Zwei Monate lang hielten die wütenden Studenten das Auditorium Maximum besetzt, karrten Essen heran, rollten Transparente und Schlafsäcke aus. Am 22. Oktober 2009 besetzten sie den großen Hörsaal der Universität Wien. Die Umstellung der Studienpläne auf das Bachelor-/Master-System sei falsch, protestierten sie. Zu verschult sei das, was ihrer Meinung nach dem Humboldtschen Ideal der freien Universität spottete. "Uni brennt" nannte sich die Bewegung, die viel Lärm schlug, aber wenig erreichte. Sechs Jahre später ist es still geworden um die drängenden Probleme der Universität. Wenn Banken pleitegehen, die Griechen Europa in Atem halten und die Regierung um ein Steuerreförmchen ringt, gibt es andere Probleme. Leider. Denn vom Umgang mit Forschung und Wissen wird es wesentlich abhängen, wie Österreichs Zukunft aussehen wird.

So wie das Wasser zweier Flüsse ineinander fließt, hat sich die offene, hürdenfreie Universität der Kreisky-Jahre mit dem reißenden Strom des angelsächsischen Universitätskonzepts vermischt. Die Uni ist immer noch offen für alle, doch darunter leidet das Betreuungsverhältnis zwischen Studierenden und Professoren. Durch die generelle Finanzierung ist die Lage in manchen Massenfächern immer noch schlimm, obwohl Auswahlverfahren erste Abhilfe schaffen. Der Ruf der Universität Wien als Forschungseinrichtung ist gut, in manchen Bereichen sogar spitze. Aber als Arbeitgeber ist sie zu wenig attraktiv. Viele junge Wissenschaftler fristen ihr Dasein im Prekariat und hanteln sich von Projekt zu Projekt. Wohin soll die Reise gehen?

Der stramme Wind des Wettbewerbs richtet die Strukturen neu aus. Nicht mehr Gleichheit ist heute das Thema der Universitäten, sondern ihre Unterschiedlichkeit. Sie entwickeln ihr eigenes Profil, um international reüssieren zu können, und müssen dafür mehr Drittmittel einwerben. Innovation als Standortfaktor für Volkswirtschaften und die Verwertbarkeit von Wissen sind die Schlagworte der Stunde. Es wird strategischer investiert, was die Gefahr birgt, das System verarmen zu lassen. "Man sollte sich auch überlegen, welche gesellschaftliche Aufgabe die Universität hat. Da stehen wir einer extremen Herausforderung gegenüber", sagt Ulrike Felt, Professorin für Wissenschaftsforschung an der Universität Wien. Was die Ausbildung betrifft, fordert sie: "Die Universität muss sich neu erfinden." In Zukunft werde es nicht mehr auf statisches Wissen, sondern vielmehr darauf ankommen, Veränderungen zu erfassen und entsprechend verarbeiten zu können. "Wenn wir den Begriff der Wissensgesellschaft ernst nehmen, müssen wir überlegen, wie die Universität den Ausbildungsgrad der Leute so heben kann, dass sie selbst in der Lage sind, weiter zu lernen."

Felt kann sich eine Aufwertung des Bachelorabschlusses vorstellen, der derzeit als wertlose Vorstufe für das Masterstudium betrachtet wird. "Die Frage ist auch, ob die forschungsgeleitete Lehre bis zum Bachelor hinunterreichen muss. Im Verhältnis zwischen Lehre und Forschung könnte man mehr differenzieren." In der Studieneingangsphase sei mehr Unterstützung sinnvoll. Dagegen kann sich Felt in den höheren Ebenen leistungsorientiertere Zugangsregeln vorstellen: "Jeder kann in Österreich nach dem Master ein Doktorat machen, das ist verrückt. Da sollte es nur um Forschung gehen. Jeder darf machen, was er will, da sind wir ein bisschen zu liberal." Studiengebühren würde sie für keine Katastrophe halten, obwohl sie den freien Hochschulzugang für schützenswert hält. "Wenn wir die Uni aber offen halten wollen, müssen wir Innovationen setzen. Das kann etwa mit elektronischen Lernformen beginnen. Wir müssen uns trauen zu experimentieren."

Nach 650 Jahren ist die Universität Wien selbst zu einem Objekt der Forschung geworden. Wie genau die Welt um sie herum in 50 Jahren aussehen wird, weiß niemand. Der rapide Technik- und Sozialwandel wird jedenfalls zu massiven Veränderungen der Gesellschaft führen. Deshalb wird es in den Labors und Hörsälen mehr denn je darauf ankommen, denken zu lernen.