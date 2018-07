Laut Filmografie ist sie ein alter Hase im Showbusiness und dabei doch noch so jung. Seit sie im Alter von acht Jahren erstmals vor die Kamera trat, hat sie gut dreißig Filme gedreht, rein statistisch sind das zwei pro Jahr. Da blieb für Schule und eine normale Kindheit vermutlich wenig Zeit. Und es waren ja durchaus keine leichten Rollen, etwa als Teenager in einem Roadmovie oder als Vergewaltigungsopfer, das sich keinem anvertrauen kann. Damit trat sie selbstbewusst in die überdimensionalen Fußstapfen jener Kollegin, die wie sie als Kinderstar startete und sich bis heute alle Rollen aussuchen kann.

Zwei Jahre zuvor hatten Kinogänger die beiden bereits als Mutter-Tochter-Duo erlebt. Aber ist sie denn tatsächlich so begabt? Ist sie nicht vielleicht nur ein hübsches, cleveres Mädchen, mit dem sich viele junge Frauen identifizieren, zusammen lachen, weinen, träumen können – das perfekte Produkt für die globale romantische Zielgruppe? Ihr Vater ist TV-Produzent, die Mutter puzzelt an Drehbüchern, da fällt der Apfel natürlich nicht weit vom Stamm. Und letztlich hat sie alle in sie gesetzten Erwartungen märchenhaft erfüllt. Bis sie kürzlich verkündete, dass sie eine Pause brauche, zum Malen, Schreiben, mal weg von all dem Rummel: "Ich muss ... meine Gedanken sortieren." In ihrer vorerst letzten Performance auf der Leinwand hat sie vorgemacht, wie das geht: einfach aus dem Bild treten. Und hat dabei allen Zweiflern gezeigt, dass sie, sei es fiktiv oder real, auch neben einer Charakterdarstellerin grandios bestehen kann. Wer ist’s?

Lösung aus Nr. 9:

Plinius d. J. (61/62 bis um 113) wuchs bei seinem Onkel Plinius d. Ä. auf. Er gehörte unter Domitian dem Senat an, wurde zum Vertrauten Kaiser Trajans, der ihn 111 in die Provinz Bithynien sandte. Er hinterließ 9 Bände, der 10., postum, enthält die Korrespondenz mit Trajan