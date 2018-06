Eine Warnung vorweg: Dieses Buch ist total durchgeknallt. Entweder Du findest es superlustig oder oberblöd. Der verrückte Gefahrologe Doctor Noel Zones, der gar kein richtiger Doktor ist und sich deshalb mit "c" schreibt, spinnt sich von Seite zu Seite immer absurdere Gefahren zusammen. Die lauern überall und jederzeit, auch in dem wie ein Comicroman gestalteten Buch. Du erfährst zum Beispiel, warum es riskant ist, überhaupt darin zu lesen (Bücherskorpione, Papier kann in Flammen aufgehen), und warum Geburtstagspartys lebensbedrohlich sind. Solltest Du Eltern haben, die ständig überbesorgt um Dich herumschwirren, versteck dieses Buch besser, sonst lassen sie Dich gar nicht mehr vor die Tür. Obwohl, auf Seite 40 könnten sie lesen, dass es im Haus auch total gefährlich ist (Meteoriteneinschlag) ...

David O’Doherty/ Chris Judge: Gefahr lauert überall (ab 9 Jahren), dtv 2015, 252 S., 12,95 €.