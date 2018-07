Die Firma Worlée ist ein unscheinbares Unternehmen, eines, wie es Tausende in Deutschland gibt: mittelgroß, knapp 600 Mitarbeiter, kaum bekannt über die eigene Branche hinaus, mit einer Zentrale in einem Gewerbegebiet am Stadtrand. Das Hamburger Unternehmen verarbeitet Rohstoffe für die Nahrungsmittelindustrie, zum Beispiel Nüsse und Früchte für Müslihersteller. Ein Schwesterunternehmen beliefert die Farbenindustrie. So unscheinbar die Firma ist – sie ist typisch für einen Kern der deutschen Volkswirtschaft: die mittelständischen Unternehmen, meist familiengeführt, oft mit langer Tradition. Gegründet wurde Worlée im Jahr 1851, die Nachfahren des Gründers führen das Unternehmen in fünfter Generation. Worlée hat zwei Weltkriege überstanden, Diktatur, Hyperinflation und Depression. Jetzt aber, fürchtet die Unternehmerfamilie, könnte ihre Geschichte ein Ende haben. Denn es drohe Gefahr durch die Erbschaftsteuer. Genauer: durch die Reformpläne der Bundesregierung.

"Wenn es so kommt, wie es jetzt offenbar geplant ist, dann ist dies bald ein anderes Land", sagt Reinhold von Eben-Worlée. "Dann herrscht der Kapitalmarkt über die Unternehmen." Von Eben-Worlée, 58, graue, sorgfältig gescheitelte Haare, ist der geschäftsführende Gesellschafter. Er räumt ein: "Familienfirmen sind nicht die allein glücklich machende Unternehmensform." Aber für Unternehmer wie ihn stünde das langfristige Wohl der Firma im Mittelpunkt, nicht der kurzfristige Erfolg und nicht die höchstmögliche Rendite. "Ich kann für mich und meine Familie sagen: Wir stecken alles Geld, was wir haben, in dieses Unternehmen." Damit könnte es bald vorbei sein, warnt er. Seine Erben könnten gezwungen sein, Geld aus der Firma herauszuziehen. So viel Geld, dass das Unternehmen Schaden nähme.

Mit dieser Sorge ist der Hamburger Unternehmer nicht allein. Der Bundesverband der Deutschen Industrie warf der Bundesregierung vor, mit ihren Plänen zur Erbschaftsteuerreform gefährde sie das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag warnte vor "Verwerfungen" und Schaden für den Wirtschaftsstandort. Der Verband der Familienunternehmer hielt Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble vor, er gehe bei dieser Reform nicht "minimalinvasiv" vor, wie er es versprochen habe, sondern "mit der Axt".

Bisher beansprucht der Staat bei einer Erbschaft je nach Verwandtschaftsgrad und Größe des Vermögens bis zu 50 Prozent für sich. Allerdings werden eine Jacht, eine Villa oder ein Bankguthaben anders behandelt als eine Fabrik, eine Lagerhalle oder eine Supermarktfiliale. Firmenbesitz kann unter bestimmten Bedingungen steuerfrei vererbt werden. Bei einem Unternehmen mit bis zu 20 Mitarbeitern genügt es, wenn die Erben es sieben Jahre lang weiterführen. Bei größeren Firmen kommt als Auflage hinzu, dass sie auch die Lohnsumme konstant halten – also keine Stellen abbauen.

Von dieser Steuerverschonung hofft auch Reinhold von Eben-Worlée zu profitieren. Sein Vater hat ihm vor zwei Jahren 45 Prozent der Firma übereignet, eine Schenkung, für die auch die Erbschaftsteuer gilt. Der Vater ist heute 91 Jahre alt und geht von Montag bis Donnerstag noch immer in die Firma. Vater und Sohn wollen das Unternehmen so weiterführen wie bisher. Das hieße: langsam wachsen und Jahr für Jahr mehr Mitarbeiter einstellen. Erbschaftsteuer fiele dann nicht an.

Im vergangenen Dezember entschied das Bundesverfassungsgericht jedoch: Die Sonderregeln, von denen die Worlées profitieren, sind in mehreren Punkten grundgesetzwidrig. Allzu pauschal würden Unternehmerkinder bevorzugt. Es werde gar nicht geprüft, ob das im Einzelfall wirklich nötig sei, um Arbeitsplätze zu erhalten. Und in einem Sondervotum erklärten drei Richter auch noch, die Erbschaftsteuer müsse helfen, die wachsende Ungleichheit im Land zu stoppen.

