Am liebsten tollt das Luchsmädchen Lumi mit dem Wildschweinjungen Borste und dem Fuchsmädchen Rissa umher. Im Funklerwald leben die verschiedenen Tiere friedlich zusammen, alle haben ihren Platz. Bis eines Tages die "Kratzer" mit den merkwürdigen Fingerpfoten und den Banditenaugen auftauchen. Fort mit den Fremden, denken die Tiere des Waldes und fordern die Waschbären auf zu gehen. Auch Lumi findet die Neuen unheimlich, doch als sie in eine Felsspalte rutscht, kommt ihr ausgerechnet der Waschbärenjunge Rus zu Hilfe. Lumi merkt, dass Rus vielleicht anders ist, aber trotzdem sehr nett. Und so unternimmt sie mit ihm eine mutige Reise, damit die Waschbären einen Platz im Funklerwald bekommen.

Stefanie Taschinski: Funklerwald (ab 8 Jahren). Ill. von Verena Körting Oetinger Verlag 2015, 256 S., 14,99 €.