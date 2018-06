Am Donnerstag beschäftigt sich der Nationalrat mit den letzten Dingen: mit den Herzen, Lungen, Lebern und den Nieren von toten Menschen. Die große Kammer muss die Frage beantworten, ob in der Schweiz einem Verstorbenen die Organe entnommen werden dürfen, wenn sich dieser nicht zu Lebzeiten aktiv dagegen ausgesprochen hat. Heute ist es umgekehrt: Nur wer ausdrücklich "Ja" sagt oder Angehörige hat, die seinen Willen vertreten, kann zum Organspender werden. Ausgerechnet ein SVP-Politiker setzt sich nun für diesen Paradigmenwechsel ein. "Ich hoffe, dass man diese Lösung breiter diskutiert", sagt Jürg Stahl.

In Italien, Österreich und Frankreich ist die Widerspruchslösung längst Standard, einzig Deutschland kennt eine ähnliche Regelung wie die Schweiz. Wie kommt es, dass sich die Schweizer, die in der anderen letzten großen Frage – der Suizidbeihilfe – bekannt sind für ihre liberale Haltung, sich mit der Organspende so schwertun? Außer für ein paar Unentwegte ist das Recht auf Selbsttötung breit akzeptiert. Wieso also hinkt die Schweiz in diesem lebensrettenden Thema den umliegenden Länder hinterher?

Die Angst, dass mit der Widerspruchslösung jedem tödlich Verunfallten automatisch Herz und Nieren entnommen würden, ist unbegründet. Auch mit der neuen Regelung würden die Angehörigen befragt, falls die verstorbene Person nicht auf der Liste jener wäre, die sich gegen eine Organentnahme ausgesprochen hätten, sagt Franz Immer, Geschäftsführer von Swisstransplant, der Schweizerischen Nationalen Stiftung für Organspende und Transplantation. "Aber die Widerspruchslösung nähme Druck von den Angehörigen. Sie könnten sich sagen: Der Vater wusste von der Regelung und hat sich nicht auf die Liste setzen lassen, also ist er wohl mit einer Organspende einverstanden." Heute stünden Angehörige oft vor der schwierigen Situation, dass sie entscheiden müssten, ohne zu wissen, was der Wille des Verstorbenen war.

Ein Systemwechsel hin zur Widerspruchslösung könnte Leben retten. Denn immer mehr Menschen brauchen ein neues Organ. Letztes Jahr standen 1.370 Personen auf der Warteliste. 61 Menschen starben, weil sie keine rettende Niere, kein neues Herz bekommen konnten. Und: Die Spendenfreudigkeit der Schweizer ist bescheiden: Pro eine Million Einwohner gibt es 14,2 Organspenden, nur halb so viele wie in Frankreich. Eine Studie von Swisstransplant zeigt, dass das Potenzial bei rund 36 Spendern pro eine Million Einwohner liegt. Mit dem Aktionsplan "Mehr Organe für Transplantationen" will der Bundesrat dies ändern: Spitalpersonal soll besser geschult, die Bevölkerung mit Sensibilisierungskampagnen fürs Organspenden gewonnen werden. Von der Widerspruchslösung hält der Bundesrat, wie auch der Ständerat, hingegen nichts.

Die Bevölkerung ist möglicherweise einen Schritt weiter: Eine Umfrage des Krankenversicherers Assura bei seinen Versicherten zeigte 2012, dass über 90 Prozent der Befragten für die Widerspruchslösung wären. Auch die Gratiszeitung 20 Minuten hat 2013 zwei Umfragen durchgeführt. Auch da sprachen sich zwei Mal über 50 Prozent für den Wechsel aus. Obwohl die Befragungen nicht repräsentativ waren, deuten sie doch auf eine relativ große Offenheit in der Bevölkerung hin. Ähnlich sieht das Franz Immer von Swisstransplant: "Ich habe den Eindruck, dass die Widerspruchslösung in der Westschweiz und im Tessin deutlich mehrheitsfähig wäre. In der Deutschschweiz wäre es eher fifty-fifty."