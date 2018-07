Die U-Bahn ist voll, als ich mich am Montagabend auf einen Sitz fallen lasse. Als der Zug auf die oberirdischen Gleise rollt, zieht draußen der Hamburger Hafen vorbei. Bis nach Hause sind es sechs Stationen. Ich ziehe mein Handy aus der Tasche und scrolle mich durch Facebook. Auf einmal spüre ich einen Tritt gegen mein Schienbein. Nicht das übliche Gerempel, das entsteht, weil sich zwei Menschen auf zwei Bänken mit engem Abstand gegenübersitzen. Sondern ein gezielter Tritt. Ich schaue auf.

Vor mir sitzt ein rundlicher Mann Anfang vierzig, der ein blau-weiß gestreiftes Hemd und einen schwarzen Mantel trägt. Wahrscheinlich kommt er gerade aus einem Büro. "Sie haben mich getreten", sage ich. "Na und?", antwortet er. Ich starre ihn an: "Sie haben mich getreten!" Er beugt sich vor, vielleicht wird er sich jetzt gleich entschuldigen. Aber er sagt: "Setz dich richtig hin!"

Ich verbiete ihm, mich zu duzen, woraufhin er mich weiter duzt. Ich erinnere ihn daran, dass man normalerweise etwas sagt, wenn man nicht genug Platz hat. Er zuckt mit den Schultern. Ich verlange eine Entschuldigung, woraufhin er sagt: "Wofür denn?" Offenbar glaubt er, mich behandeln zu können wie einen Menschen zweiter Klasse. Vielleicht weil ich kleiner und jünger bin als er. Vielleicht hat er auch etwas gegen Frauen oder Ausländer.

Ich überlege, laut zu werden und "Dieser Mann hat mich getreten!" zu rufen. Aber dann erinnere ich mich an die Berichte über Belästigungen in U-Bahnen, bei denen niemand eingegriffen hat. Man solle, erinnere ich mich weiter, eine Person direkt um Hilfe bitten. "Finden Sie das in Ordnung?", frage ich den Sitznachbarn des Mannes im Mantel. Der zieht einen Kopfhörerstöpsel aus dem Ohr und sagt, dass er nichts mitbekommen habe. Es stimmt also, jeder kümmert sich nur um sich selbst.

Ich rede auf den Sitznachbarn ein und merke, dass ich immer schneller atme. Schließlich wendet er sich dem Mann im schwarzen Mantel zu. "Jetzt entschuldigen Sie sich doch bei ihr!" Endlich, denke ich. Doch der Mann im Mantel sitzt einfach nur da. Er sehe keinen Grund, sich zu entschuldigen, wiederholt er. Der Sitznachbar lacht resigniert und steckt sich wieder die Kopfhörer ins Ohr. Ich falle in meinen Sitz zurück. Wieso gibt es in der U-Bahn keine Zugbegleiter, bei denen man sich beschweren kann?

Noch drei lange Stationen. Auf keinen Fall will ich aufstehen und den Platz räumen. Ich starre den Mann im Mantel an: blinzelnde Augen hinter runden Brillengläsern. Meine Wut prallt an seiner Gleichgültigkeit ab. Vielleicht sollte ich ein Foto machen und es auf Twitter hochladen. Vielleicht ist das der einzige Weg, sich zu wehren. Ich richte mein Handy auf ihn, klick. Das Bild ist verschwommen, aber man kann ihn gut erkennen.

Ich denke an die Diskussionen über das Netz als öffentlichen Pranger und an Persönlichkeitsrechte. Draußen ziehen die Häuserfassaden meines Viertels vorbei, ich stecke mein Handy wieder ein. Kurz bevor ich meine Station erreiche, spreche ich ihn ein letztes Mal an: "Es ist wohl Ihre Art, wildfremde Leute in der U-Bahn zu treten." Er verzieht den Mund: "Offenbar." Ich steige aus.