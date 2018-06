Für einen Mann mit Burn-out wirkt Abu Abdullah ziemlich munter an diesem Sonntagabend. Seit zwei Stunden predigt er schon zu den 70 jungen Männern in der Barmbeker Assahaba-Moschee, beantwortet Fragen zu Rastalocken (verboten!) und Verschleierung (Pflicht!). Nebenan, in einem abgetrennten Raum, sitzen die Frauen und werfen ihre Fragen auf Zetteln über die Trennwand. Abu Abdullah arbeitet jede ab, mit breitem Lächeln. Dann wirkt er plötzlich ratlos.

Jetzt spricht er in eigener Sache. "Heute war mein letzter Vortrag", sagt er mit seiner Stimme, so weich wie der Teppichboden, auf dem hier alle kauern, bis auf ihn. "Ihr habt mitgekriegt, dass ich verjagt werde."

Ein Murmeln geht durch den Raum, viele der jungen Männer tragen Bart, manche dazu eindrucksvolle Muskelpakete. "Was können wir tun?", fragt einer.

"Wenn ich wieder tätig werde, kriegt ihr davon Witterung", sagt der Mann, den sie ihren Gelehrten nennen.

"Was ist die Begründung?", fragt ein anderer.

"Der Verfassungsschutz muss einfach nur sagen, ich bin gefährlich, dann bin ich auch gefährlich", sagt der Prediger und lächelt. "Das ist eine politische Entscheidung. Und du musst dich ducken, damit die Entscheidung dich nicht mitnimmt."

Ducken will er sich also, "ein bisschen Pause einlegen, bis die Sache sich legt", so nennt er es. Dann macht Abu Abdullah noch einen seiner Scherze: "Ich will mit dem Verfassungsschutz und der Schura schauen, was denen an meiner Nase nicht gefällt, dass ich zum Schönheitschirurgen gehen kann."

Seine Zuhörer lachen. Das Problem ist nur: Es geht um einiges mehr als nur um kosmetische Fragen.

Es geht um die Frage, wer den längeren Atem hat: ein salafistischer Prediger, der mitten in Hamburg für einen radikalen Islam wirbt, den manche als mittelalterlich bezeichnen. Oder die Behörden, die ihn stoppen wollen. Im Moment haben die Behörden mal wieder die Nase vorn, aber es ist womöglich nur ein Zwischenstand.

Baher Ibrahim alias Abu Abdullah sprach am Sonntagabend wohl zum letzten Mal in der Assahaba-Moschee in der Fuhlsbüttler Straße. Die Moschee hat ihn rausgeworfen. Zu groß war der Druck geworden in den vergangenen Tagen:

Da war zuerst die öffentliche Warnung der Verfassungsschützer Ende Januar vor diesem Baher Ibrahim, der seit 15 Jahren zur islamistischen Szene der Stadt gehöre. Der "verklausuliert und indirekt" immer wieder über den Dschihad spreche. Und von dessen früheren Zuhörern zehn junge Männer gen Syrien oder Irak gezogen seien, um gegen die Ungläubigen zu kämpfen.

Da waren die Zeitungsartikel mit Schlagzeilen wie So gefährlich ist der Salafisten-Prediger.

Da war das Ultimatum der Schura, des Rats der islamischen Gemeinschaften: Entweder die Moschee entlässt den Prediger, oder sie wird ausgeschlossen. Am Sonntag lief das Ultimatum ab, kurz vorher gab die Moschee dem Druck nach.

"Wir sind eine ganz friedliche Moschee", sagt ein hochrangiges Mitglied des Vereins, das seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. "Hätten wir gewusst, dass die Sache so dramatisch wird, hätten wir das nicht gemacht." Dann hätten sie Abu Abdullah gar nicht erst hereingelassen in ihre Räume, soll das heißen. Sein Auftritt am Sonntag sei garantiert der letzte gewesen. "Bei uns ist es aus."