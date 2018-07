Daniel Harrwitz (1823 bis 1884), ebenso wie Siegbert Tarrasch in Breslau geboren, war Mitte des 19. Jahrhunderts einer der stärksten Spieler der Welt. Da er dies selber nur allzu gut wusste, trug er umso schwerer an Niederlagen. Als er in seiner Wahlheimat London gegen den nicht weniger von sich eingenommenen Engländer Howard Staunton spielte, gab dieser schon einmal vor, ihn nicht zu sehen, unglücklicherweise war Harrwitz "all head and brains on a tiny body". Doch dafür witzig und scharfzüngig; als Staunton den "Verlust eines Tempos" beklagte, ließ er den Kellner zum Gaudium der Kiebitze nach dem Tempo (Zugverlust) des Herrn Staunton suchen. Später ging Harrwitz nach Paris und wurde Berufsspieler im legendären Café de la Régence, wo er vor allem durch seine Blindspielkünste Aufsehen erregte, aber auch durch ein Match gegen den genialen Amerikaner Paul Morphy. Harrwitz gewann sogar die ersten beiden Partien, aber dann gab es nur noch Hiebe. Er zog es vor, wegen Krankheit den Wettkampf abzubrechen, spielte allerdings noch am gleichen Tag Partien gegen Amateure im Café de la Régence und begleitete diese mit munteren Reden. Nicht jeder goutierte dieses Verhalten des "Dandys im Schach-Café, der sich Hemden und Krawatten mit Schachsymbolen eigens anfertigen ließ" (so beschreibt ihn der Schachautor Helmut Wieteck), er verlor sogar seinen Job.

Wie setzte Harrwitz 1853 in London als Weißer am Zug den ungarischen Meister József Szén in fünf Zügen matt?

Lösung aus Nr. 9:

Wie kann Weiß in 12 Zügen matt setzen? Mit 1.Sxd6+ Kh8 2.Sf7+ Kg8 3.Sxd8+ (oder gleich 3.Sxh6++) Kh8 4.Sf7+ Kg8 5.Sxg5+ (oder wieder 5.Sxh6++) Kh8 6.Sf7+ Kg8 7.Sxh6++ Kh8 8.Sf7+ Kg8 9.Sxe5+ Kh8 10.Sg6+! Sxg6 11.Txh7+! Kxh7 12.Th5 matt