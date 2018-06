Sätze gibt es, die wird man nie wieder los. Seit dreieinhalb Jahrzehnten verfolgt mich ein Satz aus Rolf Hochhuths Eine Liebe in Deutschland . Das Kriegsbuch erzählt vom tödlichen Verhältnis einer Deutschen zu einem polnischen Zwangsarbeiter. Der Gatte weilt an der Front und schreibt von Wehrmachtstaten, auch von standrechtlichen Kameradenerschießungen. Hierfür fänden sich stets mehr Freiwillige als benötigt. Das sei schließlich eine männliche Bewährung, der man sich mal stellen müsse.

Als deutscher ungedienter Mann weiß ich von mancher Bewährung, der ich mich nicht stellen muss, vom Krieg bis zum Puff. Wehrhaft desertiere ich vor den Körperwelten, Herrn von Hagens’ Leichen-Show, die künftig den Berliner Alexanderplatz humanisiert. Ich finde sie pervers. Auch meide ich Clint Eastwoods Film American Sniper über den US- amerikanischen Scharfschützen Kyle. Dieser Held erlegte im Irakkrieg aus dem Hinterhalt 160 Menschen. Er starb 2013, als ihn ein US-Veteran erschoss. Der Sarg des Massenmörders Kyle fuhr durch ein kilometerlanges Spalier von Patrioten, zum Stadiongottesdienst.

Christoph Dieckmann 1956 in Rathenow geboren, ist Autor und Kolumnist der ZEIT.

American Sniper gewann einen Oscar, für Tonschnitt. Gewiss knallt es trefflich. Nur einen Oscar für den besten Song erhielt Selma, Ava DuVernays vorzüglicher Film über Martin Luther King. Vor 50 Jahren, am 21. März 1965, pilgerte der schwarze Baptistenpfarrer King mit 50.000 Bürgern, die ein rassenunabhängiges Wahlgesetz forderten, von Selma, Alabama, in die Hauptstadt Montgomery. Das Drama vergegenwärtigt amerikanische Gewaltgeschichte und die spirituelle Macht des Pazifismus. Ich sah Selma im CineStar am Potsdamer Platz. Im Nebenkino ballerte der American Sniper. King wurde 1968 erschossen. We shall overcome.