Das Thema ist politisch heikel. Denn auf der einen Seite empören sich viele Wähler darüber, dass der Reichtum ungleich verteilt sei – und die wirklich großen Vermögen bestehen aus Unternehmensbesitz. Es läge also nahe, gerade bei den Unternehmerfamilien kräftig zuzulangen. Auf der anderen Seite fürchten viele Wähler den Abbau von Arbeitsplätzen. Und damit keine Jobs in Gefahr geraten, hatten Union und SPD in der ersten Merkel-Koalition extra die Ausnahmeregeln in der Erbschaftsteuer beschlossen.

Sollen Leute wie Reinhold von Eben-Worlée also stärker zur Kasse gebeten werden? Oder geht dann der deutsche Mittelstand zugrunde?

Die genauen Reformpläne der Bundesregierung sind noch unklar. Es kursiert nur ein zweiseitiges Papier mit "Eckpunkten". Im Prinzip soll das bestehende Modell danach weiterbestehen. Allerdings ändert sich das Kleingedruckte. So wird etwa die 20-Mitarbeiter-Grenze durch eine Schwelle beim Unternehmenswert ersetzt – sie soll bei einer Million Euro liegen. Es gibt neue Vorschriften zur Unterscheidung zwischen betriebsnotwendigem und sonstigem Unternehmensvermögen. Und eine Bedürfnisprüfung wird neu eingeführt: Wer einen Betrieb im Wert von mehr als 20 Millionen Euro erbt, muss darauf Erbschaftsteuer zahlen, es sei denn, er weist nach, dass ihm die Mittel dazu fehlen. Dabei soll privates Vermögen bis zur Hälfte für die Steuer herangezogen werden.

Viele Punkte sind aber noch unklar. Etwa wie betriebsnotwendiges und sonstiges Unternehmensvermögen (das von der Steuer nicht verschont wird) zu unterscheiden sind – ein wichtiges Detail. Welche Steuerlast bei einem Erbfall in der Familie von Eben-Worlée entstehen würde, lässt sich deshalb schwer sagen. Privat, beteuert von Eben-Worlée, besäße seine Familie jedenfalls kaum Vermögen. Wenn sie für die Erbschaftsteuer aber Geld aus dem Unternehmen herausziehen müsse, sei das hochproblematisch. Er rechnet vor: Von 100 Euro Gewinn vor Steuern, den die Firma erwirtschafte, gingen etwa 32 Euro für die Körperschaftsteuer und die Gewerbesteuer ab. Wenn ein Eigentümer die verbleibenden 68 Euro aus dem Betrieb entnehme, werde nach dem Teileinkünfteverfahren mehr als die Hälfte davon mit dem persönlichen Einkommensteuersatz belegt, der Höchstsatz beträgt 45 Prozent. Plus Solidaritätszuschlag, plus Kirchensteuer. Grob gerechnet, blieben am Ende etwa 48 Euro übrig – um damit die Erbschaftsteuer zu begleichen. Mit anderen Worten: Das Unternehmen müsste mehr als das Doppelte dessen verdienen, was der Fiskus von den Erben verlangt.

Ob es mit der neuen Reform wirklich so kommt, ist offen. Bisher sieht es eher danach aus, dass die Koalition das leidige Thema – die Erbschaftsteuer gilt in Umfragen als extrem unbeliebt – gerne durch kleinstmögliche Reparaturen am System erledigen möchte.

Dabei wird das bestehende Regelwerk nicht nur von Juristen kritisiert, auch Ökonomen halten es für verfehlt. "Diese Regeln setzen einen starken Anreiz, dass Erben aus steuerlichen Gründen den Betrieb weiterführen, selbst wenn sie gar keine guten Unternehmer sind", kritisiert Thiess Büttner, der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesfinanzministerium. Er sagt, er habe Verständnis dafür, dass Unternehmer sich um ihre Betriebe sorgten. "Steuersätze von 30 Prozent und mehr können durchaus existenzgefährdend sein." Besser wäre nach seiner Überzeugung aber ein Modell, das der Wissenschaftliche Beirat schon 2012 empfohlen hatte: ein niedriger Steuersatz von knapp über zehn Prozent. Der müsse dann aber für alle gelten – ohne Ausnahmen.