Wenn Lebensmittel einen Beipackzettel tragen müssten (so wie Medikamente), könnte man viel mehr über ihre Wirkungen und Nebenwirkungen erfahren. Etwa bei Mineralwasser:

Mineralwasser ist eine farb-, geruch- und oft geschmacklose Flüssigkeit. Sie wird zum Stillen von Durst eingesetzt, seltener zur Haarwäsche. Typische Darreichungsformen sind Glas- oder Plastikflaschen mit einem Inhalt von 0,25 bis 1,5 Litern. Mineralwasser wirkt harntreibend und aufstoßend, sofern es mit Kohlensäure versetzt wurde. Sinnvoll ist der Konsum, sofern Ihr Leitungswasser Spuren von Blei enthält. Fragen Sie Ihren Vermieter.

Zu Risiken und Nebenwirkungen: Häufig (in mehr als 10 von 100 Fällen) enthalten die Flaschen ein echtes Vintageprodukt, das bis zu 120 Millionen Jahre alt sein kann, so wie Perrier, aber erst kurz vor dem Ablauf des aufgedruckten Mindesthaltbarkeitsdatums verkauft wird. Gelegentlich (in 1 von 100 Fällen) führt Mineralwasserkonsum zum schleichenden Verlust des gesunden Menschenverstandes. Anfangs überschätzt man seine Sinne und glaubt, Mineralisierungen herausschmecken zu können. Später meint man, ohne Vulkansteinfilterung aus den französischen Alpen nicht überleben zu können. Im Endstadium kauft man bei Vollmond abgefülltes und über Edelsteinen verwirbeltes Mineralwasser, um sich einer schleichenden Vergiftung durch fremde Geheimdienste zu entziehen.

Immer (in 100 von 100 Fällen) belastet Mineralwasser das Haushaltsbudget stärker als Leitungswasser, wobei die Spanne vom 67-Fachen (Aldi-Hausmarke) bis zum 2.833-Fachen (Fiji-Quelle) reicht. Mineralwasser ist keine Kassenleistung. Allerdings können leere Flaschen immer noch als Blumenvasen dienen.