielen und schamlos den ganzen Achtziger-Jahre-Pop-Kitsch aufzufahren. Sie gründeten Thai Wolf.

Aufregende neue Hamburger Bands wie Thai Wolf, Schnipo Schranke oder Zucker, die alle noch am ersten Album arbeiten, verbindet soundästhetisch nicht viel. Aber sie experimentieren wieder und nehmen dabei in Kauf, ihre Hörer vor den Kopf zu stoßen. Und sie bewegen sich alle im Umfeld eines Musikerkollektivs namens Euphorie, das mit seiner selbst betitelten Konzertreihe im Golden Pudel Club eine eklektische Mischung neuer Bands präsentiert – nicht nur aus Hamburg.

"Wir machen eine Musikreihe für Entdecker", sagt der 25-jährige Tammo Kasper, "keine kommerzielle Sache, aber wir sind bemüht, gute Gagen zu zahlen." Kasper spielt selbst in der Band Trümmer, doch heute ist er Konzertveranstalter des Euphorie-Abends und sitzt auf einem Barhocker im Pudel Club, während Thai Wolf am elektrifizierten Mikrofon werkeln.

Dass Pop abseits der Majorlabels und Stadionkonzerte von einem Mangel geprägt ist, war wohl schon immer so. Doch das Euphorie-Kollektiv und seine Bandauswahl zeigen, dass ein Mangel an technischen und finanziellen Mitteln keinen Mangel an Originalität nach sich ziehen muss.

Als Thai Wolf kurz vor Mitternacht als letzte Band des Abends ihr Konzert beginnen, ist das Problem mit dem Mikrofon gelöst. Nachdem Peter Tiedeken das Gerät zwischenzeitlich mit einer Socke zu isolieren versuchte, klebte der Tonmann am Ende ein Stück Schaumstoff darüber. Dem zappeligen Sound der Band tut das keinen Abbruch. Aber vielleicht sind die Texte dadurch etwas schlechter zu verstehen als sonst. "They say it doesn’t mean it’s cancer, they say it doesn’t mean it’s real", singt Tiedeken. Im Publikum wippen viele mit. Mit Bier in der Hand, Glück im Gesicht – und ohne zu ahnen, welcher Schmerz hinter diesen Zeilen steckt.



Einen Querschnitt des Euphorie-Sounds gibt es auf dem Sampler "Keine Bewegung" (Euphorie/Staatsakt). Thai Wolf planen eine Albumveröffentlichung im Lauf des Jahres. Der nächste Euphorie-Abend: 18. März, Golden Pudel Club, St. Pauli Fischmarkt 27