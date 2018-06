Nena, 54, bürgerlich Gabriele Susanne Kerner, wohnte bislang am Hamburger Stadtrand, freute sich über ihre wachsende Familie und einen Hund, der agil genug war, ein Reh zu erbeuten, ging ab und zu in die von ihr gegründete Gesamtschule in Rahlstedt, wo Kinder sich angeblich das Lesen und Schreiben gegenseitig beibringen, was bei näherer Betrachtung eigentlich einem zerebralen und didaktischen Wunder gleichkommt, aber von hiesigen Bildungspolitikern noch nicht als solches erkannt wurde.

Ansonsten verwaltete diese Nena ihren Nimbus, die "einzige Überlebende der Neuen Deutschen Welle" (Frankfurter Rundschau) zu sein, auch wenn sie mit der Neuen Deutschen Welle stilistisch und ideologisch so wenig zu tun hatte wie Olaf Scholz mit Karl Marx, denn sie war ja nicht Nina Hagen, sondern Nena aus Hagen, eine kreuzbrave Mischung aus Haarmodenrepräsentantin und Hupfdohle, ausgerüstet mit neonfarbenen Tops und Stirnbändern oder, wie im Spielfilm Gib Gas, ich will Spaß, mit einem überdimensionierten Angorapulli, für den eine ganze Karnickelpopulation ins Gras beißen musste.

Nena also war eigentlich kein ernstes Problem, schon gar nicht für den Hamburger, der sich unterhaltungsgeschichtlich seit den Achtzigern entweder am Hip-Hop oder am Diskurspop orientierte. Deichkind und Beginner beziehungsweise Tocotronic und Die Sterne, darauf war man stolz, und am Wochenende ging man auf den Kiez, in den Mojo Club, und ließ sich Beine machen mit einer Mischung aus Funk, Soul und House.

Sie singt sich in eine Bühnenzukunft mit Rollator-Shows

Aber jetzt hat Nena den Hamburger Rap-Star Samy Deluxe als Produzenten für ihr neues Album verpflichtet und dazu eine Clubtour mit Station in ebenjenem Mojo angekündigt. Die Platte heißt Oldschool, und das ist schon die erste Ungeheuerlichkeit, weil Old School eigentlich eine Phase in der Musikgeschichte bezeichnet, in der Grundlagen geschaffen werden für große Kunst.

Dieser Artikel stammt aus dem Hamburg-Teil der ZEIT Nr. 10 vom 05.03.2015. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Old School, das sind Leute wie Grandmaster Flash und Kurtis Blow und Städte wie Los Angeles und New York. Zur Old School gehören Tänzer und Graffiti-Sprayer und DJs, die auf der Straße Party machen zwischen schmauchenden Mülltonnen und Gischt sprühenden Hydranten. Und wenn dann Nena aus Rahlstedt in einem Interview erklärt, sie habe sich gerade einen tragbaren Plattenspieler gekauft – "total süß, in Knallorange!" – und daraus die Qualifikation ableitet, im Namen der Old School zu sprechen, so ist das bedenklich. Denn die Old School hat es nicht verdient, dass jemand, der mit einem Song über 99 Luftballons berühmt wurde, einem Stück, dem selbst Rammstein mit einer gespenstisch ekligen Version nicht die infantile Aufdringlichkeit austreiben konnten, dass so jemand sich mit ihren Errungenschaften schmückt.

Aber regelrecht verstörend ist, dass Samy Deluxe mitgemacht hat. Samy Deluxe steht für hoch ambitionierten Rap, ohne ihn wäre Hamburg in den neunziger Jahren, pophistorisch gesprochen, nur ein Vorort von Berlin oder Frankfurt gewesen. "Er ist ein unglaublich wacher, kreativer Mensch", hat Nena über den Rapper gesagt, aber Samy Deluxe kann gar nicht wach gewesen sein, als er diese Platte eingespielt hat, denn sonst hätte er irgendwann aufhorchen und sagen müssen: Mensch, ich produziere ja den Soundtrack der Hamburger FDP!

Wie, dieses Album bedient eine marktliberale Klientel? Unmöglich! Ist doch die Nena, eine Sängerin, die berühmt wurde in den frühen Achtzigern, als es hieß: Petting statt Pershing! Jute statt Plastik! Und als die taz frohlockte: "Nena, das ist die Pop gewordene Stimme der Grünen."

Aber wie erklärt man sich dann die Lyrik des Albums? Im Song Ja, das war’s heißt es: "Hab oft am Anfang geweint und dann am Ende gewonnen / hab mein Schicksal irgendwann in die Hände genommen. Ich werd immer noch singen / auch wenn ich Rente bekomm." Spricht da nicht der Neoliberale, der den zentralen Topos des deregulierten Marktes ins Zentrum seiner Ästhetik rückt: Eigenverantwortung? Abgesehen davon, dass das eine furchtbare Drohung ist – Nena singt sich in eine geriatrisch gut abgesicherte Bühnenzukunft mit Rollatorshows und 99 Gruftballons –, erklärt sich hier das an den Verhältnissen hart und schlau gewordene Bewusstsein, das weiß: Rente ist nicht. Außerdem liegt man dem Staat nicht auf der Tasche. Man schuftet weiter, und wenn es nur das Recycling des eigenen Werkes ist. Begonnen hat Nena damit schon früh: 2002 spielte sie mit Kim Wilde eine Coverversion von Irgendwo, irgendwie, irgendwann ein, im Video trugen beide schwarze Lederoutfits und tanzten aufeinander los, als hätte Pina Bausch gemeinsam mit Hein Gericke im Fieberwahn eine Choreografie erdacht.

Oder das Stück Genau jetzt: "Leb jetzt / im Moment / Wenn du auf die Fresse fällst / steh auf und lauf weiter." Das ist liberale Programmatik in der Vulgärfassung: Hinfallen ist keine Schande, Liegenbleiben schon.

Eingelassen ist das Ganze in wertkonservative Retroseligkeit: "Manchmal leg ich unsre alten Lieder auf", singt Nena. "Und die Nadel ist am Springen / das Vinyl ist zu verstaubt. Trotzdem gute Laune. Party hier zu Hause."

Ihre Parolen könnten auch von einer traurigen Katja Suding stammen

Ja, die knisternden Nena-Scheiben aus einer Zeit, als Kohl noch Kanzler war, die Mauer stand und die subkulturelle Gefühligkeit der Siebziger einer neuen schicken Härte sowohl im Sozialen als auch im Pop den Platz frei machte. Nena, das begreift man jetzt, war womöglich schon immer Kostgängerin des Status quo, den sie mit ihren Schubidu-Songs orchestrierte. "Ich weine meistens aus Wut über mich selbst", sagte die Sängerin im Interview. "Wenn ich merke, dass ich nicht flexibel genug bin." Der Satz könnte auch von Katja Suding stammen, nachdem Union, SPD und AfD die nächste Idee der sozialliberalen Agenda gekapert haben.

So steht Nena heute für ein Milieu, das sich die anstrengende Zeitgenossenschaft mit Nostalgie und esoterischen Macken veredelt. Zweimal im Jahr esse sie Fisch und bedanke sich dann beim Fisch, dass er ihr seine Energie schenke, gab die Sängerin zu Protokoll.

Schrecklich.

Samy Deluxe. Mojo Club. Und jetzt auch noch die Finkenwerder Scholle.

Nena: "Oldschool", Sony Music, 15,99 €