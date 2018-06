Immer wenn der österreichische Finanzminister in Brüssel die europäische Bühne betritt, gefällt er sich in der Rolle des strengen Sparmeisters. Dort liest er jetzt mit Vorliebe seinem neuen griechischen Amtskollegen die Leviten. Verglichen mit dem unerbittlichen Hans Jörg Schelling, wirkt sogar Wolfgang Schäuble, der deutsche Austeritätskapitän, geradezu nachsichtig.

Daheim in Wien muss Schelling aber diesen Yanis Varoufakis wohl insgeheim beneiden. Vielleicht auch wegen des lässigen Stils, mit dem der studierte Spieltheoretiker die grauen Eminenzen der Euro-Zone ein wenig alt aussehen lässt. Vor allem aber, weil der Grieche, unbekümmert von den Gläubigern seines Landes, einen Schuldennachlass fordert und dabei die unausgesprochene Drohung im Raum stehen lässt, der heruntergewirtschaftete Staat könnte mangels finanzieller Mittel seine Zahlungen aussetzen. Nur einen Bruchteil der ausstehenden Kredite zurückzuerhalten sei doch immer noch besser als ein Totalausfall.

Auf jedermann, der auf einem viele Milliarden hohen Schuldenberg sitzt, übt diese Methode verführerische Anziehungskraft aus. Sie könnte helfen, ein Debakel ein wenig erträglicher zu gestalten. Beispielsweise die Pleite der ehemaligen Kärntner Hypo-Alpe- Adria-Bank, deren Torso heute Heta heißt, keine Bank mehr ist und nur mehr der Abwicklung der giftigen Verlassenschaft dient.

Ganz nach Art der listenreichen Griechen setzte Schelling am vergangenen Sonntag einen Knalleffekt, der die bisherige Vorgangsweise in ihr Gegenteil verkehrt. Bis zum Mai nächsten Jahres werde die Heta ihren Schuldendienst einstellen (1,9 Milliarden Euro sind bis dahin fällig), kündigte der Finanzminister an und gelobte, kein weiterer österreichischer Steuer-Euro werde in dem Fass ohne Boden versenkt werden.

Während dieses Moratoriums, so wird gehofft, könnten die düpierten Gläubiger dazu überredet werden, auf einen möglichst großen Teil der insgesamt elf Milliarden Euro Schulden zu verzichten, weil sie sonst ja nur mit beträchtlichem Prozessaufwand und unter erheblichem Risiko an ihr Geld kommen könnten, sollte der Ramschladen aus Klagenfurt eines Tages endgültig in die Insolvenz taumeln. Yanis, der Spieler, lässt grüßen.

Ausschlaggebend für diesen gordischen Befreiungsschlag war, dass sich bei einer rätselhaften Neubewertung der Vermögenswerte der maroden Finanzinstitution plötzlich eine neuerliche Lücke von bis zu 7,6 Milliarden Euro aufgetan hatte – zusätzlich zu den 5,5 Millionen Euro an Staatszuschüssen, welche die verstaatlichte Hypo in den vergangenen fünf Jahren verschlungen hatte.

Diese Unsumme hätte die Regierung politisch nicht verkraften können. In knapp zwei Wochen will die Koalition eine Steuerreform präsentieren, die sie leichtfertig zu ihrer eigenen Schicksalsfrage hochstilisiert hat, für die es aber an allen Ecken und Enden an Manövriermasse im Budget fehlt. Ein Abfluss weiterer Hypo-Milliarden hätte nicht einmal mehr die anvisierte Minimallösung erlaubt, die Wähler mit kosmetisch schöngerechneten Steuererleichterungen zu beglücken.

Keinesfalls hat aber nun mit diesem mehr der Verzweiflung als dem kühlen Kalkül geschuldeten Überraschungscoup der letzte Akt im Hypo-Drama begonnen. Zu viele Unwägbarkeiten verbergen sich in diesem Schachzug. Die gewählte Vorgangsweise ist etwa nur aufgrund eines neuen Bankenabwicklungsgesetzes möglich geworden; der Hypo-Torso Heta ist aber gar keine Bank, sondern eine sogenannte Abbaueinheit, also ein finanzpolitisches Leichenschauhaus.

Gut möglich, dass die Hypo-Wende nur das Vorspiel zum letzten Teil einer Trilogie ist, deren tragikomischer Auftakt am Wörthersee und auf dem Balkan spielte, die danach das Wiener Regierungsparkett erreichte und nun zum grausamen Abschluss in das Klein-Hellas im Süden der Republik zurückkehrt. Unberührt von der neuen Schuldenvolte bleiben jene zehn Milliarden Euro an Verbindlichkeiten (von einstmals 20 Milliarden), für die das Land Kärnten weiterhin haftet. Genau diese Landeshaftungen waren es, die vor fünf Jahren als Rechtfertigung dafür dienten, dass sich die Regierung das bankrotte Geldhaus umhängen ließ. Gläubiger, die sich übervorteilt fühlen, könnten rasch auf die Idee kommen, nun auf diese Haftungen zurückzugreifen.

In dem sonnigen Armenhaus gebe es nichts zu holen, beteuern jetzt der Finanzminister und der Landeshauptmann von Kärnten in einem Atemzug. Außerdem sei die Republik nicht verpflichtet, der gestrauchelten Provinz zu Hilfe zu eilen. Wenn sich aber ein liederliches Bundesland mit einem Seufzer des Bedauerns der Verbindlichkeiten entledigen kann, die es sich in seinem Leichtsinn aufgebürdet hat, dann sind mit einem Schlag auch all jene Haftungen nichts mehr wert, welche die übrigen Bundesländer eingegangen sind. Sie haben behauptet, für insgesamt 51 Milliarden Euro geradestehen zu wollen. Erst dieses Finanzinstrument verleiht den diversen Landesbanken jenen finanziellen Spielraum, die Vorgaben der Landespolitik zu erfüllen. Der Vertrauensverlust der Körperschaften, der auf die Hypo-Pleite folgt, könnte so teurer zu stehen kommen als das Banken-Desaster selbst.